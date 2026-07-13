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อาลัย “น้องบรีส” นักร้องหญิงวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ เร่งตามหา “น้องดิน” อีกหนึ่งนักร้อง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 08:12 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 09:34 น.

โซเชียลอาลัย น้องบรีส นักร้องหญิงวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว เร่งตามหา น้องดิน ธิติวัฒน์ อีกหนึ่งนักร้องนำวงทศกัณฐ์

จากไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร เมื่อช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ก่อนที่ทางเพจจะรายงานต่อว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 0.32 น. โดยมีรายงานผู้เสียชีวิต 27 ศพ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ทั้งนี้ในสื่อสังคมออนไลน์ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัย น้องบรีส นักร้องหญิงวงทศกัณฐ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากโศกนาฎกรรมดังกล่าว

เปิดไทม์ไลน์เหตุเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เสียชีวิตแล้ว 27 ราย บาดเจ็บ 63 ราย

ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กยังได้โพสต์ข้อความตามหา ดิน ธิติวัฒน์ แก้วกัณหา นักร้องนำของวงทศกัณฐ์ ซึ่งแม้ว่าจะมีแฟนคลับและคนรู้จักโพสต์อาลัย แต่ก็มีแฟนคลับโพสต์ว่า ยังไม่มีการยืนยันว่า ดิน เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว และอธิษฐานของให้นักร้องชายรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 08:12 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 09:34 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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