กู้ภัยเล่าให้ “อนุทิน” ประตูหนีไฟลงกลอนล็อคสองตัว กลัวลูกค้าเมาเสร็จหนีไม่จ่ายตังค์
กู้ภัยเล่าให้อนุทินฟัง ประตูหนีไฟบริเวณห้องน้ำของโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ลงกลอนล็อคสองตัว กลัวลูกค้าเมาเสร็จหนีไม่จ่ายตังค์
จากไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร เมื่อช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ก่อนที่ทางเพจจะรายงานต่อว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 0.32 น. โดยมีรายงานผู้เสียชีวิต 27 ศพ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย โดยเจ้าหน้าที่ได้พานายอนุทินไปดูบริเวณห้องน้ำของร้านก่อนจะบอกนายกว่า จุดนี้ที่ไม่มีป้ายทางหนีไฟ เนื่องจากกลัวว่าลูกค้าเมาเสร็จ ไม่จ่ายเงิน แล้วใช้ประตูนี้ออก ซึ่งนายอนุทินถึงกับอุทานหลังได้รับรายงานกู้ภัย ซึ่งทางกู้ภัยยังบอกอีกด้วยว่า มีลงกลอนด้วยสองตัวล็อคเอาไว้
นายอนุทิน ยังได้พูดคุยกับนักร้องภายในร้าน นักร้องเล่าว่า มีควันพุ่งขึ้นมาจากด้านหลังเวทีบริเวณคัตเอาต์ไฟ จนมือคีย์บอร์ดหันมาบอกให้หนี ก็เลยวิ่งออกจากร้าน ระหว่างนั้นมีระเบิดตามหลัง ตนโดนแรงอัดเข้าที่ท้ายทอย กระเด็นออกมาจากร้าน
ทั้งนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์กับรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของช่อง 3 เพิ่มเติมว่า “เวลาใช้งานจริงเท่าที่ดูมีการไปตั้งโต๊ะขายลูกอมอยู่บริเวณทางออก หรือมีการกองวัสดุอยู่บริเวณทางหนีไฟ อีกทางหนึ่ง สภาพเปลี่ยนแปลงไปจากการตรวจสอบบ้าง ทำให้การหนีไฟไม่สะดวก บางคนดื่มสุราบ้าง ทำให้กีดขวางเรื่องการหนีไฟไม่สะดวก”
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