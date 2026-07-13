“อนุวัต” เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิต ไฟไหม้ลาดพร้าว 27 ศพ ช่วยเหลือครอบครัวตามหาผู้สูญหาย
อนุวัต เฟื่องทองแดง เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิต ไฟไหม้ลาดพร้าว 27 ศพ ช่วยเหลือครอบครัวตามหาผู้สูญหาย ขณะนี้ระบุตัวตนได้แล้ว 6 ศพ
จากไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร เมื่อช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ก่อนที่ทางเพจจะรายงานต่อว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 0.32 น. โดยมีรายงานผู้เสียชีวิต 27 ศพ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้ ของ อนุวัต เฟื่องทองแดง ผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้โพสต์ข้อความ เปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิต เพื่อความช่วยเหลือญาติที่ติดต่อสอบถามหาครอบครัว
โดยระบุว่า “เพื่อสะดวกในการตามหา เนื่องจากมี ผู้สอบถามหาญาติ ว่าอยู่ในร้าน โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ไหม ทางเพจ ขออนุญาตเปิดรายชื่อผู้เสียชีวิตถ้าครอบครัวไหน ไม่สะดวก อินบ็อกซ์มาให้ลบออกได้นะครับ เพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
ขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิต 27 ราย ทราบชื่อแล้วเพียง
6 ราย
1. น.ส.กนกทิพย์ ศรีสุข
2. นายอภินันท์ เพ็งศรี
3. นายพิษณุ แตงโสภา
4. น.ส.นิภาพร แจ่มแจ้ง
5. น.ส.อัชราภรณ์ สุทธิสิน
6. นาย สุวิชชา ศิริสลุง
เช้านี้นำร่าง 27 คน ไป รพ. ตำรวจ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 63 ราย แบ่งเป็น เคสสีแดง 22 ราย เคสสีเหลือง 33 ราย เคสสีเขียว 8 ราย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เสียชีวิตแล้ว 27 ศพ นักดนตรีเล่านาทีเกิดเหตุ
- เพจดัง ขุดรีวิวโรงเบียร์ลาดพร้าว มีทางเข้าออกทางเดียว เจ้าของร้านโต้เปิดเวลาฉุกเฉิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: