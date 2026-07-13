เพจดัง ขุดรีวิวโรงเบียร์ลาดพร้าว มีทางเข้าออกทางเดียว เจ้าของร้านโต้เปิดเวลาฉุกเฉิน
เพจดัง ขุดรีวิวโรงเบียร์ลาดพร้าว มีทางเข้าออกทางเดียว เจ้าของร้านโต้มี 4 ประตู หากเกิดเหตุฉุกเฉินทีมงานในร้านจะเปิดประตูให้
จากไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร เมื่อช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ก่อนที่ทางเพจจะรายงานต่อว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 0.32 น. โดยมีรายงานผู้เสียชีวิต 27 ศพ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเพจ หมอแล็บแพนด้า ได้โพสต์ข้อความจากกูเกิลรีวิว โดยเป็นข้อความจากหนึ่งในลูกค้าที่ไปใช้บริการ เมื่อช่วงปีที่ผ่านมา โดยเขียนข้อความระบุว่า “มีทางเข้าออกทางเดียว เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น น่ากลัวมาก”
ซึ่งทางร้านได้เขียนข้อความต่อว่า “ทางเข้าออกมี 4 ทางครับ แต่จะเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทีมงานการ์ด และ น้องๆในร้านสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับ”
ก่อนหน้านี้ นักดนตรีที่อยู่ในเหตุการณ์ เล่าว่า มีควันออกมาจากคัทเอาท์บนเวที จากนั้นไฟดับแล้วมีเสียงระเบิดประทุดังขึ้น ก่อนมีกลุ่มควันเกิดขึ้น นักเที่ยวต่างคนต่างวิ่งไปหลังอาคารห้องน้ำ ซึ่งภายในร้านไม่มีประตูหนีไฟที่ชัดเจน
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