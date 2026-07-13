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ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เสียชีวิตแล้ว 27 ศพ นักดนตรีเล่านาทีเกิดเหตุ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 07:28 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 07:28 น.
ขอบคุณภาพจาก : Fire & Rescue Thailand

ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เสียชีวิตแล้ว 27 ศพ บาดเจ็บหลายราย นักดนตรีเล่านาทีเกิดเหตุ เห็นควันออกมาจากคัทเอาท์บนเวที

เพจ Fire & Rescue Thailand ได้โพสต์ข้อความรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร เมื่อช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ก่อนที่ทางเพจจะรายงานต่อว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 0.32 น. โดยมีรายงานผู้เสียชีวิต 27 ศพ จากเหตุการณ์ดังกล่าว

โดยนาย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย และ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ร่วมลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ

ขอบคุณภาพจาก : Fire & Rescue Thailand

ขณะที่นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สัมภาษณ์ว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รับรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ซึ่งอยู่ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรง และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร พหลโยธิน พญาไท และห้วยขวาง รวมถึงการไฟฟ้านครหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปภ. พร้อมอาสาสมัครมูลนิธิ ร่วมเข้าดับเพลิงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ติดค้างภายในร้านอาหาร โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบในเวลา 00.32 น.

จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต จำนวน 27 ศพ เป็นชาย 9 ศพ เป็นหญิง ศพ ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง ขณะนี้อยู่ระหว่างพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุ

ขณะที่ นักดนตรีที่อยู่ในเหตุการณ์ เล่าว่า มีควันออกมาจากคัทเอาท์บนเวที จากนั้นไฟดับแล้วมีเสียงระเบิดประทุดังขึ้น ก่อนมีกลุ่มควันเกิดขึ้น นักเที่ยวต่างคนต่างวิ่งไปหลังอาคารห้องน้ำ ซึ่งภายในร้านไม่มีประตูหนีไฟที่ชัดเจน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 07:28 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 07:28 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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