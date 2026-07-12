ผู้จัด “เขาปีบเฟสติวัล” ประกาศยกเลิกจัดงาน เหตุยอดขายบัตร ไม่เป็นไปตามเป้า
ผู้จัดงาน “เขาปีบเฟสติวัล” ประกาศยกเลิกจัดงาน เหตุยอดขายบัตรไม่เป็นไปตามเป้า ไร้เงินจ่ายศิลปิน พร้อมสัญญาคืนเงิน 100%
นายนิรภัทร คำวาศรี กรรมการบริษัท สุขอนันต์ 789 จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน ออกประกาศยกเลิกการจัดงาน “เขาปีบเฟสติวัล” ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Khaopip Music Festival – เขาปีบ มิวสิค เฟสติวัล ที่เตรียมจัดขึ้นบริเวณสี่แยกเขาปีบ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 การยกเลิกครั้งนี้ส่งผลให้ศิลปิน ทีมงาน ออแกไนเซอร์ พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงผู้ซื้อบัตรล่วงหน้าจำนวนมากได้รับความเสียหายรวมมูลค่าหลายล้านบาท
โดยระบุว่า ในนามของ นายนิรภัทร คำวาศรี ในฐานะกรรมการบริษัท สุขอนันต์ 789 จำกัด และในฐานะผู้จัดงาน “เขาปีบเฟสติวัล” ผมขอกราบขออภัยเป็นอย่างสูงต่อแฟนเพลง ศิลปิน คู่ค้า ผู้สนับสนุน และทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจยกเลิกการจัดงานในครั้งนี้
ผมขอยอมรับผิดและขอชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาว่า เนื่องจากยอดจำหน่ายบัตรเข้าชมงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทำให้ทางเราไม่สามารถดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายในส่วนของศิลปินได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ จึงเป็นเหตุให้ศิลปินมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกการแสดงในงานนี้
ผมขอยืนยันว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะรับผิดชอบคืนเงินค่าบัตรให้แก่ลูกค้าทุกท่านอย่างครบถ้วน 100% โดยขณะนี้ผมและทีมงานกำลังเร่งดำเนินการจัดการด้านการเงิน เพื่อให้มีทุนหมุนเวียนสำหรับการคืนเงินแก่ทุกท่านโดยเร็วที่สุด
อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยข้อจำกัดในปัจจุบัน ผมจึงขอความเห็นใจจากทุกท่านในการขอเวลาเพื่อดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรให้เพียงพอต่อการคืนเงิน โดยทางเราจะประกาศขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการคืนเงินที่ชัดเจนให้ทราบภายหลัง ผ่านช่องทางหลักของงาน
นอกจากนี้ ผมขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผมในฐานะกรรมการบริษัทและผู้จัดงานแต่เพียงผู้เดียว การดำเนินงาน การตัดสินใจ และปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุตรหรือบุคคลในครอบครัวของผมแต่อย่างใด บุคคลในครอบครัวไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือการดำเนินงานของโครงการนี้
จึงใคร่ขอความกรุณาจากทุกท่าน โปรดอย่านำบุคคลในครอบครัวหรือบุตรของผม ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว เข้ามาได้รับผลกระทบจากการวิพากษ์วิจารณ์หรือการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งนี้ ผมพร้อมน้อมรับทุกคำวิจารณ์และพร้อมรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว
ผมเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาและรับผิดชอบต่อผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มความสามารถ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
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