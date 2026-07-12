ข่าว

ผู้จัด “เขาปีบเฟสติวัล” ประกาศยกเลิกจัดงาน เหตุยอดขายบัตร ไม่เป็นไปตามเป้า

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ก.ค. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 12 ก.ค. 2569 16:50 น.
ผู้จัด "เขาปีบเฟสติวัล" ประกาศยกเลิกจัดงาน เหตุยอดขายบัตร ไม่เป็นไปตามเป้า

ผู้จัดงาน “เขาปีบเฟสติวัล” ประกาศยกเลิกจัดงาน เหตุยอดขายบัตรไม่เป็นไปตามเป้า ไร้เงินจ่ายศิลปิน พร้อมสัญญาคืนเงิน 100%

นายนิรภัทร คำวาศรี กรรมการบริษัท สุขอนันต์ 789 จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน ออกประกาศยกเลิกการจัดงาน “เขาปีบเฟสติวัล” ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Khaopip Music Festival – เขาปีบ มิวสิค เฟสติวัล ที่เตรียมจัดขึ้นบริเวณสี่แยกเขาปีบ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 การยกเลิกครั้งนี้ส่งผลให้ศิลปิน ทีมงาน ออแกไนเซอร์ พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงผู้ซื้อบัตรล่วงหน้าจำนวนมากได้รับความเสียหายรวมมูลค่าหลายล้านบาท

โดยระบุว่า ในนามของ นายนิรภัทร คำวาศรี ในฐานะกรรมการบริษัท สุขอนันต์ 789 จำกัด และในฐานะผู้จัดงาน “เขาปีบเฟสติวัล” ผมขอกราบขออภัยเป็นอย่างสูงต่อแฟนเพลง ศิลปิน คู่ค้า ผู้สนับสนุน และทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจยกเลิกการจัดงานในครั้งนี้

ผมขอยอมรับผิดและขอชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาว่า เนื่องจากยอดจำหน่ายบัตรเข้าชมงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทำให้ทางเราไม่สามารถดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายในส่วนของศิลปินได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ จึงเป็นเหตุให้ศิลปินมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกการแสดงในงานนี้

ประกาศยกเลิกการจัดงานเขาปีบเฟสติวัลจากผู้จัดงาน
FB/ Khaopip Music Festival – เขาปีบ มิวสิค เฟสติวัล

ผมขอยืนยันว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะรับผิดชอบคืนเงินค่าบัตรให้แก่ลูกค้าทุกท่านอย่างครบถ้วน 100% โดยขณะนี้ผมและทีมงานกำลังเร่งดำเนินการจัดการด้านการเงิน เพื่อให้มีทุนหมุนเวียนสำหรับการคืนเงินแก่ทุกท่านโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยข้อจำกัดในปัจจุบัน ผมจึงขอความเห็นใจจากทุกท่านในการขอเวลาเพื่อดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรให้เพียงพอต่อการคืนเงิน โดยทางเราจะประกาศขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการคืนเงินที่ชัดเจนให้ทราบภายหลัง ผ่านช่องทางหลักของงาน

นอกจากนี้ ผมขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผมในฐานะกรรมการบริษัทและผู้จัดงานแต่เพียงผู้เดียว การดำเนินงาน การตัดสินใจ และปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุตรหรือบุคคลในครอบครัวของผมแต่อย่างใด บุคคลในครอบครัวไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือการดำเนินงานของโครงการนี้

จึงใคร่ขอความกรุณาจากทุกท่าน โปรดอย่านำบุคคลในครอบครัวหรือบุตรของผม ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว เข้ามาได้รับผลกระทบจากการวิพากษ์วิจารณ์หรือการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งนี้ ผมพร้อมน้อมรับทุกคำวิจารณ์และพร้อมรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว

ผมเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาและรับผิดชอบต่อผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มความสามารถ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ผู้จัด &quot;เขาปีบเฟสติวัล&quot; ประกาศยกเลิกจัดงาน เหตุยอดขายบัตร ไม่เป็นไปตามเป้า ข่าว

ผู้จัด “เขาปีบเฟสติวัล” ประกาศยกเลิกจัดงาน เหตุยอดขายบัตร ไม่เป็นไปตามเป้า

26 วินาที ที่แล้ว
กรมราชทัณฑ์ ยืนยัน &quot;ศุภชัย ศรีศุภอักษร&quot; ผู้ต้องขังคดีฟอกเงิน เสียชีวิตแล้วด้วยโรคหัวใจ ข่าว

กรมราชทัณฑ์ ยืนยัน “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” ผู้ต้องขังคดีฟอกเงิน เสียชีวิตแล้ว

16 นาที ที่แล้ว
หมออึ้ง! เด็ก 2 ขวบป่วยอาเจียนหนัก เจอพยาธิไส้เดือนยาว 15 ซม. ดิ้นคาปาก ข่าว

หมออึ้ง! เด็ก 2 ขวบ ป่วยอาเจียนหนัก เจอพยาธิไส้เดือนยาว 15 ซม. ดิ้นคาปาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่ายเพลงดัง ยุติสัญญา &quot;น้องปุ้ย&quot; สาวไวรัลดัง หลังเพิ่งเซ็นสัญญาไม่กี่วัน บันเทิง

ต้านกระแสไม่ไหว! ค่ายเพลงดัง ยุติสัญญา “น้องปุ้ย” สาวไวรัลดัง หลังเพิ่งเซ็นสัญญาไม่กี่วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเล่านิทานสุดช้ำ เพื่อนสนิทหักหลัง แอบสวมรอย ฮุบเงินลูกค้าหลายแสน อ้างติดหนี้ ข่าว

เพจดังเล่านิทานสุดช้ำ เพื่อนสนิทหักหลัง แอบสวมรอย ฮุบเงินลูกค้าหลายแสน อ้างติดหนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ตุรกี ดวลศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย ข่าวกีฬา

รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ตุรกี ดวลศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS ตุรกี ก่อนดวลศึก VNL 2026 12 ก.ค. 69 ข่าวกีฬา

เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS ตุรกี ก่อนดวลศึก VNL 2026 12 ก.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย VS ตุรกี สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย VS ตุรกี สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคะแนนอันดับโลก ไทยพบตุรกี VNL 2026 ชนะบวกเพิ่มกระจุย วอลเลย์บอล

เปิดคะแนนอันดับโลก ไทยพบตุรกี VNL 2026 ชนะบวกเพิ่มกระจุย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อกวงการลูกหนัง! กองกลางแอฟริกาใต้ เสียชีวิตในวัย 25 ปี เพิ่งลงเล่นบอลโลก 2026

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

เปิดยอดเงินอัดฉีด วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังชนะบราซิลนัดเดียวรับ 2 ล้าน รวมแล้วกี่ล้าน VNL 2026

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอส กันตพงศ์ เปิดใจหลังหย่า หวังไกล่เกลี่ยคดีกับอดีตภรรยาจบด้วยดีเพื่อลูกสาว ข่าวดารา

เอส กันตพงศ์ เปิดใจหลังหย่า หวังไกล่เกลี่ยคดีกับอดีตภรรยาจบด้วยดีเพื่อลูกสาว

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดรามา คอนเสิร์ตดังภาคใต้ ประกาศยกเลิกงานก่อนเริ่มไม่กี่ชั่วโมง หลังศิลปินดังแห่ถอนตัว

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภจี จ่อดึง 1 แสนร้านเข้าโครงการ &quot;ข้าวแกงไทยช่วยไทย&quot; 40 บาท ช่วยมนุษย์เงินเดือน ข่าว

ศุภจี จ่อดึง 1 แสนร้านเข้าโครงการ “ข้าวแกงไทยช่วยไทย” 40 บาท ช่วยมนุษย์เงินเดือน

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อัปเดต ถนนจักรเพชร ยุบตัว ก่อนถึงสะพานข้ามเมก้าพลาซ่า สะพานเหล็ก ล่าสุดซ่อมเสร็จแล้ว

1 วัน ที่แล้ว
ดูย้อนหลัง วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ บราซิล VNL 2026 ประวัติศาสตร์ ล้มอันดับ 2 ของโลก ข่าวกีฬา

ดูย้อนหลัง วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ บราซิล VNL 2026 ประวัติศาสตร์ ล้มอันดับ 2 ของโลก

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อันดับโลก วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ บราซิล VNL 2026 ชนะแพ้ได้บวกลบกี่คะแนน

1 วัน ที่แล้ว
บอล หนุ่มในคลิปไวรัล หมอนโดเรมอน ยอมรับผิด-ขอโทษทุกฝ่าย วอนสังคมให้โอกาส-ลบคลิปให้หมด ข่าว

บอล หนุ่มในคลิปไวรัล หมอนโดเรมอน ยอมรับผิด-ขอโทษทุกฝ่าย วอนสังคมให้โอกาส

1 วัน ที่แล้ว
แม่น้องเมย ประณามอดีตหมอรร.เตรียมทหาร ละเลยหน้าที่ ลั่น &quot;ได้เวลาที่ต้องชดใช้&quot; ข่าว

แม่น้องเมย ประณามอดีตหมอรร.เตรียมทหาร ละเลยหน้าที่ ลั่น “ได้เวลาที่ต้องชดใช้”

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มท.สั่งเบรกแผนเงินกู้ 4 แสนล้าน หลังฝ่านค้านแฉแคตตาล็อกสอดไส้ ส่อล็อกสเปก-งบซ้ำซ้อน

1 วัน ที่แล้ว
รวบคาบ้าน! พ่อแท้ ๆ วัย 28 ปี ขืนใจลูกในไส้ นาน 2 ปี อ้างลูกโกหกไม่อยากอยู่บ้าน ข่าว

รวบ พ่อแท้ ๆ วัย 28 ล่วงละเมิดลูกในไส้ นาน 2 ปี อ้างลูกโกหกไม่อยากอยู่บ้าน

1 วัน ที่แล้ว
การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เซี่ยงไฮ้-ไทเป หลังพายุไต้ฝุ่น &quot;บาหวี่&quot; พัดถล่ม ข่าว

การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เซี่ยงไฮ้-ไทเป หลังพายุไต้ฝุ่น “บาหวี่” พัดถล่ม

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

สุดยื้อ! แรงงานไทยวูบล้ม เพื่อนปั๊มหัวใจก่อนจากไป เผยคำพูดสุดท้าย ทำเพื่ออนาคตลูก

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

เซ้งด่วน! คาเฟ่ชื่อดัง แลนด์มาร์กชัยนาท ทุนสร้าง 30 ล้าน ส่งต่อราคาเบา ๆ

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

เขมรโผล่เคลม ‘เนเน่ รอยัล’ คอมเมนต์สุดมั่น! “เธอเกิดที่กัมพูชา พวกเสียมมันมั่ว”

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ก.ค. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 12 ก.ค. 2569 16:50 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ค่ายเพลงดัง ยุติสัญญา &quot;น้องปุ้ย&quot; สาวไวรัลดัง หลังเพิ่งเซ็นสัญญาไม่กี่วัน

ต้านกระแสไม่ไหว! ค่ายเพลงดัง ยุติสัญญา “น้องปุ้ย” สาวไวรัลดัง หลังเพิ่งเซ็นสัญญาไม่กี่วัน

เผยแพร่: 12 กรกฎาคม 2569
รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ตุรกี ดวลศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย

รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ตุรกี ดวลศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย

เผยแพร่: 12 กรกฎาคม 2569
เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS ตุรกี ก่อนดวลศึก VNL 2026 12 ก.ค. 69

เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS ตุรกี ก่อนดวลศึก VNL 2026 12 ก.ค. 69

เผยแพร่: 12 กรกฎาคม 2569
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย VS ตุรกี สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย VS ตุรกี สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย

เผยแพร่: 12 กรกฎาคม 2569
Back to top button