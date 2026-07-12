กรมราชทัณฑ์ ยืนยัน “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” ผู้ต้องขังคดีฟอกเงิน เสียชีวิตแล้ว
กรมราชทัณฑ์ ยืนยัน “นายศุภชัย ศรีศุภอักษร” ผู้ต้องขังคดีฟอกเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว
12 ก.ค. 2569 ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัว นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนฯ กำหนดโทษจำคุก 23 ปี 6 เดือน 20 วัน วันพ้นโทษจำคุก 19 ตุลาคม 2581 ถูกคุมขังอยู่เรือนจำกลางบางขวางตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559 จากบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง การตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายแรกเข้าพบว่า มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคภูมิแพ้
แพทย์และพยาบาลประจำเรือนจำดูแลรักษาตลอดจนส่งตรวจอาการ ตรวจผลเลือดทางห้องปฏิบัติการ ตรวจติดตามอาการที่เกี่ยวข้องยังโรงพยาบาลภายนอกอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 เกิดอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วจึงนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วันที่ 26 มิถุนายน 2569 แพทย์ประจำโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีความเห็นให้ส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่สถาบันโรคทรวงอก ได้รับการดูแลรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหอผู้ป่วยวิกฤตอย่างใกล้ชิด
จนกระทั่งนายศุภชัยฯ ได้เสียชีวิตด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ณ สถาบันโรคทรวงอก ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 06.17 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ดำเนินการทางกฎหมายประสานแจ้งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ พร้อมเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพเข้าตรวจสอบ
ในการนี้ เรือนจำกลางบางขวางได้แจ้งประสานให้ญาติของนายศุภชัยฯ ได้รับทราบถึงลำดับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางหน่วยงานพร้อมอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ ซึ่งคณะกรรมการชันสูตรพลิกศพ ประกอบด้วยพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ฝ่ายปกครอง และแพทย์นิติเวชจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันเข้าดำเนินการชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อเวลา 09.21 น. วันเดียวกัน (12 กรกฎาคม 2569) โดยผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นสอดคล้องกับอาการป่วยวิกฤตดังกล่าว ซึ่งทางญาติได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดและไม่ติดใจสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด
กรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังทุกราย โดยเฉพาะผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งจะได้รับการตรวจคัดกรอง ติดตามอาการ และรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีของนายศุภชัยฯ เรือนจำได้ดำเนินการดูแลรักษาตามแนวทางของแพทย์มาโดยตลอด
เมื่อเกิดเหตุได้ดำเนินการแจ้งพนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพตามที่กฎหมายกำหนดโดยทันที ผลการชันสูตรยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคตามธรรมชาติ กรมราชทัณฑ์พร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมต่อไป
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