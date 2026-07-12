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ต้านกระแสไม่ไหว! ค่ายเพลงดัง ยุติสัญญา “น้องปุ้ย” สาวไวรัลดัง หลังเพิ่งเซ็นสัญญาไม่กี่วัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ก.ค. 2569 14:39 น.| อัปเดต: 12 ก.ค. 2569 14:39 น.
ค่ายเพลงดัง ยุติสัญญา "น้องปุ้ย" สาวไวรัลดัง หลังเพิ่งเซ็นสัญญาไม่กี่วัน

ต้านกระแสไม่ไหว! “มายด์มิวสิค เรคคอร์ด” ค่ายเพลงดัง ยุติสัญญา “น้องปุ้ย” สาวไวรัลดังที่นอนสีชมพู หลังเพิ่งเซ็นสัญญาไม่กี่วัน

หลังจากที่ค่ายเพลง “มายด์มิวสิค เรคคอร์ด” (Mind Music Record) ประกาศเปิดตัว “น้องปุ้ย” สาวไวรัลจากคลิปที่มียอดผู้ชมหลายสิบล้านวิวเป็นศิลปินในสังกัดอย่างเป็นทางการเมื่อไม่กี่วันก่อน ล่าสุดค่ายเพลงออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า

“จากกรณีที่ค่ายมายด์มิวสิคเรคคอร์ดได้เปิดโอกาสให้น้องปุ้ยเข้ามาเป็นศิลปินในสังกัด โดยมีเจตนาที่ต้องการมอบโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตและเส้นทางการทำงานใหม่ ด้วยความเชื่อว่าทุกคนควรได้รับโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองนั้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการประกาศข่าวดังกล่าว ได้เกิดกระแสความคิดเห็นจากสังคมอย่างกว้างขวาง ซึ่งค่ายฯ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น และรับฟังทุกเสียงด้วยความเคารพ

และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น น้องปุ้ยมีความรู้สึกกดดันและไม่สบายใจเป็นอย่างมาก จึงได้แสดงความประสงค์ที่จะขอยุติสัญญาการเป็นศิลปินในสังกัดค่ายมายด์มิวสิคเรคคอร์ด

ทางค่ายฯ ได้พิจารณาแล้วและเคารพตัดสินใจของน้องปุ้ย จึงยินยอมให้มีการยุติสัญญาโดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย โดยไม่มีข้อผูกพันหรือความขัดแย้งใด ๆ ต่อกัน

ค่ายมายด์มิวสิคเรคคอร์ด ขอส่งกำลังใจให้น้องปุ้ยประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจ และขอขอบคุณแฟนเพลง สื่อมวลชน และประชาชนทุกท่านที่ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และมอบกำลังใจแก่ค่ายฯมาโดยตลอด”

ค่ายเพลง แถลงยุติสัญญา น้องปุ้ย
FB/ มายด์มิวสิคเรคคอร์ด

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ก.ค. 2569 14:39 น.| อัปเดต: 12 ก.ค. 2569 14:39 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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