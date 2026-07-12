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เพจดังเล่านิทานสุดช้ำ เพื่อนสนิทหักหลัง แอบสวมรอย ฮุบเงินลูกค้าหลายแสน อ้างติดหนี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ก.ค. 2569 13:02 น.| อัปเดต: 12 ก.ค. 2569 13:02 น.
เพจดังเล่านิทานสุดช้ำ เพื่อนสนิทหักหลัง แอบสวมรอย ฮุบเงินลูกค้าหลายแสน อ้างติดหนี้

เพจดังเล่านิทานสุดช้ำ หลังจับได้ว่าเพื่อนสนิทที่ไว้ใจให้ดูแลบัญชี แอบสวมรอยเปลี่ยนชื่อรับเงินจากลูกค้า สูญเงินกว่า 8 แสนบาท

“เพื่อนมีหลากหลาย บางคนเป็นของขวัญ บางคนเป็นบทเรียน” ประโยคจากเพจเฟซบุ๊ก กับข้าวกับปลาโอ Plaocooking เพจทำอาหารชื่อดังที่มีผู้ติดตามมากว่า 16 ล้านคน โพสต์เรื่องราวประสบการณ์ชีวิตที่ถือเป็นบทเรียนสำคัญของการทำธุรกิจ โดยเล่าว่า “มีนิทานมาเล่าให้ฟัง ยาวหน่อยนะฮะ

ปกติเพจนี้ผมจะทำคนเดียวครับ พอเพจเริ่มโตขึ้นผมจึงให้คนในครอบครัวช่วยทำ และทำกันแบบครอบครัว ไม่ได้มีกฏระเบียบอะไรชัดเจน พี่สาวดูแลเรื่องรับงาน น้องสาวช่วยตัดงาน และ ผมเป็นคนถ่าย cooking

เพื่อนของผมคนนี้ เป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียน เรียนจบก็แยกย้ายกันทำงาน มาทราบข่าวอีกทีเขาตกงาน ไม่มีงานทำ เห็นเพื่อนโพสเครียดบ่อยๆ ด้วยความเป็นห่วงจึงชวนมาทำงาน ช่วงนั้นพี่สาวต้องออกไปดูแลครอบครัวพอดี เลยให้มาทำงานแทนพี่สาว เพื่อนคนนี้เป็นคนขยัน และเคยทำงานบัญชีมาก่อน ผมจึงให้รับผิดชอบเรื่องรับงานลูกค้า และดูแลเรื่องทำบัญชีไปด้วย

ทุกอย่างก็ดูเหมือนราบรื่น ไม่มีปัญหา ทำงานอยู่กันแบบครอบครัว และด้วยความที่ไว้ใจมาก เลยไม่เคยตรวจสอบเรื่องเอกสารต่างๆ มือถือรับงาน และไลน์ติดต่องานลูกค้า ซึ่งเพื่อนผมจะดูแลหมด

จนวันหนึ่งมีเอกสารส่งมาที่บริษัท จ่าหน้าซองเป็นชื่อเพื่อนผม ต้นทางมาจากบริษัทที่จ้างงาน ผมจึงแกะดู ข้างในเป็นใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ลงชื่อ-ที่อยู่ ผู้รับเงินเป็นเพื่อนของผม ตอนนั้นเริ่มกังวลใจแล้ว เลยเอาไปเช็คดูกับน้องสาว สรุปเงินสั่งจ่ายเข้าไปในบัญชีของเพื่อน ผมภาวนาวขอให้ไม่ใช่อย่างที่คิด

วันเกิดเรื่องผมพยายามทำงานปกติ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น รอให้บริษัทลูกค้าเปิด และเช็คชัวร์เพื่อความแน่นอน สรุปเพื่อนผมเปลี่ยนเอกสารทั้งหมด ให้สั่งจ่ายชื่อเค้า ลูกค้าส่งเอกสารมาที่บริษัท เพราะเอ๊ะใจ ว่าใบสั่งจ่ายเป็นชื่อเพื่อนไม่ใช่บริษัท เลยส่งเอกสารมาให้ที่บริษัทแทนที่จะส่งไปบ้านของเขา ถ้าไม่มีเอกสารใบนี้ผมจะไม่รู้เลยว่าเอกสารโดนสั่งจ่ายเข้าบัญชีเขา

น้องผมให้ลูกค้าส่งสลิปโอนเงินมา เช็คกลุ่มแรกยอดแค่แสนกว่าบาท จากนั้นลูกค้ารายอื่นเเริ่มทะยอยส่งสลิปมาให้เรื่อยๆ ยอดเพิ่มขึ้นเป็นสองแสนกว่า เมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว จึงไปหาเค้าที่ห้องพร้อมกับน้องๆ

คำแรกที่ผมถามเขารู้ตัวไหมว่าทำผิดอะไร เขาตอบด้วยหน้าตาเรียบเฉยว่ารู้ ผมถามต่อทำไมต้องโกงเงินบริษัท เค้าตอบแบบไม่รู้สึกผิดเลยว่า “ก็ฉันติดหนี้ จะให้ทำยังไง” ผมย้อนถาม น้องๆ ทุกคนก็ติดหนี้ แต่ไม่มีใครทำเหมือนเธอ เค้านิ่งไม่ตอบกลับ ผมถามต่อทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ กี่ครั้ง เขาบอกน่าจะเดือนมีนาคม ยอมรับว่าทำแค่สามครั้ง และขอโอกาสทำงานใหม่ ไม่มีแม้แต่คำขอโทษเลย ฟังแล้วโคตรจุกอก แม่ง ไม่รู้สึกผิดบ้าง ทำเหมือนเป็นเรื่องปกติมาก เท่านั้นแหละคับ ความรู้สึกต่างๆ ของผม มันพังลงหมดทันที

ผมให้เค้าเซ็นสัญญาพ้นสภาพพนักงาน และให้ไปเอา statement ย้อนหลังที่ธนาคารมา แลกกับการยังไม่แจ้งความตอนนี้ เขาอ้างขอมาได้แค่ 6 เดือน พอเห็น statement แทบช็อค เงินเข้าบัญชีจากบริษัทต่างๆ เกือบ 30 รายการ ยอดเงินร่วมแปดแสนกว่า จำนวนมากกว่าเงินเข้าบริษัทอีก ลูกค้าโทรมาแจ้งเขายังแอบโทรไปเร่งลูกค้าให้รีบโอนเงินเข้าบัญชีเขาอีก

สรุป ตลอดเกือบสองปีที่เขาดูแลเรื่องบัญชี ไม่รู้ว่ายักยอกไปเท่าไหร่ แต่ 6 เดือนที่มีหลักฐานชัดเจน เขายักยอกจนเป็นเรื่องปกติ ส่วนที่มากกว่านั้นต้องรอตรวจสอบ

กลับบ้านมาผมกินข้าวไม่ลงทั้งวัน นอนแค่สองชั่วโมง หลับๆตื่นๆ ไม่คิดว่าคนที่เราช่วยเหลือ และ ทำดีกับเขามาตลอดจะมาทำร้ายกันได้ลงคอ มันเจ็บในใจจริงๆ เพราะแม้แต่คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเพื่อนสนิทของเรา ยังทำกันได้ลงคอ เสียใจมากคับ จากนี้ไป ทุกคนว่าผมควรทำยังไงกับเขาดีคับ”

นอกจากนี้เพจ กับข้าวกับปลาโอ Plaocooking ยังเผยอีกว่า “เขามาแบบไม่มีอะไรเลย มาทำงานในกรุงเทพผมก็ suport ทุกอย่าง หาห้องเช่าห้องให้อยู่ มาทำงานพร้อมกับน้องสาว ไม่ต้องจ่ายค่าเดินทาง เวลาไปกินข้าว ไปเที่ยวผมก็เลี้ยงหมด ดูแลให้เพื่อนคนหนึ่งเท่าที่ทำได้ แต่ทำไมต้องมาทำร้ายกัน

ผมมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าผมผิดพลาดตรงไหน ผมดูแลเค้าไม่ดีตรงไหน ทำไมถึงทำกันได้ขนาดนี้ คนที่รู้สึกแย่ไม่น้อยไปกว่าผมก็คือแม่ แม่เห็นเค้าเป็นเหมือนลูกคนหนึ่ง กลับบ้านผม อยากกินอะไรก็สั่งให้แม่ทำ แม่ผมก็ทำให้ชินตลอด ดูแลเหมือนลูกคนหนึ่ง

เมื่อคืนแม่ผมก็นอนไม่หลับทั้งคืน เครียดไปกับผม พยายามบอกให้เค้าพักผ่อนเดี๋ยวจะแย่ ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนครับ ดิ่งตั้งแต่เมื่อวาน ความรู้สึกมันแย่จนไม่อยากทำอะไร หรือต้องออกไปซื้อ 22 ดีกว่า เผื่อจะได้ฮีลใจ”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ก.ค. 2569 13:02 น.| อัปเดต: 12 ก.ค. 2569 13:02 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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