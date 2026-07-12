รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ตุรกี ดวลศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย
เปิดรายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ตุรกี ดวลศึกเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย เวลา 13.30 น.
ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เตรียมลงสนามสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) ในการแข่งขันสัปดาห์ที่ 3 โดยทัพลูกยางสาวไทยจะต้องดวลตบกับทีมชาติตุรกี นัดสุดท้าย ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดยจัดการแข่งขันขึ้น ณ เมืองเซนได นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับรายชื่อนักกีฬาทั้งสองทีมที่จะลงแข่งในนัดนี้ เว็บไซต์ Volleyball World ได้ประกาศออกมาแล้ว โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย
- หมายเลข 2: ปิยนุช แป้นน้อย (ลิเบโร)
- หมายเลข 3: พรพรรณ เกิดปราชญ์ (เซตเตอร์ และกัปตันทีม)
- หมายเลข 4: กัญญารัตน์ ขุนเมือง (บอลเร็ว)
- หมายเลข 5: ทัดดาว นึกแจ้ง (บอลเร็ว)
- หมายเลข 6: วริศรา ศรีทาเลิศ (หัวเสา)
- หมายเลข 7: ปพัชญา พลทำ (บีหลัง)
- หมายเลข 9: กัลยรัตน์ คำวงษ์ (หัวเสา)
- หมายเลข 11: ศศิภาพร จันทวิสูตร (หัวเสา)
- หมายเลข 15: ณัฏฐณิชา ใจแสน (เซตเตอร์)
- หมายเลข 16: พิมพิชยา ก๊กรัมย์ (บีหลัง)
- หมายเลข 18: อัจราพร คงยศ (หัวเสา)
- หมายเลข 28: เซราห์ แอนโคมาห์ (เซตเตอร์)
- หมายเลข 30: จิดาภา นาหัวหนอง (ลิเบโร)
- หมายเลข 41: แก้วกัลยา กมุลทะลา (บอลเร็ว)
หัวหน้าผู้ฝึกสอน: เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร (โค้ชอ๊อต)
รายชื่อนักกีฬาทีมชาติตุรกี
- หมายเลข 1: กิเซม ออร์เก (ลิเบโร และกัปตันทีม)
- หมายเลข 3: จานซู ออซบาย (เซตเตอร์)
- หมายเลข 4: เมลิสซา เทเรซา วาร์กัส (บีหลัง)
- หมายเลข 6: ซาลิฮา ชาฮิน (หัวเสา)
- หมายเลข 7: ฮานเด บาลาดิน (หัวเสา)
- หมายเลข 8: ซิเนด แจ็ก (บอลเร็ว)
- หมายเลข 10: เอย์ลุล อาคาร์เชสเม (ลิเบโร)
- หมายเลข 12: เอลิฟ ชาฮิน (เซตเตอร์)
- หมายเลข 15: เดนิซ อูยานิก (บอลเร็ว)
- หมายเลข 16: เบอร์กา บูเซ ออซเดน (บอลเร็ว)
- หมายเลข 18: เซห์รา กูเนส (บอลเร็ว)
- หมายเลข 20: ยัปรัก เออร์เคก (หัวเสา)
- หมายเลข 22: อิลกิน อายดิน (หัวเสา)
- หมายเลข 91: เดฟเน บัชยอลจู (หัวเสา)
หัวหน้าผู้ฝึกสอน: ดานิเอเล ซานตาเรลลี
สถิติการแข่งขัน ไทย-ตุรกี 7 นัดใน VN
- ปี 2025: ตุรกี ชนะ ทีมชาติไทย 3-0 เซต (25-23, 25-14, 25-22)
- ปี 2024: ตุรกี ชนะ ทีมชาติไทย 3-0 เซต (25-17, 25-17, 25-17)
- ปี 2023: ทีมชาติไทย แพ้ ตุรกี 0-3 เซต (15-25, 15-25, 20-25)
- ปี 2022: ตุรกี ชนะ ทีมชาติไทย 3-1 เซต (23-25, 25-15, 25-18, 25-21)
- ปี 2021: ตุรกี ชนะ ทีมชาติไทย 3-1 เซต (23-25, 25-12, 25-20, 25-9)
- ปี 2019: ทีมชาติไทย แพ้ ตุรกี 0-3 เซต (16-25, 18-25, 13-25)
- ปี 2018: ทีมชาติไทย แพ้ ตุรกี 1-3 เซต (20-25, 28-30, 25-18, 19-25)
แฟนกีฬาวอลเลย์บอลสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย รวมถึงการแข่งขันคู่อื่น ๆ ได้ทางช่อง MONOMAX SPORTS 29 และแอปพลิเคชัน MONOMAX
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย VS ตุรกี สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย
- เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS ตุรกี ก่อนดวลศึก VNL 2026 12 ก.ค. 69
- เปิดคะแนนอันดับโลก ไทยพบตุรกี VNL 2026 ชนะบวกเพิ่มกระจุย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: