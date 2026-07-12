ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล
เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS ตุรกี ก่อนดวลศึก VNL 2026 12 ก.ค. 69
เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS ตุรกี ก่อนดวลศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคมนี้ เวลา 13.30 น.
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 3 นักกีฬาทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดสุดท้าย พบกับทีมชาติตุรกี ณ เมืองเซนได นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เวลา 13.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
เปรียบเทียบอันดับโลก
- ทีมชาติไทย อยู่อันดับ 17 ของโลก มีคะแนนสะสม 189.27 คะแนน
- ทีมชาติตุรกี อยู่อันดับที่ 3 ของโลก มีคะแนนสะสม 369.03 คะแนน
สถิติการพบกันในศึก VNL
- ปี 2025: ตุรกี ชนะ ทีมชาติไทย 3-0 เซต (25-23, 25-14, 25-22)
- ปี 2024: ตุรกี ชนะ ทีมชาติไทย 3-0 เซต (25-17, 25-17, 25-17)
- ปี 2023: ทีมชาติไทย แพ้ ตุรกี 0-3 เซต (15-25, 15-25, 20-25)
- ปี 2022: ตุรกี ชนะ ทีมชาติไทย 3-1 เซต (23-25, 25-15, 25-18, 25-21)
- ปี 2021: ตุรกี ชนะ ทีมชาติไทย 3-1 เซต (23-25, 25-12, 25-20, 25-9)
- ปี 2019: ทีมชาติไทย แพ้ ตุรกี 0-3 เซต (16-25, 18-25, 13-25)
- ปี 2018: ทีมชาติไทย แพ้ ตุรกี 1-3 เซต (20-25, 28-30, 25-18, 19-25)
แฟนกีฬาวอลเลย์บอลสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย รวมถึงการแข่งขันคู่อื่น ๆ ได้ทางช่อง MONOMAX SPORTS 29 และแอปพลิเคชัน MONOMAX
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย VS ตุรกี สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย
- เปิดคะแนนอันดับโลก ไทยพบตุรกี VNL 2026 ชนะบวกเพิ่มกระจุย
- เปิดยอดเงินอัดฉีด วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังชนะบราซิลนัดเดียวรับ 2 ล้าน รวมแล้วกี่ล้าน VNL 2026
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา
รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ตุรกี ดวลศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย
5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ช็อกวงการลูกหนัง! กองกลางแอฟริกาใต้ เสียชีวิตในวัย 25 ปี เพิ่งลงเล่นบอลโลก 2026
16 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล
เปิดยอดเงินอัดฉีด วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังชนะบราซิลนัดเดียวรับ 2 ล้าน รวมแล้วกี่ล้าน VNL 2026
16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา
เอส กันตพงศ์ เปิดใจหลังหย่า หวังไกล่เกลี่ยคดีกับอดีตภรรยาจบด้วยดีเพื่อลูกสาว
18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ดรามา คอนเสิร์ตดังภาคใต้ ประกาศยกเลิกงานก่อนเริ่มไม่กี่ชั่วโมง หลังศิลปินดังแห่ถอนตัว
19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ศุภจี จ่อดึง 1 แสนร้านเข้าโครงการ “ข้าวแกงไทยช่วยไทย” 40 บาท ช่วยมนุษย์เงินเดือน
20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
อัปเดต ถนนจักรเพชร ยุบตัว ก่อนถึงสะพานข้ามเมก้าพลาซ่า สะพานเหล็ก ล่าสุดซ่อมเสร็จแล้ว
20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ดูย้อนหลัง วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ บราซิล VNL 2026 ประวัติศาสตร์ ล้มอันดับ 2 ของโลก
21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
แม่น้องเมย ประณามอดีตหมอรร.เตรียมทหาร ละเลยหน้าที่ ลั่น “ได้เวลาที่ต้องชดใช้”
22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
มท.สั่งเบรกแผนเงินกู้ 4 แสนล้าน หลังฝ่านค้านแฉแคตตาล็อกสอดไส้ ส่อล็อกสเปก-งบซ้ำซ้อน
23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
สุดยื้อ! แรงงานไทยวูบล้ม เพื่อนปั๊มหัวใจก่อนจากไป เผยคำพูดสุดท้าย ทำเพื่ออนาคตลูก
1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง
เขมรโผล่เคลม ‘เนเน่ รอยัล’ คอมเมนต์สุดมั่น! “เธอเกิดที่กัมพูชา พวกเสียมมันมั่ว”
1 วัน ที่แล้ว
ข่าว
สรุปดรามา เนื้อแท้ ค้างจ่ายเงินเดือนพนง. ผู้บริหารยันสิ้นเดือนก.ค.นี้จ่ายครบแน่นอน
1 วัน ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
ร้านคราฟต์เบียร์ชื่อดัง พระราม 5 ประกาศเลิกกิจการ เปิดถึงแค่สิ้นเดือนสิงหาคมนี้
1 วัน ที่แล้ว
ข่าว
ทัวร์ลง! ไรเดอร์ด่าหยาบ พระวัดดังเชียงใหม่ ขอให้ประเคนอาหารก่อนฉัน ชี้กระทบศรัทธา
1 วัน ที่แล้ว
ข่าว
โรงพยาบาลสมุทรปราการ เรียกเก็บ 150 บาท ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินเข้าห้องฉุกเฉิน เช็กเวลาที่นี่
1 วัน ที่แล้ว