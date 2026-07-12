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เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS ตุรกี ก่อนดวลศึก VNL 2026 12 ก.ค. 69

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ก.ค. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 12 ก.ค. 2569 11:23 น.
เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS ตุรกี ก่อนดวลศึก VNL 2026 12 ก.ค. 69

เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS ตุรกี ก่อนดวลศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคมนี้ เวลา 13.30 น.

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 3 นักกีฬาทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดสุดท้าย พบกับทีมชาติตุรกี ณ เมืองเซนได นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เวลา 13.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

เปรียบเทียบอันดับโลก

  • ทีมชาติไทย อยู่อันดับ 17 ของโลก มีคะแนนสะสม 189.27 คะแนน
  • ทีมชาติตุรกี อยู่อันดับที่ 3 ของโลก มีคะแนนสะสม 369.03 คะแนน
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
FB/ Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

สถิติการพบกันในศึก VNL

  • ปี 2025: ตุรกี ชนะ ทีมชาติไทย 3-0 เซต (25-23, 25-14, 25-22)
  • ปี 2024: ตุรกี ชนะ ทีมชาติไทย 3-0 เซต (25-17, 25-17, 25-17)
  • ปี 2023: ทีมชาติไทย แพ้ ตุรกี 0-3 เซต (15-25, 15-25, 20-25)
  • ปี 2022: ตุรกี ชนะ ทีมชาติไทย 3-1 เซต (23-25, 25-15, 25-18, 25-21)
  • ปี 2021: ตุรกี ชนะ ทีมชาติไทย 3-1 เซต (23-25, 25-12, 25-20, 25-9)
  • ปี 2019: ทีมชาติไทย แพ้ ตุรกี 0-3 เซต (16-25, 18-25, 13-25)
  • ปี 2018: ทีมชาติไทย แพ้ ตุรกี 1-3 เซต (20-25, 28-30, 25-18, 19-25)

แฟนกีฬาวอลเลย์บอลสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย รวมถึงการแข่งขันคู่อื่น ๆ ได้ทางช่อง MONOMAX SPORTS 29 และแอปพลิเคชัน MONOMAX

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ก.ค. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 12 ก.ค. 2569 11:23 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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