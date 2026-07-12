วอลเลย์บอล

เปิดคะแนนอันดับโลก ไทยพบตุรกี VNL 2026 ชนะบวกเพิ่มกระจุย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ก.ค. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 12 ก.ค. 2569 09:53 น.
เปิดคะแนนอันดับโลก ไทยพบตุรกี VNL 2026 ชนะบวกเพิ่มกระจุย

เปิดคะแนนอันดับโลก ไทยพบตุรกีนัดปิดท้าย VNL 2026 ชนะ 3-0 บวกเพิ่มกระจุย แพ้ขาดโดนหักแค่ 2

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแรกศึกเนชันส์ลีก 2026 พบกับตุรกี ทีมอันดับ 3 ของโลก ที่อาซูเอะ อารีนา เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569 โดยแมตช์นี้ไทยมีแต้มอันดับโลกให้ลุ้นเก็บเพิ่มอีกก้อนใหญ่ ต่อยอดจากชัยชนะประวัติศาสตร์เหนือบราซิลเมื่อวานนี้

ก่อนลงสนาม ไทยรั้งอันดับ 17 ของโลกด้วยคะแนนสะสม 189.27 คะแนน หลังเพิ่งขยับขึ้นมา 5 อันดับจากการถล่มบราซิล 3-0 ขณะที่ตุรกี รองแชมป์โลกคนปัจจุบันและแชมป์เนชันส์ลีกปี 2023 อยู่อันดับ 3 ของโลกด้วยคะแนน 369.03 คะแนน ช่องว่างระหว่างสองทีมที่ห่างกันถึง 14 อันดับ ทำให้สมการคะแนนของแมตช์นี้เอียงเข้าทางไทยอย่างชัดเจน เพราะระบบอันดับโลกของ FIVB ให้ผลตอบแทนสูงกับทีมรองที่ล้มทีมใหญ่ได้ ขณะที่ความพ่ายแพ้ต่อทีมที่เหนือกว่าแทบไม่มีราคาต้องจ่าย

คะแนนที่ไทยจะได้หรือเสียในแต่ละกรณีมีดังนี้

– ชนะ 3-0 ได้เพิ่ม 18 คะแนน
– ชนะ 3-1 ได้เพิ่ม 15.5 คะแนน
– ชนะ 3-2 ได้เพิ่ม 13 คะแนน
– แพ้ 2-3 เสียเพียง 0.01 คะแนน
– แพ้ 1-3 เสียเพียง 0.01 คะแนน
– แพ้ 0-3 เสีย 2 คะแนน

ฝั่งตุรกีอยู่ในสถานการณ์ตรงกันข้าม ชนะไทยขาด 3-0 ได้เพิ่มแค่ 2 คะแนน แต่หากพลาดท่าแพ้ 0-3 จะโดนหักถึง 18 คะแนน เรียกว่าแบกความเสี่ยงไว้ฝ่ายเดียวเต็ม ๆ

สถานการณ์นี้คล้ายกับแมตช์บราซิลเมื่อวานแทบทุกประการ ไทยเก็บเต็ม 19.39 คะแนนจากการชนะ 3-0 ส่งให้คะแนนสะสมพุ่งจากราว 170 มาเป็น 189.27 คะแนน

หากวันนี้สาวไทยสร้างปาฏิหาริย์ซ้ำสองด้วยการชนะตุรกี 3-0 อีกนัด คะแนนสะสมจะขยับเป็น 207.27 คะแนน ซึ่งมีโอกาสดันอันดับโลกขึ้นต่อเนื่องอีกหลายอันดับ ซ้ำยังหมายถึงเงินอัดฉีดเพิ่มอีก 2 ล้านบาทจากนายพิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และ MONO ที่ตั้งรางวัลชนะนัดละ 2 ล้านบาทไว้สำหรับสนามที่ 3 นี้

ส่วนในแง่ตารางคะแนน VNL ไทยมี 12 คะแนนจากสถิติชนะ 3 แพ้ 8 อยู่อันดับ 14 พ้นโซนตกชั้นแล้ว เพราะทิ้งห่างบัลแกเรียทีมอันดับสุดท้ายที่มี 5 คะแนน แมตช์นี้จึงเป็นเวทีล่าแต้มอันดับโลกและปิดฉากทัวร์นาเมนต์อย่างสวยงามล้วน ๆ ไม่มีแรงกดดันเรื่องการตกชั้นมาเกี่ยวข้อง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ก.ค. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 12 ก.ค. 2569 09:53 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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