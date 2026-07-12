ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย VS ตุรกี สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) ไทย VS ตุรกี สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย 12 ก.ค. นี้ เวลา 13.30 น.
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 3 วันนี้ (12 ก.ค.) เข้าสู่แมตช์สุดท้ายของทัพนักตบสาวทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทีมของ โค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หลังจากวานนี้ (11 ก.ค.) สามารถเอาชนะทีมชาติบราซิลไปด้วยสกอร์ 3-0 เซต (25-15, 25-16, 25-17) ซึ่งถือเป็นการเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่ อันดับ 2 ของโลก และการันตีรอดตกชั้นอย่างแน่นอน
สำหรับการแข่งขันวันนี้ทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติตุรกี เวลา 13.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ เมืองเซนได นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น โดยอันดับโลกของทั้งสองทีมนั้น ทีมชาติตุรกีอยู่อันดับ 3 ของโลก มี 369.03 คะแนน ส่วนทีมชาติไทยอยู่อันดับ 17 ของโลก มี 189.27 คะแนน หากทีมชาติไทยสามารถเอาชนะตุรกีได้ จะได้คะแนนเพิ่มอีกกี่คะแนน
คะแนนสะสมอันดับโลก
- ไทย ชนะ ตุรกี (3-0 เซต) : +18 คะแนน
- ไทย ชนะ ตุรกี (3-1 เซต) : +15.5 คะแนน
- ไทย ชนะ ตุรกี (3-2 เซต) : +13 คะแนน
- ไทย แพ้ ตุรกี (2-3 เซต) : -0.01 คะแนน
- ไทย แพ้ ตุรกี (1-3 เซต) : -0.01 คะแนน
- ไทย แพ้ ตุรกี (2-3 เซต) : -2 คะแนน
สรุปผลงานทีมชาติไทย สัปดาห์ที่ 3
- ทีมชาติไทย แพ้ สหรัฐอเมริกา 0-3 เซต (21-25, 18-25, 20-25)
- ญี่ปุ่น ชนะ ทีมชาติไทย 3-1 เซต (25-15, 25-21, 22-25, 25-22)
- ทีมชาติไทย ชนะ บราซิล 3-0 เซต (25-15, 25-16, 25-17)
แฟนกีฬาวอลเลย์บอลสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย รวมถึงการแข่งขันคู่อื่น ๆ ได้ทางช่อง MONOMAX SPORTS 29 และเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน MONOMAX
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