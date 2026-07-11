วอลเลย์บอล

เปิดยอดเงินอัดฉีด วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังชนะบราซิลนัดเดียวรับ 2 ล้าน รวมแล้วกี่ล้าน VNL 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ก.ค. 2569 20:27 น.| อัปเดต: 11 ก.ค. 2569 20:28 น.

เปิดยอดเงินอัดฉีดวอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 ชนะบราซิลนัดเดียวรับ 2 ล้าน รวมแล้ว 4 ล้านบาทจาก JAS และ MONO

ชัยชนะประวัติศาสตร์ 3-0 เหนือบราซิลของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกเนชันส์ลีก 2026 ที่โอซาก้า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 ไม่ได้มาพร้อมเกียรติยศเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาพร้อมเงินอัดฉีดก้อนโตถึง 2 ล้านบาทจากนัดเดียว ส่งผลให้ยอดเงินอัดฉีดสะสมตลอดทัวร์นาเมนต์ขยับขึ้นเป็น 4 ล้านบาทแล้ว

โครงการอัดฉีด เริ่มต้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 นายพิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และ MONO ประกาศมอบเงินส่วนตัว 1 ล้านบาทต่อแมตช์ สำหรับทุกนัดที่ทีมชาติไทยคว้าชัยชนะได้ในสนามที่ 2 ที่กรุงเทพฯ และสนามที่ 3 ที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกันนั้น JAS ยังมอบเงินสนับสนุนการเตรียมทีมให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก 200,000 บาทแยกต่างหาก

ในสนามที่ 2 ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก สาวไทยคว้าชัยชนะได้ 2 นัด คือชนะบัลแกเรีย 3-0 และชนะแคนาดา 3-1 คิดเป็นเงินอัดฉีด 2 ล้านบาท ซึ่งนายพิชญ์ได้มอบเงินก้อนแรกนี้ให้ทีมเรียบร้อยแล้วก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น

จากนั้นก่อนเริ่มสนามที่ 3 นายพิชญ์ประกาศเพิ่มเดิมพันอีกเท่าตัว ปรับเงินอัดฉีดจากชนะนัดละ 1 ล้านบาท เป็นนัดละ 2 ล้านบาท สำหรับการแข่งขันที่โอซาก้าโดยเฉพาะ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้นักกีฬาในสนามสุดท้ายของรอบแรกที่ไทยต้องเจอทีมระดับหัวตารางล้วน ทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น บราซิล และตุรกี

สาวไทยแพ้สองนัดแรกให้สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ก่อนระเบิดฟอร์มถล่มบราซิล ทีมอันดับ 2 ของโลก 3-0 เซต คว้าเงินอัดฉีดนัดละ 2 ล้านบาทมาครองทันที

สรุปยอดเงินอัดฉีดสะสม ณ ตอนนี้

– สนามที่ 2 กรุงเทพฯ ชนะบัลแกเรียและแคนาดา รวม 2 ล้านบาท
– สนามที่ 3 โอซาก้า ชนะบราซิล 2 ล้านบาท
– รวมทั้งสิ้น 4 ล้านบาท

ยังมีลุ้นต่อ เพราะไทยเหลือโปรแกรมนัดสุดท้ายพบตุรกีในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคมนี้ หากสาวไทยพลิกล็อกได้อีกครั้ง ยอดเงินอัดฉีดจะพุ่งเป็น 6 ล้านบาททันที ปิดท้ายทัวร์นาเมนต์ด้วยทั้งศักดิ์ศรี อันดับโลกที่พุ่งขึ้น 5 อันดับ และกระเป๋าที่หนักขึ้นของนักตบสาวไทยทุกคน

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ช็อกวงการลูกหนัง! กองกลางแอฟริกาใต้ เสียชีวิตในวัย 25 ปี เพิ่งลงเล่นบอลโลก 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

เปิดยอดเงินอัดฉีด วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังชนะบราซิลนัดเดียวรับ 2 ล้าน รวมแล้วกี่ล้าน VNL 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอส กันตพงศ์ เปิดใจหลังหย่า หวังไกล่เกลี่ยคดีกับอดีตภรรยาจบด้วยดีเพื่อลูกสาว ข่าวดารา

เอส กันตพงศ์ เปิดใจหลังหย่า หวังไกล่เกลี่ยคดีกับอดีตภรรยาจบด้วยดีเพื่อลูกสาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดรามา คอนเสิร์ตดังภาคใต้ ประกาศยกเลิกงานก่อนเริ่มไม่กี่ชั่วโมง หลังศิลปินดังแห่ถอนตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภจี จ่อดึง 1 แสนร้านเข้าโครงการ &quot;ข้าวแกงไทยช่วยไทย&quot; 40 บาท ช่วยมนุษย์เงินเดือน ข่าว

ศุภจี จ่อดึง 1 แสนร้านเข้าโครงการ “ข้าวแกงไทยช่วยไทย” 40 บาท ช่วยมนุษย์เงินเดือน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อัปเดต ถนนจักรเพชร ยุบตัว ก่อนถึงสะพานข้ามเมก้าพลาซ่า สะพานเหล็ก ล่าสุดซ่อมเสร็จแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูย้อนหลัง วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ บราซิล VNL 2026 ประวัติศาสตร์ ล้มอันดับ 2 ของโลก ข่าวกีฬา

ดูย้อนหลัง วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ บราซิล VNL 2026 ประวัติศาสตร์ ล้มอันดับ 2 ของโลก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อันดับโลก วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ บราซิล VNL 2026 ชนะแพ้ได้บวกลบกี่คะแนน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอล หนุ่มในคลิปไวรัล หมอนโดเรมอน ยอมรับผิด-ขอโทษทุกฝ่าย วอนสังคมให้โอกาส-ลบคลิปให้หมด ข่าว

บอล หนุ่มในคลิปไวรัล หมอนโดเรมอน ยอมรับผิด-ขอโทษทุกฝ่าย วอนสังคมให้โอกาส

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องเมย ประณามอดีตหมอรร.เตรียมทหาร ละเลยหน้าที่ ลั่น &quot;ได้เวลาที่ต้องชดใช้&quot; ข่าว

แม่น้องเมย ประณามอดีตหมอรร.เตรียมทหาร ละเลยหน้าที่ ลั่น “ได้เวลาที่ต้องชดใช้”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มท.สั่งเบรกแผนเงินกู้ 4 แสนล้าน หลังฝ่านค้านแฉแคตตาล็อกสอดไส้ ส่อล็อกสเปก-งบซ้ำซ้อน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบคาบ้าน! พ่อแท้ ๆ วัย 28 ปี ขืนใจลูกในไส้ นาน 2 ปี อ้างลูกโกหกไม่อยากอยู่บ้าน ข่าว

รวบ พ่อแท้ ๆ วัย 28 ล่วงละเมิดลูกในไส้ นาน 2 ปี อ้างลูกโกหกไม่อยากอยู่บ้าน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เซี่ยงไฮ้-ไทเป หลังพายุไต้ฝุ่น &quot;บาหวี่&quot; พัดถล่ม ข่าว

การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เซี่ยงไฮ้-ไทเป หลังพายุไต้ฝุ่น “บาหวี่” พัดถล่ม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สุดยื้อ! แรงงานไทยวูบล้ม เพื่อนปั๊มหัวใจก่อนจากไป เผยคำพูดสุดท้าย ทำเพื่ออนาคตลูก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เซ้งด่วน! คาเฟ่ชื่อดัง แลนด์มาร์กชัยนาท ทุนสร้าง 30 ล้าน ส่งต่อราคาเบา ๆ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เขมรโผล่เคลม ‘เนเน่ รอยัล’ คอมเมนต์สุดมั่น! “เธอเกิดที่กัมพูชา พวกเสียมมันมั่ว”

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดรามา เนื้อแท้ ค้างจ่ายเงินเดือนพนง. ผู้บริหารยันสิ้นเดือนก.ค.นี้จ่ายครบแน่นอน ข่าว

สรุปดรามา เนื้อแท้ ค้างจ่ายเงินเดือนพนง. ผู้บริหารยันสิ้นเดือนก.ค.นี้จ่ายครบแน่นอน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านคราฟต์เบียร์ชื่อดัง พระราม 5 ประกาศเลิกกิจการ เปิดถึงแค่สิ้นเดือนสิงหาคมนี้ เศรษฐกิจ

ร้านคราฟต์เบียร์ชื่อดัง พระราม 5 ประกาศเลิกกิจการ เปิดถึงแค่สิ้นเดือนสิงหาคมนี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทัวร์ลง! ไรเดอร์ด่าหยาบ พระวัดดังเชียงใหม่ ขอให้ประเคนอาหารก่อนฉัน ชี้กระทบศรัทธา

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงพยาบาลสมุทรปราการ เรียกเก็บ 150 บาท ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินเข้าห้องฉุกเฉิน ข่าว

โรงพยาบาลสมุทรปราการ เรียกเก็บ 150 บาท ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินเข้าห้องฉุกเฉิน เช็กเวลาที่นี่

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ภาพชัด! เก๋งซิ่งผ่านทางม้าลาย เกือบเสยคนพิการข้ามถนน โซเชียลจี้ลงโทษหนัก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
จดด่วน! เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 กรกฎาคม 69 เลขสวยเข้าตาเซียน เลขเด็ด

จดด่วน! เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 กรกฎาคม 69 เลขสวยเข้าตาเซียน

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด 2026 สเปน พบ เบลเยียม ศึกทวงแค้น รอบ 8 ทีมสุดท้าย บอลโลก 2026

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ “มนัส สุวรรณรินทร์” รองผู้ว่าฯโคราช ผู้ร่าง TOR สอบท้องถิ่น

1 วัน ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

น่าเสียดาย! ปิดฉาก 8 ปี รถไฟไฮสปีด 3 สนามบิน หลัง CP ยื่นขอเลิกสัญญา

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ก.ค. 2569 20:27 น.| อัปเดต: 11 ก.ค. 2569 20:28 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช็อกวงการลูกหนัง! กองกลางแอฟริกาใต้ เสียชีวิตในวัย 25 ปี เพิ่งลงเล่นบอลโลก 2026

เผยแพร่: 11 กรกฎาคม 2569
เอส กันตพงศ์ เปิดใจหลังหย่า หวังไกล่เกลี่ยคดีกับอดีตภรรยาจบด้วยดีเพื่อลูกสาว

เอส กันตพงศ์ เปิดใจหลังหย่า หวังไกล่เกลี่ยคดีกับอดีตภรรยาจบด้วยดีเพื่อลูกสาว

เผยแพร่: 11 กรกฎาคม 2569

ดรามา คอนเสิร์ตดังภาคใต้ ประกาศยกเลิกงานก่อนเริ่มไม่กี่ชั่วโมง หลังศิลปินดังแห่ถอนตัว

เผยแพร่: 11 กรกฎาคม 2569
ศุภจี จ่อดึง 1 แสนร้านเข้าโครงการ &quot;ข้าวแกงไทยช่วยไทย&quot; 40 บาท ช่วยมนุษย์เงินเดือน

ศุภจี จ่อดึง 1 แสนร้านเข้าโครงการ “ข้าวแกงไทยช่วยไทย” 40 บาท ช่วยมนุษย์เงินเดือน

เผยแพร่: 11 กรกฎาคม 2569
Back to top button