เปิดยอดเงินอัดฉีด วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังชนะบราซิลนัดเดียวรับ 2 ล้าน รวมแล้วกี่ล้าน VNL 2026
เปิดยอดเงินอัดฉีดวอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 ชนะบราซิลนัดเดียวรับ 2 ล้าน รวมแล้ว 4 ล้านบาทจาก JAS และ MONO
ชัยชนะประวัติศาสตร์ 3-0 เหนือบราซิลของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกเนชันส์ลีก 2026 ที่โอซาก้า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 ไม่ได้มาพร้อมเกียรติยศเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาพร้อมเงินอัดฉีดก้อนโตถึง 2 ล้านบาทจากนัดเดียว ส่งผลให้ยอดเงินอัดฉีดสะสมตลอดทัวร์นาเมนต์ขยับขึ้นเป็น 4 ล้านบาทแล้ว
โครงการอัดฉีด เริ่มต้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 นายพิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และ MONO ประกาศมอบเงินส่วนตัว 1 ล้านบาทต่อแมตช์ สำหรับทุกนัดที่ทีมชาติไทยคว้าชัยชนะได้ในสนามที่ 2 ที่กรุงเทพฯ และสนามที่ 3 ที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกันนั้น JAS ยังมอบเงินสนับสนุนการเตรียมทีมให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก 200,000 บาทแยกต่างหาก
ในสนามที่ 2 ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก สาวไทยคว้าชัยชนะได้ 2 นัด คือชนะบัลแกเรีย 3-0 และชนะแคนาดา 3-1 คิดเป็นเงินอัดฉีด 2 ล้านบาท ซึ่งนายพิชญ์ได้มอบเงินก้อนแรกนี้ให้ทีมเรียบร้อยแล้วก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น
จากนั้นก่อนเริ่มสนามที่ 3 นายพิชญ์ประกาศเพิ่มเดิมพันอีกเท่าตัว ปรับเงินอัดฉีดจากชนะนัดละ 1 ล้านบาท เป็นนัดละ 2 ล้านบาท สำหรับการแข่งขันที่โอซาก้าโดยเฉพาะ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้นักกีฬาในสนามสุดท้ายของรอบแรกที่ไทยต้องเจอทีมระดับหัวตารางล้วน ทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น บราซิล และตุรกี
สาวไทยแพ้สองนัดแรกให้สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ก่อนระเบิดฟอร์มถล่มบราซิล ทีมอันดับ 2 ของโลก 3-0 เซต คว้าเงินอัดฉีดนัดละ 2 ล้านบาทมาครองทันที
สรุปยอดเงินอัดฉีดสะสม ณ ตอนนี้
– สนามที่ 2 กรุงเทพฯ ชนะบัลแกเรียและแคนาดา รวม 2 ล้านบาท
– สนามที่ 3 โอซาก้า ชนะบราซิล 2 ล้านบาท
– รวมทั้งสิ้น 4 ล้านบาท
ยังมีลุ้นต่อ เพราะไทยเหลือโปรแกรมนัดสุดท้ายพบตุรกีในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคมนี้ หากสาวไทยพลิกล็อกได้อีกครั้ง ยอดเงินอัดฉีดจะพุ่งเป็น 6 ล้านบาททันที ปิดท้ายทัวร์นาเมนต์ด้วยทั้งศักดิ์ศรี อันดับโลกที่พุ่งขึ้น 5 อันดับ และกระเป๋าที่หนักขึ้นของนักตบสาวไทยทุกคน
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