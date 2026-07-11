ช็อกวงการลูกหนัง! กองกลางแอฟริกาใต้ เสียชีวิตในวัย 25 ปี เพิ่งลงเล่นบอลโลก 2026
เจย์เดน อดัม กองกลางแอฟริกาใต้ เสียชีวิตในวัย 25 ปี เพิ่งลงเล่นบอลโลก 2026 โดยออกสตาร์ทเกมที่เจอเม็กซิโกและเช็กเกีย
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม สำนักข่าว The Sun รายงานว่า นาย เจย์เดน อดัม (Jayden Adams) กองกลางชาวแอฟริกาใต้ เสียชีวิตในวัย 25 ปี ภายหลังจากที่ลงเล่นให้กับทีมชาติในศึกฟุตบอลโลกเมื่อสัปดาห์ก่อน
โดยสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาใต้ได้ออกมาไว้อาลัยให้กับการจากไปของกองกลางสโมสร มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส เอฟ.ซี. พร้อมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและคนใกล้ชิดของผู้ตาย พร้อมชื่นชมว่าเป็นผู้แบกความหวังและความภูมิใจให้กับทีมชาติแอฟริกาใต้
ทั้งนี้ในบอลโลก 2026 เขาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่พ่ายต่อเม็กซิโก 2-0 และเสมอกับเช็กเกีย 1-1
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน จากการตรวจสอบบัญชีโซเชียลนายอดัมพบว่าเขายังเพิ่งโพสต์รูปภาพของเขากับแฟนสาว นอกจากนี้นี้ยังมีรายงานด้วว่าในวันที่ 27 มิถุนายน เขาเพิ่งสูญเสียคุณยายของเขาไป
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