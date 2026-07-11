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ช็อกวงการลูกหนัง! กองกลางแอฟริกาใต้ เสียชีวิตในวัย 25 ปี เพิ่งลงเล่นบอลโลก 2026

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ก.ค. 2569 20:31 น.| อัปเดต: 11 ก.ค. 2569 22:29 น.

เจย์เดน อดัม กองกลางแอฟริกาใต้ เสียชีวิตในวัย 25 ปี เพิ่งลงเล่นบอลโลก 2026 โดยออกสตาร์ทเกมที่เจอเม็กซิโกและเช็กเกีย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม สำนักข่าว The Sun รายงานว่า นาย เจย์เดน อดัม (Jayden Adams) กองกลางชาวแอฟริกาใต้ เสียชีวิตในวัย 25 ปี ภายหลังจากที่ลงเล่นให้กับทีมชาติในศึกฟุตบอลโลกเมื่อสัปดาห์ก่อน

โดยสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาใต้ได้ออกมาไว้อาลัยให้กับการจากไปของกองกลางสโมสร มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส เอฟ.ซี. พร้อมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและคนใกล้ชิดของผู้ตาย พร้อมชื่นชมว่าเป็นผู้แบกความหวังและความภูมิใจให้กับทีมชาติแอฟริกาใต้

ทั้งนี้ในบอลโลก 2026 เขาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่พ่ายต่อเม็กซิโก 2-0 และเสมอกับเช็กเกีย 1-1

เบื้องต้นยังไม่มีรายงานสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน จากการตรวจสอบบัญชีโซเชียลนายอดัมพบว่าเขายังเพิ่งโพสต์รูปภาพของเขากับแฟนสาว นอกจากนี้นี้ยังมีรายงานด้วว่าในวันที่ 27 มิถุนายน เขาเพิ่งสูญเสียคุณยายของเขาไป

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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