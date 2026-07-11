ดรามา คอนเสิร์ตดังภาคใต้ ประกาศยกเลิกงานก่อนเริ่มไม่กี่ชั่วโมง หลังศิลปินดังแห่ถอนตัว
ดรามา คอนเสิร์ตดังภาคใต้ ‘เขาปีบ มิวสิค เฟสติวัล ปี 2’ ประกาศยกเลิกงานกะทันหัน ก่อนเริ่มเพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังศิลปินแห่ถอนตัว-ไม่ขึ้นเล่น
เกิดอะไรขึ้นเมื่อเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาโพสต์เรื่องราวที่กำลังเป็นดรามาร้อนระอุอยู่ในขณะนี้ กับงานคอนเสิร์ต Khaopip Music Festival 2 (เขาปีบ มิวสิค เฟสติวัล ปี 2) ที่จะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ 11 ก.ค. 69 ที่จ.ชุมพร โดยก่อนหน้านี้มีศิลปินหลายคนแห่ถอนตัวไม่ขึ้นแสดงในงานวันนี้ โดยให้เหตุผลอ้างว่า ผู้จัดงานชำระค่าตัวไม่ครบ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ส่งผลให้เกิดการถอนตัวต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น เสก โลโซ, MEYOU, NAP the NAP, Little Angels รวมไปถึง โจอี้ ภูวศิษฐ์
ล่าสุดในหน้าเพจเฟซบุ๊ก Khaopip Music Festival – เขาปีบ มิวสิค เฟสติวัล ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว โดยประกาศยกเลิกงานคอนเสิร์ต ‘เขาปีบ มิวสิค เฟสติวัล ปี 2’ แบบกะทันหัน ทั้ง ๆ ที่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงจะถึงเวลาเริ่มงานแล้ว โดยให้เหตุผลว่า “เนื่องจากเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้น ทางผู้จัดจึงจำเป็นต้องขอยกเลิกการจัดงานในปีนี้ สำหรับรายละเอียดการคืนเงินค่าบัตรและคำชี้แจงเพิ่มเติม จะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด ทางเราต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้”
จากการประกาศยกเลิกงานคอนเสิร์ตอย่างกะทันหันของผู้จัดทำให้มีแฟนเพลงที่ซื้อบัตรไปแล้ว รวมถึงผู้ที่เสียค่าเดินทางและค่าที่พัก ต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจผู้จัดจำนวนมาก เพื่อเรียกร้องให้ชี้แจงเรื่องการคืนเงินค่าบัตร เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการประกาศแนวทางหรือกำหนดเวลาการคืนเงินอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยังมีวงดนตรีอย่าง ศิลปินวง little angels ซึ่งได้รับการติดต่อให้มาเล่นเปิดงาน ที่เดินทางมาจาก จ.ตาก มาถึง จ.ชุมพร โดยใช้เวลาเดินทางนานกว่า 18 ชม. และได้ไปถึงสถานที่จัดงานแล้ว ออกมาเปิดเผยว่าต้องรออยู่ในพื้นที่ ไม่มีที่พัก และยังไม่ได้รับค่าเดินทางหรือค่าตัว
เบื้องต้น เสก โลโซ รับทราบเรื่องดังกล่าวของน้องศิลปินวงนี้และได้ให้ทางภรรยา “กานต์ วิภากร” ติดต่อน้อง ๆ ในวงไปเพื่อโอนเงินช่วยเหลือค่าเดินทางเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท และยินดีติดต่อหาที่พักให้น้อง ๆ ฟรีหากต้องการพักต่อในคืนนี้
ขณะที่มีรายการล่าสุดว่า ร้าน PAPA 2000 ชุมพร ได้ติดต่อให้น้อง ๆ วง little angels ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านในคืนนี้เวลา 22.00 น. ซึ่งเป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วย เพื่อเป็นการให้กำลังใจน้อง ๆ ศิลปินที่ตั้งใจซ้อมวงมาอย่างเต็มที่เพื่อขึ้นคอนเสิร์ตในนี้
อ้างอิงจาก : FB Khaopip Music Festival – เขาปีบ มิวสิค เฟสติวัล, ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ, เจ๊มอย108 V1, SEK LOSO, whitemusicrecord, genie records, NAP the NAP, Little Angels, PAPA 2000 ชุมพร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: