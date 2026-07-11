ศุภจี จ่อดึง 1 แสนร้านเข้าโครงการ “ข้าวแกงไทยช่วยไทย” 40 บาท ช่วยมนุษย์เงินเดือน

ศุภจี จ่อดึง 1 แสนร้านอาหาร เข้าร่วมโครงการ “ข้าวแกงไทยช่วยไทย” จานละ 40 บาท หวังช่วยลดค่าครองชีพมนุษย์เงินเดือน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2569 มีรายงานว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประกาศเดินหน้าโครงการ “ข้าวแกงไทยช่วยไทย” เพื่อช่วยเหลือมนุษย์เงินเดือนและประชาชนทั่วไป ให้เข้าถึงอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัด เพื่อลดภาระค่าครองชีพ
เงื่อนไขของโครงการนี้คือ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดเมนูข้าวราดแกงหรืออาหารปรุงสำเร็จที่ได้คุณภาพ ในราคาไม่เกิน 40 บาทต่อจาน วางเป้าหมายร้านอาหารนำร่อง 1 แสนร้านค้าทั่วประเทศ โดยโครงการจะมีระยะเวลาดำเนินงานอย่างน้อย 3 เดือน
โครงการนี้เน้นความสมัครใจ ไม่มีการบังคับหรือแทรกแซงราคา โดยร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับป้ายสัญลักษณ์ติดหน้าร้านเพื่อให้ประชาชนสังเกตเห็นได้ง่าย
รัฐบาลพร้อมอัดฉีดงบช่วยเหลือร้านค้าเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ โดยอยู่ระหว่างพิจารณาวงเงินอุดหนุนต่อราย ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 3,000 ถึง 10,000 บาท
ขณะนี้กรมการค้าภายในกำลังเร่งสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในสัปดาห์ที่สามของเดือนกรกฎาคมนี้ หากผ่านการเห็นชอบจะเริ่มดำเนินโครงการในทันที
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