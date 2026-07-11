ข่าวเศรษฐกิจ

ศุภจี จ่อดึง 1 แสนร้านเข้าโครงการ “ข้าวแกงไทยช่วยไทย” 40 บาท ช่วยมนุษย์เงินเดือน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.ค. 2569 16:53 น.| อัปเดต: 11 ก.ค. 2569 16:53 น.
ศุภจี จ่อดึง 1 แสนร้านเข้าโครงการ "ข้าวแกงไทยช่วยไทย" 40 บาท ช่วยมนุษย์เงินเดือน

ศุภจี จ่อดึง 1 แสนร้านอาหาร เข้าร่วมโครงการ “ข้าวแกงไทยช่วยไทย” จานละ 40 บาท หวังช่วยลดค่าครองชีพมนุษย์เงินเดือน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2569 มีรายงานว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประกาศเดินหน้าโครงการ “ข้าวแกงไทยช่วยไทย” เพื่อช่วยเหลือมนุษย์เงินเดือนและประชาชนทั่วไป ให้เข้าถึงอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัด เพื่อลดภาระค่าครองชีพ

เงื่อนไขของโครงการนี้คือ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดเมนูข้าวราดแกงหรืออาหารปรุงสำเร็จที่ได้คุณภาพ ในราคาไม่เกิน 40 บาทต่อจาน วางเป้าหมายร้านอาหารนำร่อง 1 แสนร้านค้าทั่วประเทศ โดยโครงการจะมีระยะเวลาดำเนินงานอย่างน้อย 3 เดือน

โครงการนี้เน้นความสมัครใจ ไม่มีการบังคับหรือแทรกแซงราคา โดยร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับป้ายสัญลักษณ์ติดหน้าร้านเพื่อให้ประชาชนสังเกตเห็นได้ง่าย

รัฐบาลพร้อมอัดฉีดงบช่วยเหลือร้านค้าเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ โดยอยู่ระหว่างพิจารณาวงเงินอุดหนุนต่อราย ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 3,000 ถึง 10,000 บาท

ขณะนี้กรมการค้าภายในกำลังเร่งสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในสัปดาห์ที่สามของเดือนกรกฎาคมนี้ หากผ่านการเห็นชอบจะเริ่มดำเนินโครงการในทันที

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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