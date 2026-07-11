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อัปเดต ถนนจักรเพชร ยุบตัว ก่อนถึงสะพานข้ามเมก้าพลาซ่า สะพานเหล็ก ล่าสุดซ่อมเสร็จแล้ว
อัปเดต ถนนจักรเพชร ยุบตัว ก่อนถึงสะพานข้ามเมก้าพลาซ่า สะพานเหล็ก ล่าสุดเจ้าหน้าที่ซ่อมเสร็จแล้ว เปิดการจราจรได้ปกติ
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ 11 ก.ค. 69 สน.พระราชวัง มีรายงานว่า เกิดเหตุถนนยุบตัว บริเวณถนนจักรเพชร ช่วงลงมาจากสะพานพระปกเกล้า ก่อนถึงเมก้า พลาซ่า (สะพานเหล็ก) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พระราชวัง ปิดช่องทางจราจร 2 ช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้เจ้าหน้าที่เร่งกำเนินการซ่อมแซมในทันที
ล่าสุดมีอัปเดตเมื่อเวลา 14.20 น. จาก สน.พระราชวัง ระบุว่า เหตุถนนจักรเพชร ยุบตัว ได้รับการซ่อมแซมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และได้เปิดให้ใช้ช่องทางจราจรได้ตามปกติ
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อ้างอิงภาพและข้อมูลจาก : FB JS100 Radio
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