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ดูย้อนหลัง วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ บราซิล VNL 2026 ประวัติศาสตร์ ล้มอันดับ 2 ของโลก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.ค. 2569 15:50 น.| อัปเดต: 11 ก.ค. 2569 18:33 น.
ดูย้อนหลัง วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ บราซิล VNL 2026 ประวัติศาสตร์ ล้มอันดับ 2 ของโลก

ตบสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์ ถล่มบราซิลเบอร์ 2 โลก 3-0 ชนะครั้งแรกในรอบ 9 ปี อันดับโลกพุ่ง 5 อันดับ

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่สุดของศึกเนชันส์ลีก 2026 เอาชนะบราซิล ทีมอันดับ 2 ของโลก 3-0 เซต 25-15, 25-16 และ 25-17 ในการแข่งขันสัปดาห์ที่ 3 ที่อาซูเอะ อารีนา เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2569

ชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะเหนือบราซิลครั้งที่ 2 ในประวัติศาสตร์ จากการพบกันทั้งหมด 24 ครั้ง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ในศึกเวิลด์กรังด์ปรีซ์ที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน ครั้งนั้นไทยชนะ 3-0 เซต 25-22, 25-21 และ 29-27 หลังจากนั้นทั้งสองทีมพบกันอีก 7 ครั้งในเวทีเนชันส์ลีก บราซิลเป็นฝ่ายชนะทั้งหมด ก่อนที่สาวไทยจะหยุดสถิติได้สำเร็จในค่ำคืนนี้ ห่างจากชัยชนะครั้งแรกเกือบ 9 ปีพอดี และเกิดขึ้นบนแผ่นดินญี่ปุ่นเหมือนกันทั้งสองครั้ง

ดูย้อนหลัง วอลเลย์บอลหญิงไทยชนะบราซิล VNL 2026 ประวัติศาสตร์ ล้มอันดับ 2 ของโลก-4

ความยิ่งใหญ่ของผลการแข่งขันยิ่งชัดเจนเมื่อดูสถานะของทั้งสองทีมก่อนลงสนาม บราซิลเข้าสู่แมตช์นี้ด้วยสถิติชนะ 8 แพ้ 1 รั้งอันดับ 2 ของตาราง และเป็นรองแชมป์เนชันส์ลีก 2 สมัยหลังสุด ขณะที่ไทยอยู่อันดับ 14 กำลังลุ้นหนีโซนตกชั้น เนื่องจากทีมอันดับสุดท้ายของฤดูกาลนี้จะเสียสิทธิ์แข่งขันเนชันส์ลีก 2027

สถิติการแข่งขันสะท้อนความเหนือกว่าของไทยอย่างชัดเจน สาวไทยทำแต้มจากการบุก 43 ต่อ 33 แต้ม บล็อก 6 ต่อ 4 แต้ม และเสิร์ฟเอซถึง 9 ลูก ขณะที่บราซิลทำได้เพียงลูกเดียว รวมแล้วไทยทำ 72 แต้ม ส่วนบราซิลทำได้ 48 แต้มตลอด 3 เซต

ทัดดาว นึกแจ้ง ทำแต้มสูงสุดของไทย 15 แต้ม ตามด้วยพิมพิชยา ก๊กรัมย์ 12 แต้ม ในขณะที่ฝั่งบราซิลได้คีซี่เป็นผู้ทำแต้มสูงสุด 16 แต้ม และลอเรน่า 10 แต้ม

ดูย้อนหลัง วอลเลย์บอลหญิงไทยชนะบราซิล VNL 2026 ประวัติศาสตร์ ล้มอันดับ 2 ของโลก-2

ผลการแข่งขันส่งผลต่อตารางคะแนนและอันดับโลกทันที ไทยเก็บ 3 แต้มเต็ม ขยับมามีสถิติชนะ 3 แพ้ 8 รวม 12 คะแนน ยังอยู่อันดับ 14 แต่ทิ้งห่างกลุ่มท้ายตารางมากขึ้น โดยสาธารณรัฐโดมินิกันมี 8 คะแนน ยูเครน 7 คะแนน ฝรั่งเศส 6 คะแนน และบัลแกเรียรั้งท้ายด้วย 5 คะแนน ขณะที่บราซิลยังอยู่อันดับ 2 มี 26 คะแนนเท่ากับสหรัฐอเมริกาที่นำเป็นจ่าฝูง

ในส่วนของอันดับโลก ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ไทยได้คะแนนสะสมเพิ่มถึง 19.39 คะแนน ขยับขึ้น 5 อันดับ จากอันดับ 22 มาอยู่อันดับ 17 ของโลกด้วยคะแนน 189.27 ขณะที่บราซิลเสีย 19.39 คะแนน เหลือ 413.62 คะแนน แต่ยังรักษาอันดับ 2 ของโลกไว้ได้

ดูย้อนหลัง วอลเลย์บอลหญิงไทยชนะบราซิล VNL 2026 ประวัติศาสตร์ ล้มอันดับ 2 ของโลก-1

สำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายของรอบแรก ไทยจะพบกับตุรกีในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคมนี้ ก่อนปิดฉากเส้นทางเนชันส์ลีก 2026 รอบคัดเลือก โดย 7 ทีมที่ดีที่สุดจะผ่านเข้ารอบไฟนอลส์ร่วมกับจีนเจ้าภาพที่มาเก๊า ระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 กรกฎาคมนี้

แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยสามารถดูคลิปย้อนหลังวอลเลย์บอลไทยชนะบราซิลได้ทาง YouTube volleyball world และดูเต็มแมทช์ ได้ทาง app monomax

(ชมคลิปนาทีประวัติศาสตร์ ตบสาวไทย ล้ม บราซิล อันดับ 2 โลก)

ดูย้อนหลัง วอลเลย์บอลหญิงไทยชนะบราซิล VNL 2026 ประวัติศาสตร์ ล้มอันดับ 2 ของโลก-6

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.ค. 2569 15:50 น.| อัปเดต: 11 ก.ค. 2569 18:33 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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