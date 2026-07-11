บอล หนุ่มในคลิปไวรัล หมอนโดเรมอน ยอมรับผิด-ขอโทษทุกฝ่าย วอนสังคมให้โอกาส
บอล หนุ่มในคลิปไวรัล หมอนโดเรมอน 77 ล้านวิว ยอมรับผิดโกหก-นอกใจ ขอโทษทุกฝ่าย วอนสังคมให้โอกาสปรับตัว
จากกรณีคลิปวิดีโอสะเทือนโซเชียลที่เมียหลวงบุกพังห้องเจอสามีพาหญิงอื่นมานอนกอด จนกลายเป็นภาพจำด้วย “หมอนโดราเอมอน” และ “ที่นอนสีชมพู” ที่มีคนเข้าชมคลิปกว่า 77 ล้านวิว จนกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืน ซึ่งชีวิตของ เมียหลวง และ เมียน้อย กลับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อเธอทั้งคู่ถูกหยิบยื่นโอกาสใหม่ ๆ ในวงการ ขณะที่ บอล ฝ่ายชายกลับไม่ถูกพูดถึงอีกเลยหลังจบเรื่องฉาว
ล่าสุด บอล หนุ่มที่อยู่ในคลิปไวรัลดังกล่าว เจ้าของหมอนโดเรมอนและที่นอนสีชมพู ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรก โดยเขายอมรับในสิ่งที่กระทำผิดลงไปกับผู้หญิงทั้ง 2 คน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนอกใจเมียหลวง หรือการโกหกชู้สาวว่าโสด พร้อมกล่าวขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ และขอโอกาสจากสังคมให้ตนได้มีพื้นที่ปรับตัวใหม่อีกครั้ง
“ขอโทษพ่อแม่นะครับที่ทำให้รู้สึกอับอายกับสิ่งที่ทำลงไป ขอโทษพี่ปุ้ยที่ไปโกหกว่าโสด ขอโทษแบมที่นอกกาย ขอโทษสังคมและอยากให้สังคมเปิดโอกาสให้ผมได้ปรับตัว สำหรับคลิปที่แชร์ไปก็ขอให้ลบด้วยนะครับ สงสารผู้หญิง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เมียหลวง น้ำตาตก! ยืนยัน ครั้งนี้ไม่กลับไปแล้ว เคยให้โอกาสหลายรอบเพราะเห็นแก่ลูก
- กิ๊กสาวเข้าแจ้งความเมียหลวง เอาผิดโพสต์ประจานและนำภาพเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
- พลิกปม! เมียหลวงยอมรับมีคนคุย แต่ไม่ได้ลึกซึ้ง หลังจับได้สามีแอบมีกิ๊ก
- ชีวิตล่าสุด กิ๊กสาว หลังเมียหลวงโพสต์คลิปประจานจนไวรัล
- บอล โต้ อดีตเมียโพสต์โสด-คุยคนอื่น ลั่น ขอฟ้องกลับ พ.ร.บ.คอมฯ รับเคยเสพยาบ้า แต่เลิกแล้ว
- อึ้ง! อายุจริงเมียหลวง-ผู้หญิงในคลิป ห่างกันกี่ปี หลังภาพแชร์ว่อน 77 ล้านวิว
อ้างอิงจาก : honekrasae
ติดตาม The Thaiger บน Google News: