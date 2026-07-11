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แม่น้องเมย ประณามอดีตหมอรร.เตรียมทหาร ละเลยหน้าที่ ลั่น “ได้เวลาที่ต้องชดใช้”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.ค. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 11 ก.ค. 2569 14:01 น.
แม่น้องเมย ประณามอดีตหมอรร.เตรียมทหาร ละเลยหน้าที่ ลั่น "ได้เวลาที่ต้องชดใช้"

แม่ น้องเมย โพสต์ประณามอดีตหมอโรงเรียนเตรียมทหาร ละเลยหน้าที่ ยืนมองนร.ปฐมพยาบาลกันเอง จนลูกชายสิ้นใจต่อหน้า ลั่น “ได้เวลาที่ต้องชดใช้”

เมื่อช่วงสายวันนี้ (11 ก.ค. 69) แม่น้องเมย หรือ นตท.ภคพงศ์ ตัญกาญจน์ นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 ที่เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำภายในโรงเรียนเตรียมทหารเมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว Sukanya Tanyakan เพื่อทวงถามความรับผิดชอบและแฉพฤติกรรมอันมิชอบของอดีตนายแพทย์ประจำโรงเรียนเตรียมทหารในขณะนั้นไร้จรรณยาบรณ-ไม่ปฏิบัติหน้าที่ จนน้องเมยสิ้นใจคากองแพทย์ต่อหน้าต่อตาหมอ

“เกือบ ๙ ปีแล้ว หมอคงสบายใจ เพราะแม่ไม่เคยพูดถึงหมอ ตอนนี้ถึงเวลาหมอแล้ว หมอยังจำคำพูดของหมอที่พูดกับแม่ที่อุตส่าห์เดินมาพูดกับแม่ว่า อยากพูดอะไรกับเมยเป็นครั้งสุดท้ายไหม .. #วันนี้สิ่งที่แม่พูดข้างหูเมย #เมยเขาทวงคืนแล้ว

บนกองแพทย์ สิ่งที่แม่ถามหมอ เรื่อง แอมโมเนียที่เอาไปอุดจมูกเมp หมอบอก เมยอาจแกล้ง ถ้าเมยไม่แกล้ง เมยจะดึงแอมโมเนียออกจากรูจมูกได้ การที่ยืนพูด ยืนมองเด็กนร. เพื่อนนร.ที่ป่วยอยู่บนกองแพทย์รักษา และปฐมพยาบาลกันเอง #จนเมยชักตายต่อหน้าต่อตา_#ใจหมอนี่เหี้ยมจริง_นับถือ หลังคุยกันหมอก็ย้ายออกจากรร.ตท.ทันที”

แม่น้องเมย ประณามอดีตหมอรร.เตรียมทหาร ละเลยหน้าที่ ลั่น ได้เวลาที่ต้องชดใช้-1

“เมยถูกส่งตัวขึ้นกองแพทย์ด้วยเหตุการณ์อะไร … !? ( เดียวค่อยมาคุยกัน ) เมื่อขึ้นไปพักกองแพทย์แล้วได้รับการรักษาอย่างไร มีการรีเฟอร์เพื่อทำการตรวจร่างกายต่อโดยระเอียดต่อหรือไม่ [ มีประวัติเคยกู้ชีพขั้นสูง 22 สค.มาแล้ว ] ต่อมาเดินลงจากกองแพทย์ ไปเก็บชุดที่กองพันกอง ระหว่างเดินขึ้นกองแพทย์เมยล้มหมดสติอีกครั้ง ตรงถนนก่อนถึงกองแพทย์ หมอสังเกตุเห็นความผิดปกติหรือไม่ ? แม่ถามหมอว่า หมอคิดอย่างไร

นำตัวส่งครั้ง 1 ถูกธำรงค์วินัย #หมอคิดว่า นร.ยังไม่ได้ทานข้าว

ครั้งที่ 2 นร.เดินไปเก็บชุด #หมอคิดว่า คงเป็นลมธรรมดา

ครั้งที่ 3 หมอใช้เครื่อง AED กับนร.หรือไม่ #หมอไม่คิดว่าจะเป็นถึงขนาดนี้ #ล้มลงครั้งสุดท้ายบนกองแพทย์

ถ้าหมอใส่ใจในหน้าที่ ไม่ละเลยขนาดนี้ “แม่คิดว่า เมยคงไม่ตาย” คากองแพทย์”

แม่น้องเมย ประณามอดีตหมอรร.เตรียมทหาร ละเลยหน้าที่ ลั่น ได้เวลาที่ต้องชดใช้-2 แม่น้องเมย ประณามอดีตหมอรร.เตรียมทหาร ละเลยหน้าที่ ลั่น ได้เวลาที่ต้องชดใช้-3

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อ้างอิงจาก : FB Sukanya Tanyakan

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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