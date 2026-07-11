ข่าวการเมือง

มท.สั่งเบรกแผนเงินกู้ 4 แสนล้าน หลังฝ่านค้านแฉแคตตาล็อกสอดไส้ ส่อล็อกสเปก-งบซ้ำซ้อน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.ค. 2569 13:19 น.| อัปเดต: 11 ก.ค. 2569 13:19 น.

กระทรวงมหาดไทย สั่งเบรกด่วน แผนกู้เงิน 4 แสนล้าน หลังพรรคประชาชน แฉ แคตตาล็อกสอดไส้ ส่อล็อกสเปก-งบซ้ำซ้อนปี 70

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ออกหนังสือเวียน “ด่วนที่สุด” ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีคำสั่งให้ระงับและยกเลิกการจัดทำแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านพลังงาน พ.ศ. 2569 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทันที เพื่อป้องกันปัญหาความไม่โปร่งใสและรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศ

ภายหลังจากที่พรรคประชาชน โดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ และนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ในฐานะฝ่ายค้านได้เปิดโปงเอกสารที่มีลักษณะเป็น “แคตตาล็อกสินค้า” ให้ท้องถิ่นเลือกซื้อ เช่น รถขยะไฟฟ้า, ลานกีฬาโซลาร์, และเครื่องผลิตออกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยตั้งข้อสังเกตว่ารายการสินค้าเหล่านี้มีการระบุสเปกไว้ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นการเตรียมผู้รับจ้างหรือล็อกสเปกผู้จำหน่ายไว้ล่วงหน้า

ทั้งยังพบข้อมูลว่าโครงการในแคตตาล็อกดังกล่าว ปรากฏซ้ำซ้อนอยู่ในร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 ที่กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณา ซึ่งสร้างความกังขาในเรื่องความจำเป็นและความคุ้มค่าของโครงการ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตัดปัญหาข้อครหา นายบุญประสิทธิ์ นวลสาย รักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้รีบลงนามสั่งยกเลิกแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการทั้งหมดทันที เพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน

มท.สั่งเบรกแผนกู้เงิน 4 แสนล้าน หลังฝ่านค้านแฉแคตตาล็อกสอดไส้ ส่อล็อกสเปก-งบซ้ำซ้อน-1
ภาพจาก : posttoday

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : posttoday, FB เนชั่นสุดสัปดาห์ NationWeekend

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

มท.สั่งเบรกแผนเงินกู้ 4 แสนล้าน หลังฝ่านค้านแฉแคตตาล็อกสอดไส้ ส่อล็อกสเปก-งบซ้ำซ้อน

18 วินาที ที่แล้ว
รวบคาบ้าน! พ่อแท้ ๆ วัย 28 ปี ขืนใจลูกในไส้ นาน 2 ปี อ้างลูกโกหกไม่อยากอยู่บ้าน ข่าว

รวบ พ่อแท้ ๆ วัย 28 ล่วงละเมิดลูกในไส้ นาน 2 ปี อ้างลูกโกหกไม่อยากอยู่บ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เซี่ยงไฮ้-ไทเป หลังพายุไต้ฝุ่น &quot;บาหวี่&quot; พัดถล่ม ข่าว

การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เซี่ยงไฮ้-ไทเป หลังพายุไต้ฝุ่น “บาหวี่” พัดถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สุดยื้อ! แรงงานไทยวูบล้ม เพื่อนปั๊มหัวใจก่อนจากไป เผยคำพูดสุดท้าย ทำเพื่ออนาคตลูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เซ้งด่วน! คาเฟ่ชื่อดัง แลนด์มาร์กชัยนาท ทุนสร้าง 30 ล้าน ส่งต่อราคาเบา ๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เขมรโผล่เคลม ‘เนเน่ รอยัล’ คอมเมนต์สุดมั่น! “เธอเกิดที่กัมพูชา พวกเสียมมันมั่ว”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดรามา เนื้อแท้ ค้างจ่ายเงินเดือนพนง. ผู้บริหารยันสิ้นเดือนก.ค.นี้จ่ายครบแน่นอน ข่าว

สรุปดรามา เนื้อแท้ ค้างจ่ายเงินเดือนพนง. ผู้บริหารยันสิ้นเดือนก.ค.นี้จ่ายครบแน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านคราฟต์เบียร์ชื่อดัง พระราม 5 ประกาศเลิกกิจการ เปิดถึงแค่สิ้นเดือนสิงหาคมนี้ เศรษฐกิจ

ร้านคราฟต์เบียร์ชื่อดัง พระราม 5 ประกาศเลิกกิจการ เปิดถึงแค่สิ้นเดือนสิงหาคมนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทัวร์ลง! ไรเดอร์ด่าหยาบ พระวัดดังเชียงใหม่ ขอให้ประเคนอาหารก่อนฉัน ชี้กระทบศรัทธา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงพยาบาลสมุทรปราการ เรียกเก็บ 150 บาท ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินเข้าห้องฉุกเฉิน ข่าว

โรงพยาบาลสมุทรปราการ เรียกเก็บ 150 บาท ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินเข้าห้องฉุกเฉิน เช็กเวลาที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ภาพชัด! เก๋งซิ่งผ่านทางม้าลาย เกือบเสยคนพิการข้ามถนน โซเชียลจี้ลงโทษหนัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เลขเด็ด

จดด่วน! เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 กรกฎาคม 69 เลขสวยเข้าตาเซียน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด 2026 สเปน พบ เบลเยียม ศึกทวงแค้น รอบ 8 ทีมสุดท้าย บอลโลก 2026

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ “มนัส สุวรรณรินทร์” รองผู้ว่าฯโคราช ผู้ร่าง TOR สอบท้องถิ่น

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

น่าเสียดาย! ปิดฉาก 8 ปี รถไฟไฮสปีด 3 สนามบิน หลัง CP ยื่นขอเลิกสัญญา

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“มูฮัมหมัด” คว้าชื่อเด็กชายเกิดใหม่ยอดนิยมในอังกฤษ เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“พนัส ไทยล้วน” ประกาศบุกโรงงาน สกัด “เด็กอมมือ” บอกจะกุมบอร์ดประกันสังคม

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จอนนี่มือปราบ” แนะเบรกเซ็น “น้องปุ้ย” สาวในคลิปไวรัล เข้าค่ายเพลง ไม่เหมาะสม

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“วอลลี่ ฟังค์” เจ้าของสถิติสตรีที่อายุมากที่สุดที่เดินทางสู่อวกาศ เสียชีวิตแล้ว

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สว.หญิงปารากวัย โพสต์เหยียดผิว “เอ็มบัปเป้” บอกถูกแฮ็ค ถูกสภาโหวตประณาม

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลปลื้ม กองถ่ายภาพยนตร์ยกกองถ่ายมาถ่ายที่ไทย สร้างมูลค่าการลงทุน 4 พันล้าน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.อินโดฯ ต้อนรับอดีตสามนายก ตระกูล “ชินวัตร” เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอบอุ่น

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบหนุ่มมะกันเพี้ยน ตัดอวัยวะเพศตัวเอง ก่อนราดน้ำมันจ้าวโลก จุดไฟเผาบ้านแม่

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! เครื่องบินเอฟ-16 ไถลรันเวย์ไฟลุกท่วม คาดล้อไม่กาง นักบินรอดตายหวุดหวิด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 3 สำนัก ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/7/69 เลขไหนชนบ่อย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.ค. 2569 13:19 น.| อัปเดต: 11 ก.ค. 2569 13:19 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวบคาบ้าน! พ่อแท้ ๆ วัย 28 ปี ขืนใจลูกในไส้ นาน 2 ปี อ้างลูกโกหกไม่อยากอยู่บ้าน

รวบ พ่อแท้ ๆ วัย 28 ล่วงละเมิดลูกในไส้ นาน 2 ปี อ้างลูกโกหกไม่อยากอยู่บ้าน

เผยแพร่: 11 กรกฎาคม 2569
การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เซี่ยงไฮ้-ไทเป หลังพายุไต้ฝุ่น &quot;บาหวี่&quot; พัดถล่ม

การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เซี่ยงไฮ้-ไทเป หลังพายุไต้ฝุ่น “บาหวี่” พัดถล่ม

เผยแพร่: 11 กรกฎาคม 2569

สุดยื้อ! แรงงานไทยวูบล้ม เพื่อนปั๊มหัวใจก่อนจากไป เผยคำพูดสุดท้าย ทำเพื่ออนาคตลูก

เผยแพร่: 11 กรกฎาคม 2569

เซ้งด่วน! คาเฟ่ชื่อดัง แลนด์มาร์กชัยนาท ทุนสร้าง 30 ล้าน ส่งต่อราคาเบา ๆ

เผยแพร่: 11 กรกฎาคม 2569
Back to top button