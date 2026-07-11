มท.สั่งเบรกแผนเงินกู้ 4 แสนล้าน หลังฝ่านค้านแฉแคตตาล็อกสอดไส้ ส่อล็อกสเปก-งบซ้ำซ้อน
กระทรวงมหาดไทย สั่งเบรกด่วน แผนกู้เงิน 4 แสนล้าน หลังพรรคประชาชน แฉ แคตตาล็อกสอดไส้ ส่อล็อกสเปก-งบซ้ำซ้อนปี 70
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ออกหนังสือเวียน “ด่วนที่สุด” ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีคำสั่งให้ระงับและยกเลิกการจัดทำแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านพลังงาน พ.ศ. 2569 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทันที เพื่อป้องกันปัญหาความไม่โปร่งใสและรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศ
ภายหลังจากที่พรรคประชาชน โดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ และนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ในฐานะฝ่ายค้านได้เปิดโปงเอกสารที่มีลักษณะเป็น “แคตตาล็อกสินค้า” ให้ท้องถิ่นเลือกซื้อ เช่น รถขยะไฟฟ้า, ลานกีฬาโซลาร์, และเครื่องผลิตออกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยตั้งข้อสังเกตว่ารายการสินค้าเหล่านี้มีการระบุสเปกไว้ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นการเตรียมผู้รับจ้างหรือล็อกสเปกผู้จำหน่ายไว้ล่วงหน้า
ทั้งยังพบข้อมูลว่าโครงการในแคตตาล็อกดังกล่าว ปรากฏซ้ำซ้อนอยู่ในร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 ที่กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณา ซึ่งสร้างความกังขาในเรื่องความจำเป็นและความคุ้มค่าของโครงการ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตัดปัญหาข้อครหา นายบุญประสิทธิ์ นวลสาย รักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้รีบลงนามสั่งยกเลิกแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการทั้งหมดทันที เพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน
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-ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : posttoday, FB เนชั่นสุดสัปดาห์ NationWeekend
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