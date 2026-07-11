รวบ พ่อแท้ ๆ วัย 28 ล่วงละเมิดลูกในไส้ นาน 2 ปี อ้างลูกโกหกไม่อยากอยู่บ้าน
รวบคาบ้าน! พ่อแท้ ๆ วัย 28 ปีขืนใจลูกสาวในไส้ 11 ขวบนาน 2 ปี เจ้าตัวไม่สำนึกปฏิเสธทุกข้อหา อ้างลูกโกหกเพราะโดนย่าบ่น
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สร้างคอม จ.อุดรธานี เข้าควบคุมตัวนายต้น (นามสมมติ) อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดอุดรธานี หลังถูกกล่าวหาว่ากระทำอนาจารลูกสาวแท้ๆ ของตนเองวัย 11 ปี ต่อเนื่องมานานกว่า 2 ปี โดยคดีนี้แดงขึ้นหลังจากครูประจำชั้นสังเกตเห็นพฤติกรรมผิดปกติของเด็กหญิง
ครูประจำชั้น เล่าว่า เห็นอาการซึมเศร้าผิดปกติของน้องเอ (นามสมมติ) นักเรียนชั้น ป.5 จึงได้สอบถามจนทราบว่าถูกพ่อแท้ๆ แตะเนื้อต้องตัวและจับบริเวณจุดสงวนอยู่เป็นประจำ ตั้งแต่พ่อพ้นโทษคดียาเสพติดออกมา น้องเอ เผยว่า พ่อมักจะกระทำอนาจารอยู่บ่อยครั้ง และเคยพูดจาล่อแหลมในทำนองเชิงชู้สาวใส่
หลังจากครูทราบเรื่องได้รีบรายงานผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอ ก่อนที่น้าสาวจะเข้าแจ้งความร้องทุกข์ ส่วนแม่ของเด็กซึ่งทำงานอยู่ต่างประเทศตัดสินใจลาออกทันทีเพื่อกลับมาดูแลลูกสาว
ขณะที่ทางนายต้นยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าลูกสาวกุเรื่องขึ้นเพราะความไม่พอใจที่ถูกย่าบ่นเรื่องกลับบ้านค่ำ แต่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอ และไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหา เบื้องต้นได้ดำเนินการฝากขังนายต้นไว้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป
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อ้างอิงจาก : ch3plus
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