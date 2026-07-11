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การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เซี่ยงไฮ้-ไทเป หลังพายุไต้ฝุ่น “บาหวี่” พัดถล่ม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.ค. 2569 11:22 น.| อัปเดต: 11 ก.ค. 2569 11:22 น.
การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เซี่ยงไฮ้-ไทเป หลังพายุไต้ฝุ่น "บาหวี่" พัดถล่ม

การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ และ กรุงเทพฯ-ไทเป วันที่ 10-11 ก.ค. นี้ หลังพายุไต้ฝุ่น “บาหวี่” พัดถล่ม

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศแจ้งผู้โดยสารเรื่องการยกเลิกเที่ยวบินที่มีกำหนดเดินทาง ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2569 เนื่องจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น “บาหวี่” (Bavi) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังนี้

การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเส้นทาง กรุงเทพฯ – ไทเป จากสถานการณ์ไต้ฝุ่นบาหวี่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งยกเลิกเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ – ไทเป จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น “บาหวี่” (Bavi) ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ไต้หวัน ดังนี้

วันที่ 10 กรกฎาคม 2569

– เที่ยวบิน TG636 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ไทเป เวลา 17:15 – 22:10 น.

วันที่ 11 กรกฎาคม 2569

– เที่ยวบิน TG637 เส้นทาง ไทเป – กรุงเทพฯ เวลา 07:55 – 10:40 น.

– เที่ยวบิน TG632 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ไทเป เวลา 08:25 – 13:05 น.

– เที่ยวบิน TG633 เส้นทาง ไทเป – กรุงเทพฯ เวลา 14:05 – 16:50 น.

– เที่ยวบิน TG634 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ไทเป เวลา 12:40 – 17:20 น.

– เที่ยวบิน TG635 เส้นทาง ไทเป – กรุงเทพฯ เวลา 18:50 – 21:35 น.

หมายเหตุ: เวลาที่ระบุเป็นเวลาท้องถิ่น

ผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติม ได้ที่ THAI Mobile application, THAI Contact Center โทร. 02-356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Global Contact Center (Taiwan) โทร +886 2 7753 7973

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เซี่ยงไฮ้-ไทเป หลังพายุไต้ฝุ่น บาหวี่ พัดถล่ม-2 การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เซี่ยงไฮ้-ไทเป หลังพายุไต้ฝุ่น บาหวี่ พัดถล่ม-1

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อ้างอิงจาก : FB Thai Airways

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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