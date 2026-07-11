การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เซี่ยงไฮ้-ไทเป หลังพายุไต้ฝุ่น “บาหวี่” พัดถล่ม
การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ และ กรุงเทพฯ-ไทเป วันที่ 10-11 ก.ค. นี้ หลังพายุไต้ฝุ่น “บาหวี่” พัดถล่ม
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศแจ้งผู้โดยสารเรื่องการยกเลิกเที่ยวบินที่มีกำหนดเดินทาง ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2569 เนื่องจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น “บาหวี่” (Bavi) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังนี้
การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเส้นทาง กรุงเทพฯ – ไทเป จากสถานการณ์ไต้ฝุ่นบาหวี่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งยกเลิกเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ – ไทเป จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น “บาหวี่” (Bavi) ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ไต้หวัน ดังนี้
วันที่ 10 กรกฎาคม 2569
– เที่ยวบิน TG636 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ไทเป เวลา 17:15 – 22:10 น.
วันที่ 11 กรกฎาคม 2569
– เที่ยวบิน TG637 เส้นทาง ไทเป – กรุงเทพฯ เวลา 07:55 – 10:40 น.
– เที่ยวบิน TG632 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ไทเป เวลา 08:25 – 13:05 น.
– เที่ยวบิน TG633 เส้นทาง ไทเป – กรุงเทพฯ เวลา 14:05 – 16:50 น.
– เที่ยวบิน TG634 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ไทเป เวลา 12:40 – 17:20 น.
– เที่ยวบิน TG635 เส้นทาง ไทเป – กรุงเทพฯ เวลา 18:50 – 21:35 น.
หมายเหตุ: เวลาที่ระบุเป็นเวลาท้องถิ่น
ผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติม ได้ที่ THAI Mobile application, THAI Contact Center โทร. 02-356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Global Contact Center (Taiwan) โทร +886 2 7753 7973
บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไต้ฝุ่นถล่มจีนน้ำท่วม ฟาร์มงูแตก หลุดลงน้ำกว่า 900 ตัว ลอยกัดชาวบ้านเจ็บ 1 ราย
- ดับพุ่ง 15 ศพ! ไต้ฝุ่นไมสักถล่มจีน พายุทำบ้านพัง ดินถล่มฝังร่างชาวบ้าน เร่งหาคนหาย
อ้างอิงจาก : FB Thai Airways
ติดตาม The Thaiger บน Google News: