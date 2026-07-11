สรุปดรามา เนื้อแท้ ค้างจ่ายเงินเดือนพนง. ผู้บริหารยันสิ้นเดือนก.ค.นี้จ่ายครบแน่นอน
สรุปดรามา เนื้อแท้ ค้างจ่ายเงินเดือนพนง. บังโต และทีมผู้บริหาร แถลงการณ์ยืนยัน สิ้นเดือนก.ค.นี้จ่ายครบทุกบาทให้ทุกคนแน่นอน
จุดเริ่มต้นดราม่ามาจากการที่เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาเผยแชตที่ได้รับจากพนักงานของร้านดังกล่าวร้องเรียนเรียกถามเงินเดือนที่ทางบริษัทค้างจ่ายมาหลายเดือน จากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน
แชตหลักฐานหลุดออกมาว่า พนักงานตำแหน่งครัวผัด (ฐานเงินเดือน 12,000 บาท) ได้รับเงินเดือนของเดือนพฤษภาคมเพียง 6% หรือคิดเป็น 720 บาทเท่านั้น ส่วนของเดือนมิถุนายนก็ยังไม่มีกำหนดจ่าย
เหตุการณ์นี้ทำให้พนักงานหลายคนเดือดร้อนหนัก ทั้งเรื่องค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าใช้จ่ายรายวัน และส่งผลให้บางสาขา (เช่น ย่านลาดพร้าว) ต้องปิดให้บริการชั่วคราว
ต่อมาทางทีมผู้บริหาร นำโดย คุณตาล (นภศูล) และ คุณโต (วีรชน) ออกมาแถลงการณ์ ยอมรับว่า บริษัทประสบปัญหา “กระแสเงินสดตึงตัว” จริงในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา แต่สาเหตุหลักไม่ได้มาจากยอดขายตก เพราะหน้าร้านยังคงขายดีและธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ต้นตอของปัญหาที่แท้จริงเกิดจาก “ความผิดพลาดในระบบบัญชีและการคำนวณต้นทุน” ทำให้ต้นทุนจริงสูงกว่าที่คำนวณไว้ นำไปสู่สภาวะขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานานโดยที่บริษัทไม่รู้ตัว
ผู้บริหารย้ำว่า ตลอด 13 ปีที่เปิดบริษัทมา ไม่เคยมีประวัติจ่ายเงินเดือนล่าช้าหรือจ่ายขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียว ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ร้านแทบไม่มีรายได้ บริษัทก็ยังดิ้นรนหาเงินกว่า 60 ล้านบาทมาจ่ายเงินเดือน และเลือกที่จะไม่ปลดพนักงานกว่า 100 ชีวิตออก (ซึ่งมีอดีตพนักงานออกมายืนยันเรื่องนี้ว่าจริง) ที่ผ่านมาหากพนักงานคนไหนเดือดร้อนหนัก ผู้บริหารทั้งสองท่านก็เคยควักเงินส่วนตัวหลักแสนบาทเข้าไปช่วยเหลือมาโดยตลอด เพราะมองว่าทุกคนคือคนในครอบครัว
ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มปรับโครงสร้างองค์กรใหม่แบบ Lean Management ลดพนักงานให้สอดคล้องกับงาน รื้อระบบบัญชีต้นทุนใหม่ทั้งหมด และชะลอการดำเนินงานบางส่วนเพื่ออุดรอยรั่ว
ผู้บริหารยืนยันข่าวดีเพิ่มเติมว่า ขณะนี้บริษัทได้รับเงินทุนก้อนใหม่เข้ามาช่วยเสริมสภาพคล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บอสโตและบอสตาล รู้สึกเสียใจและขอโทษพนักงานรวมถึงลูกค้าจากใจจริง พร้อมให้คำมั่นสัญญาอย่างหนักแน่นว่า จะทยอยชำระเงินเดือนที่ค้างอยู่ให้พนักงานทุกคนอย่างครบถ้วน ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 นี้แน่นอน
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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส, ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ, เนื้อแท้
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