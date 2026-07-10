เขมรโผล่เคลม “เนเน่ รอยัล” คอมเมนต์สุดมั่น! เธอเกิดที่กัมพูชา ย้ายมาอยู่ไทย
เป็นไปตามคาด! เขมรโผล่เคลม “น้องแพรว” เนเน่ รอยัล เปล่งประกายบนเวทีประกวดระดับโลก คอมเมนต์สุดมั่น “เธอเกิดที่กัมพูชา ย้ายมาอยู่ไทย” ขอบคุณที่เป็นหน้าตาให้ประเทศ
ภายหลังจากที่ “น้องพราว” เนเน่ รอยัล เด็กสาวอายุ 16 ปีจากจังหวัดภูเก็ต สร้างปรากฎการณ์แห่งความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ เมื่อเจ้าตัวได้ไปปรากฎตัวบนเวทีประกวดระดับโลกอย่าง America’s Got Talent เนเน่ โชว์สกิลการร้องเพลงและโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าชนิดที่เป็นมืออาชีพกับบทเพลง Zombie ของ The Cranberries จนได้รับ Four Yeses จากกรรมการทั้งสี่คนพร้อมกัน ทั้งยังได้รับเสียงปรบมือจากคนในฮอลล์วันนั้น รวมถึงชาวต่างชาติที่ได้ชมการประกวดในวันนั้นอย่างล้นหลาม
ด้วยความเป็นไวรัลของตัว น้องเนเน่ รอยัล ทำให้คลิปในวันประกวดได้รับความสนใจจากชาวเน็ตในหลายประเทศ โดยมีคนเข้าชมคลิปดังกล่าวในหน้าเพจเฟซบุ๊ก America’s Got Talent แล้วกว่า 35 ล้านครั้ง และมีชาวเน็ตไทยตาดีเห็นคอมเมนต์จากคนเขมรโผล่เคลมว่า น้องเนเน่ คือคนกัมพูชาที่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทย พร้อมขอบคุณที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับกัมพูชา
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