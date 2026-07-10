ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล
เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS บราซิล ก่อนดวลศึก VNL 2026 11 ก.ค. 69
เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS บราซิล ก่อนดวลศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคมนี้ เวลา 13.30 น.
ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เตรียมลงสนามสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) ในการแข่งขันสัปดาห์ที่ 3 โดยทัพลูกยางสาวไทยจะต้องดวลตบกับทีมชาติบราซิล ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดยจัดการแข่งขันขึ้น ณ เมืองเซนได นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
เปรียบเทียบอันดับโลก
- ทีมชาติไทย อยู่อันดับ 22 ของโลก มีคะแนนสะสม 429.96 คะแนน
- ทีมชาติบราซิล อยู่อันดับที่ 2 ของโลก มีคะแนนสะสม 169.88 คะแนน
สถิติการพบกันในศึก VNL
- ปี 2024: (รอบ 8 ทีมสุดท้าย) ทีมชาติไทย แพ้ บราซิล 0-3 เซต (21-25, 20-25, 23-25)
- ปี 2024: บราซิล ชนะ ทีมชาติไทย 3-0 เซต (25-22, 25-14, 25-17)
- ปี 2023: ทีมชาติไทย แพ้ บราซิล 0-3 เซต (20-25, 16-25, 23-25)
- ปี 2022: บราซิล ชนะ ทีมชาติไทย 3-1 เซต (25-18, 26-24, 23-25, 25-23)
- ปี 2021: บราซิล ชนะ ทีมชาติไทย 3-0 เซต (25-11, 25-14, 25-10)
- ปี 2019: บราซิล ชนะ ทีมชาติไทย 3-0 เซต (25-19, 25-17, 25-21)
- ปี 2018: บราซิล ชนะ ทีมชาติไทย 3-1 เซต (25-16, 25-22, 18-25, 25-13)
แฟนกีฬาสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย รวมถึงการแข่งขันคู่อื่น ๆ ได้ทางช่อง MONOMAX SPORTS 29 และแอปพลิเคชัน MONOMAX
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