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เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS บราซิล ก่อนดวลศึก VNL 2026 11 ก.ค. 69

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 18:31 น.
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เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS บราซิล ก่อนดวลศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคมนี้ เวลา 13.30 น.

ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เตรียมลงสนามสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) ในการแข่งขันสัปดาห์ที่ 3 โดยทัพลูกยางสาวไทยจะต้องดวลตบกับทีมชาติบราซิล ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดยจัดการแข่งขันขึ้น ณ เมืองเซนได นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

เปรียบเทียบอันดับโลก

  • ทีมชาติไทย อยู่อันดับ 22 ของโลก มีคะแนนสะสม 429.96 คะแนน
  • ทีมชาติบราซิล อยู่อันดับที่ 2 ของโลก มีคะแนนสะสม 169.88 คะแนน

สถิติการพบกันในศึก VNL

  • ปี 2024: (รอบ 8 ทีมสุดท้าย) ทีมชาติไทย แพ้ บราซิล 0-3 เซต (21-25, 20-25, 23-25)
  • ปี 2024: บราซิล ชนะ ทีมชาติไทย 3-0 เซต (25-22, 25-14, 25-17)
  • ปี 2023: ทีมชาติไทย แพ้ บราซิล 0-3 เซต (20-25, 16-25, 23-25)
  • ปี 2022: บราซิล ชนะ ทีมชาติไทย 3-1 เซต (25-18, 26-24, 23-25, 25-23)
  • ปี 2021: บราซิล ชนะ ทีมชาติไทย 3-0 เซต (25-11, 25-14, 25-10)
  • ปี 2019: บราซิล ชนะ ทีมชาติไทย 3-0 เซต (25-19, 25-17, 25-21)
  • ปี 2018: บราซิล ชนะ ทีมชาติไทย 3-1 เซต (25-16, 25-22, 18-25, 25-13)

แฟนกีฬาสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย รวมถึงการแข่งขันคู่อื่น ๆ ได้ทางช่อง MONOMAX SPORTS 29 และแอปพลิเคชัน MONOMAX

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 18:31 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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