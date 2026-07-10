อันดับโลก วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ บราซิล VNL 2026 ชนะแพ้ได้บวกลบกี่คะแนน
ไทยอันดับ 22 คะแนน 169.88 พบบราซิลอันดับ 2 คะแนน 429.96 ที่โอซาก้า 11 กรกฎาคมนี้ เช็กว่าแพ้ชนะแต่ละแบบได้บวกลบกี่คะแนน
ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมพบบราซิลในศึกวอลเลย์บอลเนชันส์ลีก (VNL) 2026 วันที่ 11 กรกฎาคมนี้ ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลายคนสงสัยว่าเกมนี้ไทยจะ ชนะแพ้ได้บวกลบกี่คะแนน อันดับโลก เพราะปัจจุบันไทยอยู่อันดับ 22 มีคะแนนสะสม 169.88 คะแนน ส่วนบราซิลอยู่อันดับ 2 ของโลก มีคะแนนสะสม 429.96 คะแนน ห่างกันกว่า 260 คะแนน
ก่อนหน้านี้ไทยเพิ่งพบกับญี่ปุ่นเมื่อ 9 กรกฎาคม แพ้ไป 1-3 เซต ทำให้เสียคะแนนอันดับโลกไปเพียง 0.01 คะแนน เพราะญี่ปุ่นมีคะแนนสะสมสูงกว่ามาก (335.35 คะแนน) ส่วนแมตช์ก่อนหน้านั้นไทยแพ้สหรัฐฯ 0-3 เซต เสียคะแนนไป 1.87 คะแนน จากสถิติ 8 นัดหลังสุดของไทย พบรูปแบบชัดเจนว่ายิ่งคู่แข่งมีอันดับโลกสูงกว่ามาก ต่อให้แพ้ก็เสียคะแนนน้อย เช่น แพ้เนเธอร์แลนด์เสีย 4.45 คะแนน แต่หากแพ้ทีมที่มีคะแนนใกล้เคียงหรือต่ำกว่า จะเสียคะแนนมากกว่าเดิม เช่น แพ้เช็กเกีย เสียไป 6.94 คะแนน และแพ้เซอร์เบีย เสียไป 5.22 คะแนน
ในทางกลับกัน เมื่อไทยเอาชนะทีมที่มีอันดับใกล้เคียงหรือสูงกว่า จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาก อย่างชนะแคนาดา 3-1 เซต ได้คะแนนเพิ่ม 12.53 คะแนน และชนะบัลแกเรีย 3-0 เซต ได้คะแนนเพิ่ม 10.23 คะแนน
ระบบคะแนนอันดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) เป็นระบบซัมเป็นศูนย์ (zero-sum) คำนวณจากความน่าจะเป็นก่อนแข่งขันเทียบกับผลจริง ทีมที่ชนะจะไม่มีวันเสียคะแนน ส่วนทีมที่แพ้จะไม่มีวันได้คะแนนเพิ่ม ส่วนต่างของคะแนนขึ้นอยู่กับช่องว่างอันดับระหว่างสองทีมเป็นหลัก
จากรูปแบบนี้ หากไทยแพ้บราซิล 0-3 เซต ซึ่งเป็นผลที่คาดหมายจากช่องว่างอันดับที่ห่างกันมาก คาดว่าไทยจะเสียคะแนนอันดับโลกเพียงเล็กน้อย ใกล้เคียงหรือน้อยกว่าตอนแพ้สหรัฐฯที่เสียไป 1.87 คะแนน แต่หากไทยเก็บได้อย่างน้อย 1 เซต หรือพลิกล็อกเอาชนะได้ คะแนนที่ได้เพิ่มจะสูงกว่าทุกแมตช์ที่ผ่านมาในทัวร์นาเมนต์นี้ เพราะบราซิลมีอันดับสูงกว่าไทยมากที่สุดในบรรดาคู่แข่งที่เจอมา
ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวเป็นการประเมินจากแนวโน้มของระบบคะแนน FIVB เท่านั้น ไม่ใช่ตัวเลขทางการที่ประกาศล่วงหน้า ผลคะแนนจริงจะทราบหลังจบการแข่งขัน แฟนวอลเลย์บอลไทยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางที่ VBTV และสื่อในประเทศประกาศใกล้วันแข่งขัน
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Nation Thailand
- Learnvolley – FIVB Women’s Ranking
- Wikipedia – 2026 FIVB Women’s Volleyball Nations League
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