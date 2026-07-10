ข่าว

กัน จอมพลัง เตือนสติสังคม หยุดสนับสนุนคนเลว สร้างปัญหาให้สังคม จนเป็นเรื่องปกติ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 12 ก.ค. 2569 08:11 น.
กัน จอมพลัง เตือนสติสังคม หยุดสนับสนุนคนเลว สร้างปัญหาให้สังคม จนเป็นเรื่องปกติ

กัน จอมพลัง โพสต์เตือนสติสังคม หยุดสนับสนุนคนเลว สร้างปัญหาให้สังคม จนเป็นเรื่องปกติ เผยผู้หญิงขอช่วยเรื่องถูกชายทำร้ายจำนวนมาก

กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “มันคือเรื่องจริงนะ ถ้าเราสนับสนุนพวกคนเลวพวกสร้างปัญหาให้สังคม จนเป็นเรื่องปกติ ความเลวเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเรื่องปกติไปด้วย อย่าส่งต่อสิ่งไม่ดีให้สังคมหยุดสนับสนุนและชุบตัวให้คนเลว”

“ผมยกตัวอย่าง เรามีไอดอลที่ตบตีผู้หญิงและบางกลุ่มเลือกเข้าข้างคนที่ลงมือ ทุกคนรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นตามมา ที่หลังบ้านผม มีผู้หญิงขอความช่วยเหลือจากการถูกผู้ชายลงมือทำร้ายเป็นจำนวนมากทักมาขอให้ช่วย เพราะบางคนมองว่าไอนั้นตีผู้หญิงเป็นเรื่องปกติ ยังมีคนติดตามคนชอบคนเข้าข้างก็เลยเอาบ้าง”

นอกจากนี้ กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า “แล้วสมมุติเป็นเคสแย่งผัวแย่งเมีย แล้วได้รับการอุ้มชูได้รับการสนับสนุนได้ดีจะเกิดอะไรขึ้นครับ”

จากโพสต์ดังกล่าว ชาวเน็ตร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “การให้โอกาสเป็นสิ่งที่ดี…แต่ควรให้โอกาสกับบุคคลที่สมควรได้รับจริงๆ..ไม่ใช่เพราะกระแส….เห็นด้วย100%+++” , “ใช่คะ ต้องช่วยกันหยุดสนับสนุนคนไม่ดีเพื่อสังคมจะได้ดีขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีคะ” , “คนดีขยันมีความพยายามมีความสามารถแต่ไม่ค่อยโอกาสเขา คนทำชั่วกลับมีโอกาส เด่นดัง ก็คงจะชั่วมั่ว ๆ เหมือนกันถึงทำได้”

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ตุรกี ดวลศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย ข่าวกีฬา

รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ตุรกี ดวลศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย

5 นาที ที่แล้ว
เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS ตุรกี ก่อนดวลศึก VNL 2026 12 ก.ค. 69 ข่าวกีฬา

เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS ตุรกี ก่อนดวลศึก VNL 2026 12 ก.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย VS ตุรกี สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย VS ตุรกี สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคะแนนอันดับโลก ไทยพบตุรกี VNL 2026 ชนะบวกเพิ่มกระจุย วอลเลย์บอล

เปิดคะแนนอันดับโลก ไทยพบตุรกี VNL 2026 ชนะบวกเพิ่มกระจุย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อกวงการลูกหนัง! กองกลางแอฟริกาใต้ เสียชีวิตในวัย 25 ปี เพิ่งลงเล่นบอลโลก 2026

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

เปิดยอดเงินอัดฉีด วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังชนะบราซิลนัดเดียวรับ 2 ล้าน รวมแล้วกี่ล้าน VNL 2026

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอส กันตพงศ์ เปิดใจหลังหย่า หวังไกล่เกลี่ยคดีกับอดีตภรรยาจบด้วยดีเพื่อลูกสาว ข่าวดารา

เอส กันตพงศ์ เปิดใจหลังหย่า หวังไกล่เกลี่ยคดีกับอดีตภรรยาจบด้วยดีเพื่อลูกสาว

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดรามา คอนเสิร์ตดังภาคใต้ ประกาศยกเลิกงานก่อนเริ่มไม่กี่ชั่วโมง หลังศิลปินดังแห่ถอนตัว

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภจี จ่อดึง 1 แสนร้านเข้าโครงการ &quot;ข้าวแกงไทยช่วยไทย&quot; 40 บาท ช่วยมนุษย์เงินเดือน ข่าว

ศุภจี จ่อดึง 1 แสนร้านเข้าโครงการ “ข้าวแกงไทยช่วยไทย” 40 บาท ช่วยมนุษย์เงินเดือน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อัปเดต ถนนจักรเพชร ยุบตัว ก่อนถึงสะพานข้ามเมก้าพลาซ่า สะพานเหล็ก ล่าสุดซ่อมเสร็จแล้ว

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูย้อนหลัง วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ บราซิล VNL 2026 ประวัติศาสตร์ ล้มอันดับ 2 ของโลก ข่าวกีฬา

ดูย้อนหลัง วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ บราซิล VNL 2026 ประวัติศาสตร์ ล้มอันดับ 2 ของโลก

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อันดับโลก วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ บราซิล VNL 2026 ชนะแพ้ได้บวกลบกี่คะแนน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอล หนุ่มในคลิปไวรัล หมอนโดเรมอน ยอมรับผิด-ขอโทษทุกฝ่าย วอนสังคมให้โอกาส-ลบคลิปให้หมด ข่าว

บอล หนุ่มในคลิปไวรัล หมอนโดเรมอน ยอมรับผิด-ขอโทษทุกฝ่าย วอนสังคมให้โอกาส

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องเมย ประณามอดีตหมอรร.เตรียมทหาร ละเลยหน้าที่ ลั่น &quot;ได้เวลาที่ต้องชดใช้&quot; ข่าว

แม่น้องเมย ประณามอดีตหมอรร.เตรียมทหาร ละเลยหน้าที่ ลั่น “ได้เวลาที่ต้องชดใช้”

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มท.สั่งเบรกแผนเงินกู้ 4 แสนล้าน หลังฝ่านค้านแฉแคตตาล็อกสอดไส้ ส่อล็อกสเปก-งบซ้ำซ้อน

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบคาบ้าน! พ่อแท้ ๆ วัย 28 ปี ขืนใจลูกในไส้ นาน 2 ปี อ้างลูกโกหกไม่อยากอยู่บ้าน ข่าว

รวบ พ่อแท้ ๆ วัย 28 ล่วงละเมิดลูกในไส้ นาน 2 ปี อ้างลูกโกหกไม่อยากอยู่บ้าน

1 วัน ที่แล้ว
การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เซี่ยงไฮ้-ไทเป หลังพายุไต้ฝุ่น &quot;บาหวี่&quot; พัดถล่ม ข่าว

การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เซี่ยงไฮ้-ไทเป หลังพายุไต้ฝุ่น “บาหวี่” พัดถล่ม

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

สุดยื้อ! แรงงานไทยวูบล้ม เพื่อนปั๊มหัวใจก่อนจากไป เผยคำพูดสุดท้าย ทำเพื่ออนาคตลูก

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

เซ้งด่วน! คาเฟ่ชื่อดัง แลนด์มาร์กชัยนาท ทุนสร้าง 30 ล้าน ส่งต่อราคาเบา ๆ

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

เขมรโผล่เคลม ‘เนเน่ รอยัล’ คอมเมนต์สุดมั่น! “เธอเกิดที่กัมพูชา พวกเสียมมันมั่ว”

1 วัน ที่แล้ว
สรุปดรามา เนื้อแท้ ค้างจ่ายเงินเดือนพนง. ผู้บริหารยันสิ้นเดือนก.ค.นี้จ่ายครบแน่นอน ข่าว

สรุปดรามา เนื้อแท้ ค้างจ่ายเงินเดือนพนง. ผู้บริหารยันสิ้นเดือนก.ค.นี้จ่ายครบแน่นอน

1 วัน ที่แล้ว
ร้านคราฟต์เบียร์ชื่อดัง พระราม 5 ประกาศเลิกกิจการ เปิดถึงแค่สิ้นเดือนสิงหาคมนี้ เศรษฐกิจ

ร้านคราฟต์เบียร์ชื่อดัง พระราม 5 ประกาศเลิกกิจการ เปิดถึงแค่สิ้นเดือนสิงหาคมนี้

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

ทัวร์ลง! ไรเดอร์ด่าหยาบ พระวัดดังเชียงใหม่ ขอให้ประเคนอาหารก่อนฉัน ชี้กระทบศรัทธา

1 วัน ที่แล้ว
โรงพยาบาลสมุทรปราการ เรียกเก็บ 150 บาท ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินเข้าห้องฉุกเฉิน ข่าว

โรงพยาบาลสมุทรปราการ เรียกเก็บ 150 บาท ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินเข้าห้องฉุกเฉิน เช็กเวลาที่นี่

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

ภาพชัด! เก๋งซิ่งผ่านทางม้าลาย เกือบเสยคนพิการข้ามถนน โซเชียลจี้ลงโทษหนัก

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 12 ก.ค. 2569 08:11 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ตุรกี ดวลศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย

รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ตุรกี ดวลศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย

เผยแพร่: 12 กรกฎาคม 2569
เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS ตุรกี ก่อนดวลศึก VNL 2026 12 ก.ค. 69

เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS ตุรกี ก่อนดวลศึก VNL 2026 12 ก.ค. 69

เผยแพร่: 12 กรกฎาคม 2569
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย VS ตุรกี สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย VS ตุรกี สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย

เผยแพร่: 12 กรกฎาคม 2569
เปิดคะแนนอันดับโลก ไทยพบตุรกี VNL 2026 ชนะบวกเพิ่มกระจุย

เปิดคะแนนอันดับโลก ไทยพบตุรกี VNL 2026 ชนะบวกเพิ่มกระจุย

เผยแพร่: 12 กรกฎาคม 2569
Back to top button