กัน จอมพลัง เตือนสติสังคม หยุดสนับสนุนคนเลว สร้างปัญหาให้สังคม จนเป็นเรื่องปกติ
กัน จอมพลัง โพสต์เตือนสติสังคม หยุดสนับสนุนคนเลว สร้างปัญหาให้สังคม จนเป็นเรื่องปกติ เผยผู้หญิงขอช่วยเรื่องถูกชายทำร้ายจำนวนมาก
กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “มันคือเรื่องจริงนะ ถ้าเราสนับสนุนพวกคนเลวพวกสร้างปัญหาให้สังคม จนเป็นเรื่องปกติ ความเลวเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเรื่องปกติไปด้วย อย่าส่งต่อสิ่งไม่ดีให้สังคมหยุดสนับสนุนและชุบตัวให้คนเลว”
“ผมยกตัวอย่าง เรามีไอดอลที่ตบตีผู้หญิงและบางกลุ่มเลือกเข้าข้างคนที่ลงมือ ทุกคนรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นตามมา ที่หลังบ้านผม มีผู้หญิงขอความช่วยเหลือจากการถูกผู้ชายลงมือทำร้ายเป็นจำนวนมากทักมาขอให้ช่วย เพราะบางคนมองว่าไอนั้นตีผู้หญิงเป็นเรื่องปกติ ยังมีคนติดตามคนชอบคนเข้าข้างก็เลยเอาบ้าง”
นอกจากนี้ กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า “แล้วสมมุติเป็นเคสแย่งผัวแย่งเมีย แล้วได้รับการอุ้มชูได้รับการสนับสนุนได้ดีจะเกิดอะไรขึ้นครับ”
จากโพสต์ดังกล่าว ชาวเน็ตร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “การให้โอกาสเป็นสิ่งที่ดี…แต่ควรให้โอกาสกับบุคคลที่สมควรได้รับจริงๆ..ไม่ใช่เพราะกระแส….เห็นด้วย100%+++” , “ใช่คะ ต้องช่วยกันหยุดสนับสนุนคนไม่ดีเพื่อสังคมจะได้ดีขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีคะ” , “คนดีขยันมีความพยายามมีความสามารถแต่ไม่ค่อยโอกาสเขา คนทำชั่วกลับมีโอกาส เด่นดัง ก็คงจะชั่วมั่ว ๆ เหมือนกันถึงทำได้”
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