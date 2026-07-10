ถ่ายทอดสด ไทย พบ บราซิล วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันที่ 11 ก.ค. 69
ไทยดวลบราซิล จ่าฝูงไร้พ่าย 7 นัดติด ศึกวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 สัปดาห์ 3 เสาร์ที่ 11 ก.ค. 13.30 น. ที่โอซาก้า พร้อมช่องทางรับชม
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ ไทย มีคิวลงสนามพบกับ บราซิล ในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 3 นัดที่สาม วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามอัสซู อารีนา เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
สถิติการพบกัน 5 นัดล่าสุด
สถิติการเจอกัน 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม บราซิลเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ครบทั้ง 5 นัด ตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2024 โดยนัดล่าสุดในศึก VNL 2024 รอบไฟนอลส์ บราซิลชนะไทยไป 3-0 เซต ด้วยสกอร์ 25-19, 25-17, 25-21 ทำให้เกมนี้ไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบด้านสถิติอย่างชัดเจน
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของไทยผสมทั้งดีและร้าย เริ่มจากชนะ บัลแกเรีย 3-0 เซต ตามด้วยชนะ แคนาดา 3-1 เซต ก่อนพ่ายรวด 3 นัดติดต่อกัน คือแพ้ เนเธอร์แลนด์ 0-3 เซต ปิดสนามที่สอง จากนั้นแพ้ สหรัฐอเมริกา 0-3 เซต และแพ้เจ้าภาพ ญี่ปุ่น 1-3 เซต ในสัปดาห์ที่ 3 ล่าสุดไทยอยู่อันดับ 14 ของตาราง มี 9 คะแนน จากการแข่ง 10 นัด ชนะ 2 แพ้ 8
ส่วนฟอร์มบราซิลก่อนเจอไทยถือว่าน่ากลัวที่สุดในรายการ ทีมสาวแซมบ้าไล่ชนะรวด 7 นัดแรกแบบไม่แพ้ใคร ก่อนพลาดท่าแพ้ เยอรมนี 2-3 เซต ในนัดสุดท้ายของสัปดาห์ที่ 2 ตัดสินกันถึงเซตที่ 5 ทำให้เสียตำแหน่งจ่าฝูงให้สหรัฐอเมริกาด้วยอัตราส่วนเซต ก่อนกลับมาคืนฟอร์มเก่งเปิดสนามที่ 3 ด้วยชัยชนะเหนือ ญี่ปุ่น 3-1 เซต เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ปัจจุบันบราซิลรั้งอันดับต้นตารางด้วยผลงานเกือบไร้พ่ายตลอดทัวร์นาเมนต์
รายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
รายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุด 14 คน ลุยสนามที่ 3 นำทัพโดย พรพรรณ เกิดปราชญ์ กัปตันทีม และ ณัฏฐณิชา ใจแสน ในตำแหน่งตัวเซต กลุ่มลิเบอโรมี ปิยะนุช แป้นน้อย และ กัลยรัตน์ คำวงษ์ กลุ่มบอลเร็วมี ทัดดาว นึกแจ้ง, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ และ แก้วกัลยา กมุลทะลา กลุ่มบีหลังมี พิมพิชยา ก๊กรัมย์ และ ปพัชญา พลทำ ส่วนกลุ่มหัวเสามี อัจฉราพร คงยศ, ศศิภาพร จันทวิสูตร, วริศรา สีทาเลิศ, นันท์นภัส มูลจะคำ และ จิดาภา นาหัวหนอง ควบคุมทีมโดย เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน
รายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิล
ฝั่งบราซิลลงทะเบียนนักกีฬาไว้ทั้งหมด 30 คนสำหรับตลอดทัวร์นาเมนต์ ตัวหลักที่แฟนวอลเลย์บอลคุ้นชื่อ ได้แก่ กาบี (Gabi) หัวเสาตัวเก่ง, โรซามาเรีย (Rosamaria) ตัวตบหัวเสา, โรแบร์ตา (Roberta) และ มาครีส (Macris) ในตำแหน่งตัวเซต คุมทัพโดย โชเซ่ โรแบร์โต กีมาไรส์ โค้ชระดับตำนานของวงการวอลเลย์บอลบราซิล
ช่องทางถ่ายทอดสด ไทย พบ บราซิล
แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดคู่นี้ผ่านแอปพลิเคชัน Monomax เพียงช่องทางเดียว ไม่มีการถ่ายทอดฟรีผ่านช่อง Monomax Sports สำหรับนัดนี้ ผู้ที่ต้องการชมครบทุกวินาทีจึงต้องสมัครสมาชิกแอปดังกล่าวล่วงหน้า ก่อนเกมเริ่มเวลา 13.30 น.
ด้วยสถิติที่ไทยไม่เคยชนะบราซิลเลยในรอบ 5 นัดหลังสุด และฟอร์มของบราซิลที่ยังคงแข็งแกร่งแม้เสียแต้มให้เยอรมนีไปหนึ่งนัด เกมนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ว่าทีมชาติไทยจะสร้างเซอร์ไพรส์เก็บแต้มได้หรือไม่ ก่อนปิดท้ายสนามที่ 3 ด้วยการพบ ตุรกี ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคมนี้
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