เตรียมอำลา! โอ้กะจู๋ แจ้งปิดสาขาลาดพร้าว ให้บริการวันสุดท้าย 31 ก.ค. นี้
ร้านโอ้กะจู๋ประกาศปิดสาขาลาดพร้าว เปิดให้บริการวันสุดท้าย 31 ก.ค. 69 แนะนำลูกค้าใช้บริการ 3 สาขาใกล้เคียง เช็กพิกัดที่นี่
เพจเฟซบุ๊ก สวนผักโอ้กะจู๋ OHKAJHU.Official โพสต์ข้อความแจ้งลูกค้าเตรียมปิดให้บริการสาขาลาดพร้าว ตั้งอยู่บริเวณปากซอยลาดพร้าว 97 โดยจะเปิดให้บริการวันสุดท้ายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ทางร้านได้กล่าวขอบคุณลูกค้าทุกคนที่สนับสนุนและให้ร้านโอ้กะจู๋เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหาร รอยยิ้ม และความทรงจำที่ดีเสมอมา
สำหรับผู้ที่พักอาศัยหรือทำงานในย่านลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียง สามารถไปใช้บริการสาขาอื่นได้ตามปกติ โดยมี 3 สาขาใกล้เคียงแนะนำ ดังนี้
- สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ
- สาขาเดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา
- สาขาดีไซน์วิลเลจ (เกษตร-นวมินทร์)
ร้านโอ้กะจู๋ทุกสาขายังคงพร้อมเสิร์ฟผักสดจากสวนและให้บริการด้วยความตั้งใจเช่นเดิม หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 052-080744 หรือผ่านแอปพลิเคชัน LINE ทางบัญชี @ohkajhu
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