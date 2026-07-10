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อาร์มลายมังกร สน.จักรวรรดิ แจกตำรวจนายละ 2 ชิ้น ดราม่าซ้ำรอย สน.ห้วยขวาง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 15:53 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 15:53 น.
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หลังดราม่าอาร์มมังกร สน.ห้วยขวาง ยังไม่ทันจบ สน.จักรวรรดิ แจกอาร์มลายเดียวกันให้ตำรวจนายละ 2 ชิ้น เน็ตตั้งคำถามขออนุญาตหรือยัง

ดราม่าอาร์มลายมังกรบนเครื่องแบบตำรวจนครบาลกลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง หลังก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน สน.ห้วยขวาง เพิ่งถูกกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 (บก.น.1) สั่งให้ยกเลิกใช้อาร์มลายมังกรบนเครื่องแบบ เนื่องจากตรวจพบว่าใช้งานมานาน 3-4 ปีโดยไม่ได้ขออนุญาตตามระเบียบ ล่าสุดวันที่ 10 กรกฎาคม กลับมีอาร์มลายมังกรโผล่อีกครั้งที่ สน.จักรวรรดิ ซึ่งอยู่ในสังกัดเดียวกัน

จุดเริ่มต้นของรอบใหม่นี้มาจากเพจเฟซบุ๊กทางการของ สน.จักรวรรดิ ที่โพสต์ประกาศเชิญชวนข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามให้มารับอาร์มประจำสถานี นายละ 2 ชิ้น ที่ห้องธุรการงานป้องกันปราบปราม ในวันเวลาราชการ โดยระบุเหตุผลว่าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความเป็นเอกภาพในการแต่งเครื่องแบบของกำลังพล

ทันทีที่ประกาศดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงตั้งคำถาม ส่วนหนึ่งทักท้วงว่าเพิ่งมีข่าวสั่งระงับอาร์มลักษณะเดียวกันของ สน.ห้วยขวาง ไปหมาดๆ แล้วเหตุใด สน.จักรวรรดิ จึงยังเดินหน้าแจกจ่ายต่อ ขณะที่บางส่วนมองว่าเป็นคนละกรณีกัน เพราะปัญหาของ สน.ห้วยขวาง อยู่ที่ขั้นตอนการขออนุญาตที่ยังไม่ครบถ้วน หากสถานีตำรวจอื่นดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบ ก็อาจไม่ใช่เรื่องผิดกฎเกณฑ์แต่อย่างใด

อีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือเรื่องพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องจาก สน.จักรวรรดิ ดูแลย่านเยาวราชซึ่งเป็นไชน่าทาวน์ของกรุงเทพฯ จึงมีผู้มองว่าการใช้ลายมังกรน่าจะเป็นการสื่อถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ ไม่ต่างจากคำอธิบายที่ผู้บังคับบัญชาเคยให้ไว้กรณี สน.ห้วยขวาง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานเอกอัครราชทูตจีน อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากต้นสังกัดว่า อาร์มของ สน.จักรวรรดิ ผ่านการขออนุญาตตามระเบียบเครื่องแบบแล้วหรือไม่

ต้นเรื่องเดิม ดราม่าที่ห้วยขวางเริ่มมาจากอะไร

ย้อนไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน กระแสวิพากษ์วิจารณ์เริ่มต้นจากอาร์มลายมังกรบนเครื่องแบบตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามของ สน.ห้วยขวาง ซึ่งมีการเผยแพร่ภาพในโลกออนไลน์จนเกิดข้อสงสัยเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มทุนจีนหรือที่เรียกกันว่า “จีนเทา” ผู้กำกับการ สน.ห้วยขวาง ออกมาชี้แจงว่าโลโก้มังกรดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายในของเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกฝ่ายงานเท่านั้น ใช้งานมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ขออนุญาตตามระเบียบที่กำหนด

ต่อมา บก.น.1 ตรวจสอบพบว่าอาร์มดังกล่าวใช้งานมานาน 3-4 ปีโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงสั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดตรวจสอบและยกเลิกการใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบโดยทันที ด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมในทิศทางเดียวกันว่า อาร์มมังกรของ สน.ห้วยขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์พื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานทูตจีน และปฏิเสธว่าไม่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนหรือกลุ่มจีนเทาแต่อย่างใด

ข้อเท็จจริงกับกระแสในโซเชียล ต้องแยกให้ชัด

สิ่งที่ควรทำความเข้าใจให้ตรงกันคือ ประเด็นที่ตำรวจยืนยันแล้วในทางการคือเรื่อง “การใช้เครื่องหมายที่ยังไม่ได้ขออนุญาตตามระเบียบ” ซึ่งเป็นเรื่องขั้นตอนภายในของหน่วยงาน ส่วนกระแสที่เชื่อมโยงอาร์มลายมังกรเข้ากับกลุ่มจีนเทาหรือขบวนการทุนสีเทานั้น เป็นเพียงข้อสังเกตและการตั้งคำถามที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานหรือการยืนยันจากหน่วยงานใดที่เชื่อมโยงเรื่องนี้เข้าด้วยกันได้จริง ขณะที่ผู้บังคับบัญชาระดับ บก.น.1 และโฆษก ตร. ต่างออกมาปฏิเสธความเชื่อมโยงดังกล่าวอย่างชัดเจนซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ประเด็นเรื่องภาพลักษณ์ “จีนเทา” ในสังคมไทยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ถูกจับตามองอยู่แล้วในช่วงที่ผ่านมา ถึงขั้นที่ทางการจีนเคยแสดงความกังวลต่อการใช้คำว่า “จีนเทา” แบบเหมารวมมาก่อน การรายงานข่าวประเด็นนี้จึงจำเป็นต้องแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้กับกระแสความเชื่อในโซเชียลมีเดียให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการกล่าวหาที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง

จับตาต่อ ขั้นตอนหลังจากนี้

คำถามที่ยังค้างอยู่ในขณะนี้คือ สน.จักรวรรดิ ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้อาร์มลายมังกรตามระเบียบเครื่องแบบตำรวจไว้ก่อนแล้วหรือไม่ หากดำเนินการถูกต้องครบถ้วน ก็อาจไม่ต้องเผชิญคำสั่งให้ยกเลิกเช่นเดียวกับ สน.ห้วยขวาง แต่หากยังไม่ได้รับอนุญาต ก็มีความเป็นไปได้ที่ บก.น.1 จะต้องเข้ามาตรวจสอบและสั่งการในทิศทางเดียวกับที่เคยทำมาก่อน ซึ่งต้องติดตามความชัดเจนจากต้นสังกัดต่อไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 15:53 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 15:53 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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