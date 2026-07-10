“ช่างนะโม” ร้านทองดัง เผยศาลยกฟ้องทุกคดี หลังถูกเรียก 100 ล้าน ลั่นกรรมกำลังทำงาน
“ช่างนะโม” ร้านทองดัง เผยศาลยกฟ้องทุกคดี หลังถูกเรียก 100 ล้าน ลั่นกรรมกำลังทำงาน ทนายยืนยันฟ้องกลับได้แน่นอน
เพจเฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่ โพสต์ข้อความระบุว่า “ฟ้องผม 100 ล้านบาท และลูกค้าที่เคยสั่งงานกับร้านตัวคุณเอง สุดท้ายศาล จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านพิจารณา ยกฟ้อง ให้เราทั้งสองชนะคดี กรรมกำลังจะส่งผลที่คุณทำกับน้องที่ไม่มีทางสู้
ฟ้องเขาเป็นจำเลยที่ 1 ทั้งคดีอาญาและแพ่ง ทั้งๆที่เขา เคยไว้ใจ และอุดหนุนสินค้าคุณ เขาเป็นแค่พนักงานธรรมดา เมื่อตรวจสอบแล้วไม่ตรง เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิของตัวเอง (รับของ คืนแล้วกลับมาฟ้องเขา) ทั้งที่เมียเขากำลังท้อง เงินก็แทบจะไม่มี ไม่มีแม้แต่ (เงินจ้างทนาย) ฟ้องผม ทั้งแพ่งทั้งอาญา ทั้งที่ผมไม่เคยว่าใครหรือกล่าวว่าใครเลย เพียงแต่ให้ความรู้กับน้องและคนในสังคม วันนี้เราทั้งสองได้รับความยุติธรรมจากศาล เราชนะ ชนะด้วยความดีและความถูกต้อง
ผมได้สอบถาม พี่ทนายเกิดผล แก้วเกิดที่เป็นทนายประจำตัวของผม (ว่าแบบนี้เราควรฟ้องกลับไหม) พี่ทนายบอกว่า การที่มีคนนำคดีมาฟ้องเราโดยไม่สุจริต และเราไม่ได้ทำผิด ฟ้องกลับได้แน่นอนครับ ฟ้องเท็จ เบิกความเท็จละเมิด แบบนี้คุกเลยครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้ผม มีพลังและกำลังใจที่จะช่วยทุกคนต่อไป เจตนาทุกเจตนาที่ผมได้ทำไป เพื่อให้เกิดประโยชน์และความรู้แก่สังคม ผมได้แต่หวังว่า ความดีจะปกป้องคนดี ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกคนมาก ๆ ครับ”
ด้านทนายเกิดผล แก้วเกิด โพสต์ข้อความระบุว่า “ขอแสดงความยินดีกับคุณนะโม และจำเลยที่ 1 ที่ได้รับความยุติธรรมจากศาลพิพากษายกฟ้อง จากการถูกฟ้องปิดปาก ในคดีนี้ด้วยนะครับ
สืบเนื่องจากคดีนี้จำเลยที่ 1 เป็นลูกค้าร้านทองแห่งหนึ่ง นำทองคำที่ซื้อจากร้านทอง มาให้คุณนะโมช่วยตรวจสอบ เปอร์เซ็นต์ทองคำ เมื่อคุณนะโม ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองคำแล้วพบว่า บางส่วนพบทองคำบริสุทธิ์ เพียง 63% ซึ่งคุณนะโม เห็นว่า ราคาทองคำกับทองคำ ไม่สมเหตุผล เนื่องจากราคาทองคำในใบรับรองหรือใบซื้อขายราคาเทียบเท่ากับ ทอง 90%
และโดยปกติคุณนะโมจะทำ Content ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพทองคำโดยใช้เครื่องวิเคราะห์โลหะ ที่มีคุณภาพสูงตรวจสอบ เพื่อให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปจนมีชื่อเสียงและได้ออกรายการดังหลายช่อง
หลังจากจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ซื้อทองคำจากร้านดังกล่าวไป ทราบว่าทองคำของตนเองมีคุณภาพไม่สมกับราคาที่ซื้อมา จึงนำไปโพสในกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสอบถามว่า “แบบนี้ถือว่าเป็นการเอาเปรียบหรือเป็นการโกงผู้บริโภคหรือไม่ ครับ” ? อันเป็นการแสดงเจตนา สุจริต เพื่อปรึกษาหารือโดยทั่วไป
ภายหลังจากลูกค้าของร้านทอง คือ จำเลยที่ 1 โพสต์และคุณนะโมซึ่งเป็นจำเลยที่ 2 ไลฟ์สดหรือ และนำคลิปมาโพสต์ ในการทำคลิปดังกล่าวลง แอปพิเคชั่น ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ร้านทอง ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้เสียหาย นำคดี ไปฟ้องต่อศาลเป็นคดีอาญาในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและนำความข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยฟ้องเป็นคดีอาญา 1 คดี และฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งอีก 100 ล้าน 1 คดี
ผมได้รับมอบหมาย จากคุณนะโมให้เป็นทนายจำเลยของทั้งสองคนเพื่อไปต่อสู้ในคดีอาญาและคดีแพ่ง ในคดีอาญาผมต่อสู้ทุกประเด็นในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ส่วนคดีแพ่งผมยื่นคำให้การต่อสู้ทุกประเด็นเช่นกันทั้งปัญหาข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริง ในคดีแพ่งทนายโจทก์และทนายจำเลยแถลงขอให้ศาลรอฟังผลคดีอาญา ให้ถึงที่สุดก่อน
ในคดีอาญา ภายหลังจากศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้ว ศาลนัดฟังคำพิพากษา หรือคำสั่งเมื่อวาน (7 ก.ค 69) ศาลพิพากษายกฟ้อง โดยพิพากษาย่อว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองในคดีนี้เนื่องจากโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายของแสดงความยินดีกับจำเลยทั้งสองด้วยครับ คดีนี้การที่โจทก์ใช้สิทธิ์ไม่สุจริตนำคดีมาฟ้อง อาจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องกลับได้นะครับทั้งคนที่เบิกความอาจจะถูกฟ้องกับข้อหาเบิกความเท็จด้วยเช่นกัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: