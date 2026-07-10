พิ้งกี้ สาวิกา เล่าเสียงสั่น จบสัมพันธ์ ตุ้ย ธีรภัทร์ ไร้สาเหตุ จากนี้ขอปิดใจไปโฟกัสงาน

มูฟออนแล้ว! พิ้งกี้ สาวิกา เปิดใจเล่าเสียงสั่น ยอมรับ จบสัมพันธ์ ตุ้ย ธีรภัทร์ หลายเดือนแบบไร้สาเหตุ จากนี้ขอปิดใจไปโฟกัสงาน
เรียกได้ว่าช็อกกันทั้งประเทศ เมื่อนักแสดงสาวมากความสามารถ พิ้งกี้ สาวิกา ออกมาเปิดใจครั้งแรกด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า เธอและนักแสดงหนุ่มรุ่นพี่ ตุ้ย ธีรภัทร์ ได้เลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๆ ที่เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว ยังได้เห็นโมเมนต์ของทั้งคู่อยู่เลย
พิ้งกี้ สาวิกา เปิดใจเสียงสั่น ยอมรับว่า “ได้ถอยห่างและยุติความสัมพันธ์กับ ตุ้ย ธีรภัทร์ มาสักระยะแล้ว โดยที่ตัวเธอเองก็ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมรักครั้งนี้ถึงไปต่อไม่ได้
เจ้าตัวยอมรับว่า ในช่วงแรกต้องเสียน้ำตาและเฮิร์ทหนักมากเหมือนคนทั่ว ๆ ไป ที่ผ่านมาต้องใช้เวลาในการเยียวยาซ่อมแซมหัวใจตัวเองจนตอนนี้มูฟออนได้แล้ว 100% ฟังเพลงเศร้าแล้วไม่ร้องไห้ สภาพจิตใจดีขึ้นมากจนเป็นปกติ
เจ้าตัวมองว่าความสัมพันธ์ก็เหมือนมิวสิกวิดีโอ มีทั้งเพลงเศร้า เพลงรัก เพลงสนุก สลับกันไป การเลิกราเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่มีพบก็ต้องมีจาก ไม่มีสิ่งใดถาวร แต่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จบกันด้วยดี แฮปปี้ทั้งสองฝ่าย แม้ปัจจุบันจะไม่ได้พูดคุยหรือติดต่อกันในฐานะพี่น้องแล้วก็ตาม”
เมื่อถูกถามว่าเข็ดกับความรักหรือไม่ พิ้งกี้ เผยว่า “ขอเป็นเหมือนตัวละครที่เธอแสดงอย่าง “คุณวาด” ที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว มีความแข็งแกร่ง และเลือกเก็บความรู้สึกเอาไว้ ตอนนี้ยังไม่พร้อมเปิดรับใครใหม่ ขอส่ายหน้าปฏิเสธให้คนที่จะเข้ามาจีบ เพื่อเอาความรักกลับมามอบให้ตัวเองก่อน ตอนนี้ขอปิดหัวใจชั่วคราว โฟกัสที่การทำงานอย่างเต็มที่ และใช้กลุ่มเพื่อนเป็นเซฟโซนสำคัญในการซัพพอร์ตจิตใจให้เธอกลับมายิ้มได้ และก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างสตรอง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทริปเปิดตัว? พิ้งกี้-ตุ้ย เสิร์ฟโมเมนต์หวาน ตั้งแต่งานแต่งยันคาเฟ่ ภาพคู่ที่หลายคนรอคอย
- ลือ ‘พิ้งกี้ สาวิกา’ ซุ่มคบ ‘ตุ้ย ธีรภัทร์’ ชาวเน็ตบอก โสดคู่ขอเชียร์
- วงในเผย จุดเริ่มต้นความรัก ‘พิ้งกี้-ตุ้ย’ หลังถูกโยงซุ่มคบกัน
อ้างอิงจาก :
ติดตาม The Thaiger บน Google News: