ภาพชัด! เก๋งซิ่งผ่านทางม้าลาย เกือบเสยคนพิการข้ามถนน โซเชียลจี้ลงโทษหนัก
คลิปนาที รถเก๋งขับผ่านทางม้าลายหวิดพุ่งชนคนนั่งวีลแชร์ข้ามถนน โซเชียลจี้ตำรวจลงโทษเด็ดขาด เสนอปรับหนัก-ยึดใบขับขี่
เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict แชร์คลิปวิดีโอเตือนภัยผู้ใช้รถใช้ถนน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ช่วงเวลาประมาณ 20.00 – 20.20 น. บริเวณถนนราษฎร์พัฒนา หรือซอยมิสทีน ตรงทางข้ามม้าลายหน้าโรงเรียนวิทยานนท์ พื้นที่ตรงนี้มีปุ่มกดสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนข้ามถนน
เจ้าของคลิปเล่าเหตุการณ์ว่า มีคนพิการนั่งรถวีลแชร์กดสัญญาณไฟเพื่อขอข้ามถนน เมื่อสัญญาณเปลี่ยนเป็นไฟแดง รถยนต์ฝั่งเจ้าของคลิปจอดหยุดรอ คนพิการจึงไถวีลแชร์ลงมาบนถนน จู่ ๆ มีรถยนต์สีแดงอีกฝั่งขับมาด้วยความเร็วสูงเกือบพุ่งชนคนนั่งวีลแชร์ ซ้ำยังบีบแตรอีกด้วย โชคดีที่คนพิการหลบได้ทัน
หลังคลิปวิดีโอเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในปัจจุบัน บางส่วนแนวทางแก้ปัญหา โดยให้เจ้าหน้าที่ลงโทษปรับเงินให้หนัก หากไม่จ่ายค่าปรับก็ให้ยึดรถของกลาง เพื่อให้คนทำผิดรู้สึกเข็ดขยาด ไม่อยากทำผิดซ้ำอีก
ขณะเดียวกันอีกส่วนเรียกร้องให้ยึดใบขับขี่ทันที เพราะผู้ขับขี่มีพฤติกรรมไม่สนใจสัญญาณไฟจราจร
อย่างไรก็ดี หลายคนแสดงความกังวลว่าการเดินข้ามถนนในปัจจุบันเหมือนการเสี่ยงดวงเอาชีวิตรอดในแต่ละวัน
คลิปเหตุการณ์
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