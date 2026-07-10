หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 10/7/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 18:01 น.
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ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 10/7/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันอังคาร พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันอังคารย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 10 ก.ค. 69 (10/7/69)

ผลหวยลาววันนี้ 10 ก.ค. 69 (10/7/69)

  • เลข 6 ตัว: XXXXXX
  • เลข 5 ตัว: XXXXX
  • เลข 4 ตัว: XXXX
  • เลข 3 ตัว: XXX
  • เลข 2 ตัว: XX
  • เลข 1 ตัว: X

เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา

  • รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
  • รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
  • รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ

สถิติหวยลาว ออกวันศุกร์ ย้อนหลัง

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
3/7/69 0392 392 92 2
26/6/69 1577 577 77 7
19/6/69 4240 240 40 0
12/6/69 5060 060 60 0
5/6/69 2469 469 69 9
29/5/69 2722 722 22 2
22/5/69 3763 763 63 3
15/5/69 7095 095 95 5
8/5/69 7877 877 77 7
24/4/69 3079 079 79 9
17/4/69 5079 079 79 9
10/4/69 0389 389 89 9
3/4/69 7049 049 49 9
27/3/69 7449 449 49 9
20/3/69 4798 798 98 8
13/3/69 3786 786 86 6
6/3/69 2926 926 26 6
27/2/69 2571 571 71 1
20/2/69 1955 955 55 5
13/2/69 6668 668 68 8
6/2/69 7430 430 30 0
30/1/69 7039 039 39 9
23/1/69 8401 401 01 1
16/1/69 4182 182 82 2
9/1/69 0905 905 05 5
2/1/69 3626 626 26 6

ส่องสถิติวันศุกร์ที่ 10 ก.ค. 69 และเลขตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทางหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 อ้างอิงจากสถิติผลการออกรางวัลหวยลาว เฉพาะวันอังคารย้อนหลัง โดยนำกลุ่มตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลซ้ำบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ พร้อมทำนายตัวเลขเพิ่มเติมจากตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์ ดังนี้

  • เลขเด่นประจำงวด: 9
  • เลขรองน่าลุ้น: 7 – 2

ชุดเลขท้ายนำโชค

  • ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 92 – 79 – 49 – 97 – 29
  • ชุดเลข 3 ตัวแรง: 492 – 792 – 349 – 979

ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์

  • กลุ่มสัตว์ใหญ่: ม้า (92) , เสือ (86)
  • กลุ่มสัตว์เล็ก: กระต่าย (48) , นกพิราบ (22)

สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์

  • ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 92 – 86 – 48 – 22
  • ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 892 – 486 – 224 – 692

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 18:01 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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