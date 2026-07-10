รวบหนุ่มมะกันเพี้ยน ตัดอวัยวะเพศตัวเอง ก่อนราดน้ำมันจ้าวโลก จุดไฟเผาบ้านแม่
รวบหนุ่มมะกันเพี้ยน ตัดอวัยวะเพศตัวเอง ก่อนราดน้ำมัน จุดไฟเผาบ้านแม่ โชคดีคนในบ้านไม่ได้รับบาดเจ็บ ตำรวจเร่งสอบสวนเพิ่ม
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม สำนักข่าว NBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหานาย คริสโตเฟอร์ พีเดน วัย 36 ปี จากรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังจจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าเขาตัดอวัยวะเพศของตัวเองและใช้จุดไฟเพื่อเผาอู่รถยนต์ของแม่ตนเอง
โดยตอนแรกเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเขาถูกทำร้ายร่างกาย ทว่าเขามาสารภาพกับเจ้าหน้าที่ในทีหลังว่าเขาใช้มีดทำครัวตัดอวัยวะเพศตัวเอง ก่อนจะราดน้ำมันใส่อวัยวะเพศ และใช้จุดไฟเผา ก่อนหลบหนี
จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบถังน้ำมันสีแดง มีดทำครัว และ ไฟแช็กสี่อัน โดยพี่ชายและแม่ของผู้ก่อเหตุอยู่ในบ้านตอนเกิดเหตุด้วย เคราะห์ดีไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุประหลาดนี้
ขณะนี้ตำรวจได้ตั้งข้อหาวางเพลิง พร้อมตั้งวงเงินประกันราวๆ 330,000 บาท (10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ)
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