ข่าว

ครูล่วงละเมิดทางเพศศิษย์ กฎหมายลงโทษหนักแค่ไหน และขั้นตอนหลังจับกุมเป็นอย่างไร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 14:27 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 14:44 น.
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

เปิดมาตรา 277-287 ที่ใช้เอาผิดครูล่วงละเมิดทางเพศศิษย์ พร้อมขั้นตอนคดีตั้งแต่จับกุมจนถึงชั้นศาล อ้างอิงคดีจริงล่าสุดที่นครปฐม

ผู้ที่กระทำชำเราหรืออนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี มีโทษจำคุกสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตในกรณีร้ายแรงที่สุด และหากผู้กระทำเป็น ครู ซึ่งอยู่ในฐานะดูแลศิษย์ กฎหมายกำหนดให้ต้องรับโทษหนักกว่าอัตราปกติอีก 1 ใน 3 นี่คือกรอบใหญ่ของกฎหมายไทยที่ใช้กับคดีลักษณะนี้ ก่อนจะลงรายละเอียดว่าแต่ละข้อหามีโทษเท่าไหร่ และหลังจับกุมแล้วคดีจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร

ประเด็นนี้กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังตำรวจแถลงจับกุมครูปริญญาเอกในโรงเรียนชื่อดัง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายซึ่งเป็นศิษย์ต่อเนื่องนานหลายปี หลายคนสงสัยว่ากรณีแบบนี้เข้าข่ายข้อหาอะไรบ้าง และคดีจะดำเนินต่อไปในทิศทางใด

ข้อหาหลักที่ใช้ในคดีลักษณะนี้

ประมวลกฎหมายอาญากำหนดความผิดเกี่ยวกับเพศต่อเด็กไว้หลายมาตรา ข้อหาที่พบบ่อยที่สุดในคดีครูล่วงละเมิดศิษย์คือ

มาตรา 277 กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี

ซึ่งกฎหมายระบุชัดว่าแม้เด็กจะยินยอมก็ยังถือเป็นความผิด เพราะเด็กในวัยนี้ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะให้ความยินยอมทางกฎหมายได้ อัตราโทษอยู่ที่จำคุก 5-20 ปี และปรับ 100,000-400,000 บาท

มาตรา 279 กระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี

ครอบคลุมการกระทำทางเพศที่ไม่ถึงขั้นร่วมเพศ เช่น การสัมผัสลวนลาม อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทำไมครูถึงโดนโทษหนักกว่าคนทั่วไป

จุดที่ทำให้คดีครูแตกต่างจากคดีทั่วไปคือ มาตรา 285 ซึ่งกำหนดว่าหากผู้กระทำความผิดกระทำต่อ “ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล” ผู้ปกครอง หรือผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ ต้องรับโทษหนักกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้อีก 1 ใน 3 เนื่องจากกฎหมายมองว่าการใช้ความไว้วางใจและอำนาจในฐานะผู้สอนมากระทำผิดต่อเด็กเป็นการซ้ำเติมความร้ายแรงของคดี

ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลจริงในคดีลักษณะเดียวกัน ครูประจำชั้นที่ล่วงละเมิดศิษย์อายุไม่เกิน 15 ปี ถูกศาลตัดสินลงโทษทั้งข้อหากระทำชำเราตามมาตรา 277 และอนาจารตามมาตรา 279 ประกอบมาตรา 285 รวมกับข้อหาพรากผู้เยาว์ตามมาตรา 317 สุดท้ายศาลพิพากษาจำคุกรวม 17 ปี สะท้อนว่าเมื่อกระทำผิดหลายกรรมและมีสถานะ “ครู” เป็นเหตุเพิ่มโทษ อัตราโทษจริงในทางปฏิบัติอาจสูงกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละมาตราเดี่ยวๆ มาก

ถ้ามีการถ่ายคลิปไว้ด้วย โทษยิ่งหนักขึ้นไปอีก

คดีที่ผู้ต้องหาถ่ายคลิปวิดีโอขณะกระทำผิดเก็บไว้ กฎหมายกำหนดโทษเพิ่มอีกหลายชั้น หากบันทึกภาพหรือเสียงไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์ โทษจะหนักขึ้นอีก 1 ใน 3 จากอัตราโทษเดิม และหากนำคลิปนั้นไปเผยแพร่หรือส่งต่อ โทษจะเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง

นอกจากนี้ การครอบครองคลิปหรือภาพลักษณะดังกล่าวยังเข้าข่าย มาตรา 287/1 ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท และหากส่งต่อให้ผู้อื่น โทษเพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท ส่วนกรณีทำเพื่อการค้าหรือเผยแพร่แก่สาธารณะ จะเข้าข่ายมาตรา 287/2 ซึ่งมีอัตราโทษหนักกว่า คือจำคุก 3-10 ปี และปรับ 60,000-200,000 บาท

หลังจับกุมแล้ว คดีจะเดินหน้าอย่างไรต่อ

เมื่อตำรวจจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแล้ว ขั้นตอนต่อไปตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยทั่วไปมีดังนี้

1. นำตัวส่งพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ และสอบปากคำผู้ต้องหา ซึ่งมีสิทธิให้ทนายความเข้าร่วมรับฟังตลอดกระบวนการ

2. ฝากขังระหว่างสอบสวน พนักงานสอบสวนจะยื่นคำร้องต่อศาลขอฝากขังผู้ต้องหาเป็นระยะ ระหว่างนี้ผู้ต้องหามีสิทธิยื่นขอประกันตัว ซึ่งศาลจะพิจารณาตามพฤติการณ์ความร้ายแรงของคดีและความเสี่ยงหลบหนี

3. รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ในคดีที่มีผู้เสียหายหลายราย ตำรวจมักขยายผลสอบสวนต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบว่ามีเหยื่อรายอื่นที่ยังไม่ได้แจ้งความหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบว่ามีการส่งต่อหรือจำหน่ายคลิปที่ยึดได้หรือไม่ ซึ่งจะนำไปสู่การตั้งข้อหาเพิ่มเติม

4. ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ พิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง หากสั่งฟ้อง คดีจะเข้าสู่การพิจารณาของศาล

5. พิจารณาคดีในชั้นศาล ผู้ต้องหาจะเปลี่ยนสถานะเป็น “จำเลย” นับจากวันที่ศาลประทับรับฟ้อง และจะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

สำหรับคดีที่นครปฐม ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนขยายผล ตำรวจระบุว่าหากพบหลักฐานเชื่อมโยงกับการส่งต่อหรือจำหน่ายคลิป อาจนำไปสู่การตั้งข้อหาเพิ่มเติมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารเด็กและกฎหมายค้ามนุษย์ ซึ่งจะทำให้อัตราโทษที่ผู้ต้องหาอาจต้องเผชิญสูงขึ้นไปอีก

หมายเหตุ : บทความนี้อธิบายกรอบกฎหมายและกระบวนการทั่วไปเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การชี้ขาดว่าผู้ต้องหาในคดีที่นครปฐมมีความผิดตามมาตราใดเป็นการเฉพาะ คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวน และผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 10/7/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

2 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวกีฬา

อันดับโลก วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ บราซิล VNL 2026 ชนะแพ้ได้บวกลบกี่คะแนน

31 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ไลฟ์สไตล์

เป็นเกย์เข้ารับอิสลามได้ไหม? เปิดคำตอบที่หลายคนเข้าใจผิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

เขมรโผล่เคลม “เนเน่ รอยัล” คอมเมนต์สุดมั่น! เธอเกิดที่กัมพูชา ย้ายมาอยู่ไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

เตรียมอำลา! โอ้กะจู๋ แจ้งปิดสาขาลาดพร้าว ให้บริการวันสุดท้าย 31 ก.ค. นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย พบ บราซิล วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันที่ 11 ก.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวดารา

พิ้งกี้ สาวิกา เล่าเสียงสั่น จบสัมพันธ์ ตุ้ย ธีรภัทร์ ไร้สาเหตุ จากนี้ขอปิดใจไปโฟกัสงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

อาร์มลายมังกร สน.จักรวรรดิ แจกตำรวจนายละ 2 ชิ้น ดราม่าซ้ำรอย สน.ห้วยขวาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนประกันสังคมเลือกตั้งบอร์ดใหม่ 2569 ทำอย่างไร เช็กสิทธิที่นี่ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนประกันสังคม เลือกตั้งบอร์ดใหม่ 2569 ม.33 ม.39 ม.40 ทำอย่างไร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ครูล่วงละเมิดทางเพศศิษย์ กฎหมายลงโทษหนักแค่ไหน และขั้นตอนหลังจับกุมเป็นอย่างไร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

รวบครูสอนพิเศษ ดีกรีด็อกเตอร์ ล่วงละเมิดเด็กชายเกือบ 20 ราย ถ่ายคลิปขู่ประจาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

เปิดวาร์ป นุ้งนิ้ง ชลธิดา นางแบบเซ็กซี่ ร้องโหนกระแส แฉแฟนหึงซ้อมอ่วมจนตัวช้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

พ่อนุ้งนิ้ง ร้องไห้โฮกลางรายการ หลังโหนกระแสเปิดคลิปลูกสาวถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

เกลือ กิตติ คว้าปริญญาตรี ใบที่ 2 ในวัย 43 ปี มุ่งเป้าเรียนต่อป.โท หวังเป็น นักจิตวิทยา ตามฝัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิงเกาหลี

เลิกอีกคู่! ไอยู ยุติความสัมพันธ์ ‘อีจงซอก’ สาเหตุตารางงานยุ่ง ลดสถานะเป็นเพื่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ร้านเนื้อแท้ แจงปมค้างเงินเดือนพนักงาน ยันคำนวณต้นทุนพลาด ไม่ใช่ยอดขายตก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

ลูกชายเล่านาทีพบ คุณแม่น้ำเงิน บุญหนัก นอนนิ่งเสียชีวิตอย่างสงบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

อาลัย ดีเจน้ำ วัลลิภา เสียงคุ้นหูชาวเพชรบุรี เสียชีวิตกะทันหันจากอุบัติเหตุ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

อ.ปรีชา ฟาดเดือดวงการเพลง ดึงคนมีกระแสเซ็นสัญญา สงสารคนที่ตั้งใจเป็นศิลปินจริง ๆ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

สาเหตุ “บอนนี ไทเลอร์” เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 75 ปี ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้าผ่านโซเชียล

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

เช็กทางเลี่ยงถนนประชาธิปก แยกบ้านแขก-วงเวียนใหญ่ ซ่อมอุโมงค์รถไฟสายสีม่วงใต้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

เพจดังเผย พนักงานร้านเนื้อเจ้าดัง ร้องขอความเป็นธรรม ค้างจ่ายเงินเดือนหลายเดือน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต การเงิน

ใจหาย! ร้านสเต๊กเจ้าดัง คู่เมืองขอนแก่น ประกาศปิดกิจการถาวร 10 ก.ค.นี้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 10 ก.ค. 69 เปิดตลาดครั้งที่ 1 คงที่ ทองคำแท่งขายออก 65,000 บาท

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

กยศ. แจงหักเงินอัตโนมัติ 7.4 หมื่นบัญชี เฉพาะกลุ่มค้างชำระหนี้ เป็นทุนให้เด็กรุ่นต่อไป

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 14:27 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 14:44 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ตรวจหวยลาว งวด 10/7/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 10 กรกฎาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

อันดับโลก วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ บราซิล VNL 2026 ชนะแพ้ได้บวกลบกี่คะแนน

เผยแพร่: 10 กรกฎาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

เป็นเกย์เข้ารับอิสลามได้ไหม? เปิดคำตอบที่หลายคนเข้าใจผิด

เผยแพร่: 10 กรกฎาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

เขมรโผล่เคลม “เนเน่ รอยัล” คอมเมนต์สุดมั่น! เธอเกิดที่กัมพูชา ย้ายมาอยู่ไทย

เผยแพร่: 10 กรกฎาคม 2569
Back to top button