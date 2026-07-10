ครูล่วงละเมิดทางเพศศิษย์ กฎหมายลงโทษหนักแค่ไหน และขั้นตอนหลังจับกุมเป็นอย่างไร
เปิดมาตรา 277-287 ที่ใช้เอาผิดครูล่วงละเมิดทางเพศศิษย์ พร้อมขั้นตอนคดีตั้งแต่จับกุมจนถึงชั้นศาล อ้างอิงคดีจริงล่าสุดที่นครปฐม
ผู้ที่กระทำชำเราหรืออนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี มีโทษจำคุกสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตในกรณีร้ายแรงที่สุด และหากผู้กระทำเป็น ครู ซึ่งอยู่ในฐานะดูแลศิษย์ กฎหมายกำหนดให้ต้องรับโทษหนักกว่าอัตราปกติอีก 1 ใน 3 นี่คือกรอบใหญ่ของกฎหมายไทยที่ใช้กับคดีลักษณะนี้ ก่อนจะลงรายละเอียดว่าแต่ละข้อหามีโทษเท่าไหร่ และหลังจับกุมแล้วคดีจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร
ประเด็นนี้กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังตำรวจแถลงจับกุมครูปริญญาเอกในโรงเรียนชื่อดัง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายซึ่งเป็นศิษย์ต่อเนื่องนานหลายปี หลายคนสงสัยว่ากรณีแบบนี้เข้าข่ายข้อหาอะไรบ้าง และคดีจะดำเนินต่อไปในทิศทางใด
ข้อหาหลักที่ใช้ในคดีลักษณะนี้
ประมวลกฎหมายอาญากำหนดความผิดเกี่ยวกับเพศต่อเด็กไว้หลายมาตรา ข้อหาที่พบบ่อยที่สุดในคดีครูล่วงละเมิดศิษย์คือ
มาตรา 277 กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
ซึ่งกฎหมายระบุชัดว่าแม้เด็กจะยินยอมก็ยังถือเป็นความผิด เพราะเด็กในวัยนี้ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะให้ความยินยอมทางกฎหมายได้ อัตราโทษอยู่ที่จำคุก 5-20 ปี และปรับ 100,000-400,000 บาท
มาตรา 279 กระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
ครอบคลุมการกระทำทางเพศที่ไม่ถึงขั้นร่วมเพศ เช่น การสัมผัสลวนลาม อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทำไมครูถึงโดนโทษหนักกว่าคนทั่วไป
จุดที่ทำให้คดีครูแตกต่างจากคดีทั่วไปคือ มาตรา 285 ซึ่งกำหนดว่าหากผู้กระทำความผิดกระทำต่อ “ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล” ผู้ปกครอง หรือผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ ต้องรับโทษหนักกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้อีก 1 ใน 3 เนื่องจากกฎหมายมองว่าการใช้ความไว้วางใจและอำนาจในฐานะผู้สอนมากระทำผิดต่อเด็กเป็นการซ้ำเติมความร้ายแรงของคดี
ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลจริงในคดีลักษณะเดียวกัน ครูประจำชั้นที่ล่วงละเมิดศิษย์อายุไม่เกิน 15 ปี ถูกศาลตัดสินลงโทษทั้งข้อหากระทำชำเราตามมาตรา 277 และอนาจารตามมาตรา 279 ประกอบมาตรา 285 รวมกับข้อหาพรากผู้เยาว์ตามมาตรา 317 สุดท้ายศาลพิพากษาจำคุกรวม 17 ปี สะท้อนว่าเมื่อกระทำผิดหลายกรรมและมีสถานะ “ครู” เป็นเหตุเพิ่มโทษ อัตราโทษจริงในทางปฏิบัติอาจสูงกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละมาตราเดี่ยวๆ มาก
ถ้ามีการถ่ายคลิปไว้ด้วย โทษยิ่งหนักขึ้นไปอีก
คดีที่ผู้ต้องหาถ่ายคลิปวิดีโอขณะกระทำผิดเก็บไว้ กฎหมายกำหนดโทษเพิ่มอีกหลายชั้น หากบันทึกภาพหรือเสียงไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์ โทษจะหนักขึ้นอีก 1 ใน 3 จากอัตราโทษเดิม และหากนำคลิปนั้นไปเผยแพร่หรือส่งต่อ โทษจะเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง
นอกจากนี้ การครอบครองคลิปหรือภาพลักษณะดังกล่าวยังเข้าข่าย มาตรา 287/1 ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท และหากส่งต่อให้ผู้อื่น โทษเพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท ส่วนกรณีทำเพื่อการค้าหรือเผยแพร่แก่สาธารณะ จะเข้าข่ายมาตรา 287/2 ซึ่งมีอัตราโทษหนักกว่า คือจำคุก 3-10 ปี และปรับ 60,000-200,000 บาท
หลังจับกุมแล้ว คดีจะเดินหน้าอย่างไรต่อ
เมื่อตำรวจจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแล้ว ขั้นตอนต่อไปตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยทั่วไปมีดังนี้
1. นำตัวส่งพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ และสอบปากคำผู้ต้องหา ซึ่งมีสิทธิให้ทนายความเข้าร่วมรับฟังตลอดกระบวนการ
2. ฝากขังระหว่างสอบสวน พนักงานสอบสวนจะยื่นคำร้องต่อศาลขอฝากขังผู้ต้องหาเป็นระยะ ระหว่างนี้ผู้ต้องหามีสิทธิยื่นขอประกันตัว ซึ่งศาลจะพิจารณาตามพฤติการณ์ความร้ายแรงของคดีและความเสี่ยงหลบหนี
3. รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ในคดีที่มีผู้เสียหายหลายราย ตำรวจมักขยายผลสอบสวนต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบว่ามีเหยื่อรายอื่นที่ยังไม่ได้แจ้งความหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบว่ามีการส่งต่อหรือจำหน่ายคลิปที่ยึดได้หรือไม่ ซึ่งจะนำไปสู่การตั้งข้อหาเพิ่มเติม
4. ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ พิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง หากสั่งฟ้อง คดีจะเข้าสู่การพิจารณาของศาล
5. พิจารณาคดีในชั้นศาล ผู้ต้องหาจะเปลี่ยนสถานะเป็น “จำเลย” นับจากวันที่ศาลประทับรับฟ้อง และจะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
สำหรับคดีที่นครปฐม ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนขยายผล ตำรวจระบุว่าหากพบหลักฐานเชื่อมโยงกับการส่งต่อหรือจำหน่ายคลิป อาจนำไปสู่การตั้งข้อหาเพิ่มเติมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารเด็กและกฎหมายค้ามนุษย์ ซึ่งจะทำให้อัตราโทษที่ผู้ต้องหาอาจต้องเผชิญสูงขึ้นไปอีก
หมายเหตุ : บทความนี้อธิบายกรอบกฎหมายและกระบวนการทั่วไปเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การชี้ขาดว่าผู้ต้องหาในคดีที่นครปฐมมีความผิดตามมาตราใดเป็นการเฉพาะ คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวน และผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
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