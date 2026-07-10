ปธน.อินโดฯ ต้อนรับอดีตสามนายก ตระกูล “ชินวัตร” เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอบอุ่น
ปราโบโว ซูเบียนโต ประธานาธิบอินโดนีเซีย ต้อนรับอดีตสามนายก ตระกูล “ชินวัตร” เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอบอุ่น สะท้อนความสัมพันธ์แน่นแฟ้น
นายเทดดี อินทรา วิจายา เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซีย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กลงสื่อสังคมออนไลน์ ต้อนรับนายทักษิณ ชินวัตร, น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ แพทองธาร ชินวัตร อดีตสามนายกรัฐมนตรี
โดยนายเทดดี เขียนข้อความระบุว่า “ประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต ของอินโดนีเซีย ได้พบหารือกับอดีตนายกรัฐมนตรีไทย 3 คน ได้แก่ ทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2544–2549), ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (พ.ศ. 2554–2557) และแพทองธาร ชินวัตร (พ.ศ. 2567–2568) ณ อาคารดานันตารา กรุงจาการ์ตา โดยการหารือเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง สะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นที่สั่งสมมายาวนาน
ในโอกาสดังกล่าว นายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะที่ปรึกษาของดานันตารา ได้ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานาธิบดีปราโบโว รวมถึงคณะผู้บริหารดานันตารา เกี่ยวกับโอกาสในการเสริมสร้างการลงทุน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสินทรัพย์ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งเน้นการเติบโตในระยะยาว
รัฐบาลอินโดนีเซียระบุว่า การสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากนานาประเทศ จะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายมิตรภาพ พร้อมเปิดพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ และเสริมสร้างบทบาทของอินโดนีเซียท่ามกลางพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
การหารือครั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหารของดานันตาราเข้าร่วม ได้แก่ โรซัน โรเอสลานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO), โดนี โอสกาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) และปันดู สจาห์รีร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน (CIO) ด้วย”
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