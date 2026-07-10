พ่อนุ้งนิ้ง ร้องไห้โฮกลางรายการ หลังโหนกระแสเปิดคลิปลูกสาวถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย
ทนดูไม่ไหว! พ่อนุ้งนิ้ง ร้องไห้โฮ หลังรายการโหนกระแส เปิดคลิปหลักฐานลูกสาวถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์แชร์คลิปเน็ตไอดอลสาว นุ้งนิ้ง ชลธิดา ถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง โดยมีสาเหตุในการลงมือทำร้ายครั้งนี้ว่า “เห็นคลิปไปเที่ยวสงกรานต์ที่ได้รับจากเพื่อนมา แต่ฝ่ายชายไม่เชื่อ” จึงเกิดเป็นการทะเลาะวิวาทและลงมือทำร้ายร่างกาย ซึ่งคลิปหลักฐานดังกล่าวมีความยาวถึง 1.27 นาที
ท่ามกลางกระแสวิพากย์วิจารณ์ของชาวเน็ตทำให้เรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่จนทำให้รายการ โหนกระแส ในวันนี้ (10 ก.ค. 69) เชิญทาง นุ้งนิ้ง พร้อมเพื่อนสนิท และครอบครัวมาร่วมพูดคุยเล่าเรื่องราวข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้ฟัง ซึ่งเน็ตไอดอลสาวยืนยันว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอถูกกระทำตลอดเวลาที่คบหากันเกือบ 2 ปี
ช่วงหนึ่งทางโหนกระแส ขออนุญาตทาง นุ้งนิ้ง ชลธิดา ในการเปิดคลิปหลักฐานที่ฝ่ายหญิงบันทึกมาจากกล้องวงจรปิดภายในห้องนอนในวันเกิดเหตุขึ้นมา หลังจากเปิดยังไม่ทันจบก็มีเสียงร้องไห้โฮแทรกขึ้นมา ซึ่งเป็นเสียงของคุณพ่อของนุ้งนิ้ง ก้มหน้าร่ำไห้ออกมาด้วยความสะเทือนใจที่ได้เห็นคลิปดังกล่าว จนทาง หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการ ต้องให้ทางทีมงานพาคุณพ่อออกไปนั่งพักนอกสตูฯ
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
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