บันเทิง

เปิดวาร์ป นุ้งนิ้ง ชลธิดา นางแบบเซ็กซี่ ร้องโหนกระแส แฉแฟนหึงซ้อมอ่วมจนตัวช้ำ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 14:13 น.
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

แจกวาร์ป นุ้งนิ้ง ชลธิดา นางแบบสาวและอินฟลูฯ สายเซ็กซี่ ผู้ติดตามกว่า 1.1 ล้านคน ร้องโหนกระแสถูกแฟนหนุ่มหวงหนัก คบกัน 2 ปี ถูกทำร้ายอ่วม 10 ครั้ง

จากกรณี นุ้งนิ้ง ชลธิดา พลแสน นางแบบและอินฟลูเอนเซอร์สาวสายเซ็กซี่ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.1 ล้านคน โพสต์คลิปขณะถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายในห้องพัก ทั้งเตะและต่อยบริเวณลำตัวหลายครั้งจนตนเองมีรอยช้ำม่วงที่หัวไหล่ รวมทั้งรอยขีดข่วนที่คอ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

รายการโหนกระแสวันนี้ (10 กรกฎาคม 2569) พิธีกรรายการ หนุ่ม กรรชัย ได้พูดคุยกับสาวนุ้งนิ้งถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เธอเล่าย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นที่ทั้งสองได้มารู้จักกันว่าเมื่อ 2 ปีก่อนฝ่ายชายทักมาหาเธอก่อนผ่านเฟซบุ๊ก แต่เธอไม่ได้ตอบกลับข้อความ จากนั้นอีกฝ่ายทักมาซ้ำอีกครั้ง เธอจึงตัดสินใจลองคุยดูเกือบ 2 เดือน ไปทานข้าวด้วยกัน 3-4 ครั้งก่อนตัดสินใจคบหากัน

นุ้งนิ้ง เผยว่าอีกฝ่ายไม่ได้มีอารมณ์รุนแรง พร้อมเล่าย้อนวันที่ถูกทำร้ายร่างกายเป็นครั้งแรก หลังจากคบกันได้ 3 เดือนกว่า ทั้งสองทะเลาะกัน อารมณ์รุนแรงจนมีกระชากผมกัน ฝ่ายหญิงก็พยายามสู้กลับเพื่อเอาชีวิตรอด เธอมีความคิดที่จะยุติความสัมพันธ์แต่อีกฝ่ายซื้อดอกไม้มาง้อขอคืนดี ซึ่งเธอไม่เคยเจอใครทำแบบนี้ให้เลยใจอ่อน คิดว่าอาจจะเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบ และอีกฝ่ายจะปรับตัวได้

จากนั้น สาวนุ้งนิ้ง ยอมรับว่าตลอดเวลาที่คบหากัน 2 ปีถูกทำร้ายร่างกายกว่า 10 ครั้ง แต่ครั้งก่อน ๆ จะไม่รุนแรงมาก มีการด่ากัน กระชากหรือดึงกัน ซึ่งเธอพอจะสามารถสู้ได้

ส่วนสาเหตุที่ถูกทำร้าย เธอเปิดใจว่าเกิดจากอาการหึงหวงเวลาที่เธอลงภาพงานต่าง ๆ แนวเซ็กซี่แล้วมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ สาวนิ้งตั้งข้อสงสัยว่าลงรูปแนวนี้มาตั้งแต่ที่จะรู้จักฝ่ายชาย แล้วเหตุใดถึงมาหึงกันได้ หากวันใดที่เธอใส่ชุดไม่ถูกใจฝ่ายชายจะถูกกระชากและสั่งให้ไปเลี่ยน ถูกบังคับบงการชีวิต ทั้งยังด่าทอว่าเป็นผู้หญิงกลางคืน

สำหรับแฟน ๆ รายการโหนกระแสที่อยากเข้าไปให้กำลังและติดตามงานของสาวนุ้งนิ้งสามารถฟอลโลว์กันได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Cholthida Phonsan และ อินสตาแกรม cholthida.nn

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 10/7/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

1 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวกีฬา

อันดับโลก วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ บราซิล VNL 2026 ชนะแพ้ได้บวกลบกี่คะแนน

31 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ไลฟ์สไตล์

เป็นเกย์เข้ารับอิสลามได้ไหม? เปิดคำตอบที่หลายคนเข้าใจผิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

เขมรโผล่เคลม “เนเน่ รอยัล” คอมเมนต์สุดมั่น! เธอเกิดที่กัมพูชา ย้ายมาอยู่ไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

เตรียมอำลา! โอ้กะจู๋ แจ้งปิดสาขาลาดพร้าว ให้บริการวันสุดท้าย 31 ก.ค. นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย พบ บราซิล วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันที่ 11 ก.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวดารา

พิ้งกี้ สาวิกา เล่าเสียงสั่น จบสัมพันธ์ ตุ้ย ธีรภัทร์ ไร้สาเหตุ จากนี้ขอปิดใจไปโฟกัสงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

อาร์มลายมังกร สน.จักรวรรดิ แจกตำรวจนายละ 2 ชิ้น ดราม่าซ้ำรอย สน.ห้วยขวาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนประกันสังคมเลือกตั้งบอร์ดใหม่ 2569 ทำอย่างไร เช็กสิทธิที่นี่ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนประกันสังคม เลือกตั้งบอร์ดใหม่ 2569 ม.33 ม.39 ม.40 ทำอย่างไร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ครูล่วงละเมิดทางเพศศิษย์ กฎหมายลงโทษหนักแค่ไหน และขั้นตอนหลังจับกุมเป็นอย่างไร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

รวบครูสอนพิเศษ ดีกรีด็อกเตอร์ ล่วงละเมิดเด็กชายเกือบ 20 ราย ถ่ายคลิปขู่ประจาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

เปิดวาร์ป นุ้งนิ้ง ชลธิดา นางแบบเซ็กซี่ ร้องโหนกระแส แฉแฟนหึงซ้อมอ่วมจนตัวช้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

พ่อนุ้งนิ้ง ร้องไห้โฮกลางรายการ หลังโหนกระแสเปิดคลิปลูกสาวถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

เกลือ กิตติ คว้าปริญญาตรี ใบที่ 2 ในวัย 43 ปี มุ่งเป้าเรียนต่อป.โท หวังเป็น นักจิตวิทยา ตามฝัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิงเกาหลี

เลิกอีกคู่! ไอยู ยุติความสัมพันธ์ ‘อีจงซอก’ สาเหตุตารางงานยุ่ง ลดสถานะเป็นเพื่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ร้านเนื้อแท้ แจงปมค้างเงินเดือนพนักงาน ยันคำนวณต้นทุนพลาด ไม่ใช่ยอดขายตก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

ลูกชายเล่านาทีพบ คุณแม่น้ำเงิน บุญหนัก นอนนิ่งเสียชีวิตอย่างสงบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

อาลัย ดีเจน้ำ วัลลิภา เสียงคุ้นหูชาวเพชรบุรี เสียชีวิตกะทันหันจากอุบัติเหตุ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

อ.ปรีชา ฟาดเดือดวงการเพลง ดึงคนมีกระแสเซ็นสัญญา สงสารคนที่ตั้งใจเป็นศิลปินจริง ๆ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

สาเหตุ “บอนนี ไทเลอร์” เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 75 ปี ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้าผ่านโซเชียล

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

เช็กทางเลี่ยงถนนประชาธิปก แยกบ้านแขก-วงเวียนใหญ่ ซ่อมอุโมงค์รถไฟสายสีม่วงใต้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

เพจดังเผย พนักงานร้านเนื้อเจ้าดัง ร้องขอความเป็นธรรม ค้างจ่ายเงินเดือนหลายเดือน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต การเงิน

ใจหาย! ร้านสเต๊กเจ้าดัง คู่เมืองขอนแก่น ประกาศปิดกิจการถาวร 10 ก.ค.นี้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 10 ก.ค. 69 เปิดตลาดครั้งที่ 1 คงที่ ทองคำแท่งขายออก 65,000 บาท

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

กยศ. แจงหักเงินอัตโนมัติ 7.4 หมื่นบัญชี เฉพาะกลุ่มค้างชำระหนี้ เป็นทุนให้เด็กรุ่นต่อไป

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 14:13 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ตรวจหวยลาว งวด 10/7/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 10 กรกฎาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

อันดับโลก วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ บราซิล VNL 2026 ชนะแพ้ได้บวกลบกี่คะแนน

เผยแพร่: 10 กรกฎาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

เป็นเกย์เข้ารับอิสลามได้ไหม? เปิดคำตอบที่หลายคนเข้าใจผิด

เผยแพร่: 10 กรกฎาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

เตรียมอำลา! โอ้กะจู๋ แจ้งปิดสาขาลาดพร้าว ให้บริการวันสุดท้าย 31 ก.ค. นี้

เผยแพร่: 10 กรกฎาคม 2569
Back to top button