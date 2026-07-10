เปิดวาร์ป นุ้งนิ้ง ชลธิดา นางแบบเซ็กซี่ ร้องโหนกระแส แฉแฟนหึงซ้อมอ่วมจนตัวช้ำ
แจกวาร์ป นุ้งนิ้ง ชลธิดา นางแบบสาวและอินฟลูฯ สายเซ็กซี่ ผู้ติดตามกว่า 1.1 ล้านคน ร้องโหนกระแสถูกแฟนหนุ่มหวงหนัก คบกัน 2 ปี ถูกทำร้ายอ่วม 10 ครั้ง
จากกรณี นุ้งนิ้ง ชลธิดา พลแสน นางแบบและอินฟลูเอนเซอร์สาวสายเซ็กซี่ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.1 ล้านคน โพสต์คลิปขณะถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายในห้องพัก ทั้งเตะและต่อยบริเวณลำตัวหลายครั้งจนตนเองมีรอยช้ำม่วงที่หัวไหล่ รวมทั้งรอยขีดข่วนที่คอ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
รายการโหนกระแสวันนี้ (10 กรกฎาคม 2569) พิธีกรรายการ หนุ่ม กรรชัย ได้พูดคุยกับสาวนุ้งนิ้งถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เธอเล่าย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นที่ทั้งสองได้มารู้จักกันว่าเมื่อ 2 ปีก่อนฝ่ายชายทักมาหาเธอก่อนผ่านเฟซบุ๊ก แต่เธอไม่ได้ตอบกลับข้อความ จากนั้นอีกฝ่ายทักมาซ้ำอีกครั้ง เธอจึงตัดสินใจลองคุยดูเกือบ 2 เดือน ไปทานข้าวด้วยกัน 3-4 ครั้งก่อนตัดสินใจคบหากัน
นุ้งนิ้ง เผยว่าอีกฝ่ายไม่ได้มีอารมณ์รุนแรง พร้อมเล่าย้อนวันที่ถูกทำร้ายร่างกายเป็นครั้งแรก หลังจากคบกันได้ 3 เดือนกว่า ทั้งสองทะเลาะกัน อารมณ์รุนแรงจนมีกระชากผมกัน ฝ่ายหญิงก็พยายามสู้กลับเพื่อเอาชีวิตรอด เธอมีความคิดที่จะยุติความสัมพันธ์แต่อีกฝ่ายซื้อดอกไม้มาง้อขอคืนดี ซึ่งเธอไม่เคยเจอใครทำแบบนี้ให้เลยใจอ่อน คิดว่าอาจจะเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบ และอีกฝ่ายจะปรับตัวได้
จากนั้น สาวนุ้งนิ้ง ยอมรับว่าตลอดเวลาที่คบหากัน 2 ปีถูกทำร้ายร่างกายกว่า 10 ครั้ง แต่ครั้งก่อน ๆ จะไม่รุนแรงมาก มีการด่ากัน กระชากหรือดึงกัน ซึ่งเธอพอจะสามารถสู้ได้
ส่วนสาเหตุที่ถูกทำร้าย เธอเปิดใจว่าเกิดจากอาการหึงหวงเวลาที่เธอลงภาพงานต่าง ๆ แนวเซ็กซี่แล้วมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ สาวนิ้งตั้งข้อสงสัยว่าลงรูปแนวนี้มาตั้งแต่ที่จะรู้จักฝ่ายชาย แล้วเหตุใดถึงมาหึงกันได้ หากวันใดที่เธอใส่ชุดไม่ถูกใจฝ่ายชายจะถูกกระชากและสั่งให้ไปเลี่ยน ถูกบังคับบงการชีวิต ทั้งยังด่าทอว่าเป็นผู้หญิงกลางคืน
สำหรับแฟน ๆ รายการโหนกระแสที่อยากเข้าไปให้กำลังและติดตามงานของสาวนุ้งนิ้งสามารถฟอลโลว์กันได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Cholthida Phonsan และ อินสตาแกรม cholthida.nn
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