อย่าหาทำ! เด็กวัย 11 ปี เอาสกุชชี่เข้าไมโครเวฟ ระเบิดใส่หน้า ลวกผิวเจ็บสาหัส
อย่าหาทำ! เด็กวัย 11 ปี เอาสกุชชี่เข้าไมโครเวฟ หวังให้นุ่มนิ่มขึ้น สุดท้ายระเบิดแตกใส่หน้า ลวกผิวบาดเจ็บสาหัส
สำนักข่าวบีบีซี รายงานเหตุการณ์เด็กหลายรายในประเทศสกอตแลนด์เกิดแผลพุพองรุนแรงตามร่างกาย จากการนำของเล่นสกุชชี่ไปอุ่นในไมโครเวฟจนเกิดการระเบิด
โรงพยาบาลเด็กรอยัล (RHC) ในเมืองกลาสโกว์เปิดเผยข้อมูลตลอด 8 เดือนที่ผ่านมา แพทย์ให้การรักษาเด็ก 6 คนจากพฤติกรรมเลียนแบบโลกออนไลน์ แพทย์ต้องผ่าตัดและปลูกถ่ายผิวหนังให้เด็กบางราย แรงดันภายในของเล่นก่อตัวขึ้นเมื่อโดนความร้อน ส่งผลให้เสี่ยงต่อการระเบิดและปล่อยเจลร้อนข้างในออกมาติดผิวหนังจนเกิดแผลพุพอง
เด็กหญิงวัย 11 ปี เข้ารับการรักษาแผลพุพองบริเวณใบหน้าและเปลือกตาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แม่ของเด็กเล่าว่าตอนแรกมองเห็นเหมือนสไลม์ติดบนหน้าลูกสาว ผ่านไปสองสามนาทีจึงรู้ว่าเจลร้อนกำลังลวกผิว โชคดีแผลไม่โดนดวงตาและไม่ต้องปลูกถ่ายผิวหนัง
ภาพจาก: WalesOnline
ขณะที่เด็กชายวัย 8 ขวบ ต้องใช้เวลารักษานานหลายสัปดาห์ ของเล่นระเบิดใส่หน้าอกและมือเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แม่ของเด็กเล่าว่าลูกชายใช้ผ้าขนหนูเช็ดเจลร้อนออก ทำให้ผิวหนังบางส่วนหลุดลอกออกมาด้วย ลูกชายไม่เคยใช้ไมโครเวฟมาก่อน
ลูกชายเห็นการอุ่นสกุชชี่จากโลกออนไลน์ แพทย์ต้องนำผิวหนังจากต้นขามาปลูกถ่ายบริเวณหน้าอกของลูกชาย และต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ผิวหนังบริเวณที่ปลูกถ่ายโดนแสงแดดโดยตรงไปอีก 2 ปี
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเจลข้างในสกุชชี่จะคงความร้อนจัดและติดกับผิวหนัง ทำให้อาการบาดเจ็บจากของเล่นชนิดนี้รุนแรงเป็นพิเศษ พยาบาลผู้ดูแลแผลไฟไหม้โรงพยาบาลเด็กรอยัลระบุว่า ปัจจุบันพบเด็กจำนวนมากบาดเจ็บจากพฤติกรรมตามกระแส เจลร้อนระเบิดติดผิวหนังทำให้เกิดแผลลวกลึก
ที่มา: BBC
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