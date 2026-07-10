เลิกอีกคู่! ไอยู ยุติความสัมพันธ์ ‘อีจงซอก’ สาเหตุตารางงานยุ่ง ลดสถานะเป็นเพื่อน
ต้นสังกัดคอนเฟิร์ม ไอยู เลิก อีจงซอก ปิดฉากรัก 4 ปี เหตุตารางงานยุ่ง ลดสถานะเหลือแค่เพื่อนร่วมงาน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 Ace Factory ต้นสังกัดของอีจงซอกออกมายืนยันผ่านสื่อ OSEN ว่านักแสดงหนุ่ม อีจงซอก และนักร้องนักแสดงสาว ไอยู เลิกรากันแล้ว แต่ทางค่ายขออภัยที่ไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งสองและขอความเข้าใจจากทุกฝ่าย
ในวันเดียวกัน ตัวแทนจาก Eden Entertainment ต้นสังกัดของไอยู ออกมาให้ข้อมูลตรงกันว่าฝ่ายหญิงยุติความสัมพันธ์กับอีจงซอกแล้ว ทั้งสองคนตัดสินใจกลับไปเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกัน
มีข้อมูลรายงานว่าทั้งสองคนมีตารางงานยุ่งจนทำให้เวลาพบเจอกันลดน้อยลงจึงตัดสินใจลดสถานะกลับไปเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกัน
จุดเริ่มต้นความรู้จักของทั้งคู่เกิดขึ้นในปี 2555 จากการทำหน้าที่พิธีกรคู่กันในรายการเพลง Inkigayo ของสถานีโทรทัศน์ SBS ต่อมาในปี 2565 อีจงซอกคว้ารางวัลแดซัง (Grand Prize) จากซีรีส์เรื่อง Big Mouth ในงาน MBC Drama Awards เขาได้กล่าวขอบคุณบุคคลหนึ่งบนเวทีว่า ช่วงหลังปลดประจำการทหาร เขามีความกลัวและความกังวลมากมาย แต่มีคนคอยชี้แนะไปในทิศทางบวกและช่วยให้รักษากรอบความคิดที่ดีไว้ได้ เขาจึงรู้สึกขอบคุณคนคนนั้นมาก
หลังจบงานประกาศรางวัล สื่อเปิดเผยว่าบุคคลที่เขาพูดถึงคือไอยู ก่อนที่ต้นสังกัดของทั้งสองฝ่ายออกมายอมรับเรื่องการคบหากันทันที ทั้งคู่เปิดตัวคบหากันต่อสาธารณะมานาน 4 ปี และตัดสินใจแยกทางกันในที่สุด
สำหรับผลงานในอนาคต อีจงซอกเตรียมแสดงนำในซีรีส์เรื่องใหม่ของ Disney+ ชื่อ The Remarried Empress มีกำหนดสตรีมมิงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
ส่วนไอยูเพิ่งมีผลงานแสดงนำในซีรีส์ 21st Century Grand Duchess ของสถานีโทรทัศน์ MBC เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เธอเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่สนามกีฬาหลัก Goyang Stadium ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้
ข้อมูลจาก : chosun
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