บันเทิงเกาหลี

เลิกอีกคู่! ไอยู ยุติความสัมพันธ์ ‘อีจงซอก’ สาเหตุตารางงานยุ่ง ลดสถานะเป็นเพื่อน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 13:24 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 13:30 น.
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ต้นสังกัดคอนเฟิร์ม ไอยู เลิก อีจงซอก ปิดฉากรัก 4 ปี เหตุตารางงานยุ่ง ลดสถานะเหลือแค่เพื่อนร่วมงาน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 Ace Factory ต้นสังกัดของอีจงซอกออกมายืนยันผ่านสื่อ OSEN ว่านักแสดงหนุ่ม อีจงซอก และนักร้องนักแสดงสาว ไอยู เลิกรากันแล้ว แต่ทางค่ายขออภัยที่ไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งสองและขอความเข้าใจจากทุกฝ่าย

ในวันเดียวกัน ตัวแทนจาก Eden Entertainment ต้นสังกัดของไอยู ออกมาให้ข้อมูลตรงกันว่าฝ่ายหญิงยุติความสัมพันธ์กับอีจงซอกแล้ว ทั้งสองคนตัดสินใจกลับไปเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกัน

มีข้อมูลรายงานว่าทั้งสองคนมีตารางงานยุ่งจนทำให้เวลาพบเจอกันลดน้อยลงจึงตัดสินใจลดสถานะกลับไปเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกัน

จุดเริ่มต้นความรู้จักของทั้งคู่เกิดขึ้นในปี 2555 จากการทำหน้าที่พิธีกรคู่กันในรายการเพลง Inkigayo ของสถานีโทรทัศน์ SBS ต่อมาในปี 2565 อีจงซอกคว้ารางวัลแดซัง (Grand Prize) จากซีรีส์เรื่อง Big Mouth ในงาน MBC Drama Awards เขาได้กล่าวขอบคุณบุคคลหนึ่งบนเวทีว่า ช่วงหลังปลดประจำการทหาร เขามีความกลัวและความกังวลมากมาย แต่มีคนคอยชี้แนะไปในทิศทางบวกและช่วยให้รักษากรอบความคิดที่ดีไว้ได้ เขาจึงรู้สึกขอบคุณคนคนนั้นมาก

หลังจบงานประกาศรางวัล สื่อเปิดเผยว่าบุคคลที่เขาพูดถึงคือไอยู ก่อนที่ต้นสังกัดของทั้งสองฝ่ายออกมายอมรับเรื่องการคบหากันทันที ทั้งคู่เปิดตัวคบหากันต่อสาธารณะมานาน 4 ปี และตัดสินใจแยกทางกันในที่สุด

สำหรับผลงานในอนาคต อีจงซอกเตรียมแสดงนำในซีรีส์เรื่องใหม่ของ Disney+ ชื่อ The Remarried Empress มีกำหนดสตรีมมิงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

ส่วนไอยูเพิ่งมีผลงานแสดงนำในซีรีส์ 21st Century Grand Duchess ของสถานีโทรทัศน์ MBC เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เธอเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่สนามกีฬาหลัก Goyang Stadium ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้

ข้อมูลจาก : chosun

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

เกลือ กิตติ คว้าปริญญาตรี ใบที่ 2 ในวัย 43 ปี มุ่งเป้าเรียนต่อป.โท หวังเป็น นักจิตวิทยา ตามฝัน

36 วินาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิงเกาหลี

เลิกอีกคู่! ไอยู ยุติความสัมพันธ์ ‘อีจงซอก’ สาเหตุตารางงานยุ่ง ลดสถานะเป็นเพื่อน

8 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ร้านเนื้อแท้ แจงปมค้างเงินเดือนพนักงาน ยันคำนวณต้นทุนพลาด ไม่ใช่ยอดขายตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

ลูกชายเล่านาทีพบ คุณแม่น้ำเงิน บุญหนัก นอนนิ่งเสียชีวิตอย่างสงบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

อาลัย ดีเจน้ำ วัลลิภา เสียงคุ้นหูชาวเพชรบุรี เสียชีวิตกะทันหันจากอุบัติเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

อ.ปรีชา ฟาดเดือดวงการเพลง ดึงคนมีกระแสเซ็นสัญญา สงสารคนที่ตั้งใจเป็นศิลปินจริง ๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

สาเหตุ “บอนนี ไทเลอร์” เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 75 ปี ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้าผ่านโซเชียล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

เช็กทางเลี่ยงถนนประชาธิปก แยกบ้านแขก-วงเวียนใหญ่ ซ่อมอุโมงค์รถไฟสายสีม่วงใต้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

เพจดังเผย พนักงานร้านเนื้อเจ้าดัง ร้องขอความเป็นธรรม ค้างจ่ายเงินเดือนหลายเดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต การเงิน

ใจหาย! ร้านสเต๊กเจ้าดัง คู่เมืองขอนแก่น ประกาศปิดกิจการถาวร 10 ก.ค.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 10 ก.ค. 69 เปิดตลาดครั้งที่ 1 คงที่ ทองคำแท่งขายออก 65,000 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

กยศ. แจงหักเงินอัตโนมัติ 7.4 หมื่นบัญชี เฉพาะกลุ่มค้างชำระหนี้ เป็นทุนให้เด็กรุ่นต่อไป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

รวบแล้ว “รินริน” ตัวการใหญ่ คนจ้างส่งเฮโรอีนให้ “แอร์มีนา” เตรียมแถลงข่าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

พบ “พ่อทิพย์” รับแจ้งเกิดให้ชาวจีน ถือหุ้นไชน่าเรลเวย์ฯ ตรวจแล้ว DNA ไม่ตรงกับลูก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เลขเด็ด

เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 9/7/69 ฟันเลขเด็ด 2 ตัวตรง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมาจำคุกผู้รับเหมา Sky Villa 5 ปี เทียบคดีตึก สตง.ไทย ยังไร้คำพิพากษาลงโทษ? ข่าว

เมียนมาจำคุกผู้รับเหมา Sky Villa 5 ปี เทียบคดีตึก สตง.ไทย ยังไร้คำพิพากษาลงโทษ?

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัวมาก! ดินถล่มอินเดียซัดรถตกเหว ชาวบ้านวิ่งหนีตาย ดับ 5 ศพ เร่งหาคนหายติดใต้ซาก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 9/7/69 รางวัลเลข 6 ตัว เจาะสถิติย้อนหลัง ลุ้นเลขเด็ดตำราสัตว์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ปูด สถ.แทรกแซงผลสอบท้องถิ่น กมธ.ป.ป.ช.ยันหลักฐานอยู่มือ ป.ป.ช.แล้ว

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

ครอบครัวแจ้งกำหนดการ สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ นักแสดงอาวุโส ‘น้ำเงิน บุญหนัก’

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ปภ.แจ้งปิดถนนประชาธิปกด่วน ตั้งแต่ 17.30 น. น้ำรั่วอุโมงค์สายสีม่วงใต้ เร่งซ่อมคืนถนน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ญี่ปุ่น พบ ไทย ศึก VNL 2026 นัดปิดรอบแรก ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ ญี่ปุ่น VNL 2026

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

ประวัติ แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ กรรมการ ป.ป.ช. ย้อนเส้นทางเติบโต ตำแหน่งระดับประเทศ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

ค่ายเพลงดังต้อนรับ “ปุ้ย” จากคลิปไวรัล สาวหมอนโดราเอมอน เข้าศิลปินใหม่

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

สคบ.ฟ้องแทนเหยื่อ “ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” ทิ้งงานสร้างบ้าน เรียกคืนเกือบ 6 แสนบาท

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 13:24 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 13:30 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

เกลือ กิตติ คว้าปริญญาตรี ใบที่ 2 ในวัย 43 ปี มุ่งเป้าเรียนต่อป.โท หวังเป็น นักจิตวิทยา ตามฝัน

เผยแพร่: 10 กรกฎาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ร้านเนื้อแท้ แจงปมค้างเงินเดือนพนักงาน ยันคำนวณต้นทุนพลาด ไม่ใช่ยอดขายตก

เผยแพร่: 10 กรกฎาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ลูกชายเล่านาทีพบ คุณแม่น้ำเงิน บุญหนัก นอนนิ่งเสียชีวิตอย่างสงบ

เผยแพร่: 10 กรกฎาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

อาลัย ดีเจน้ำ วัลลิภา เสียงคุ้นหูชาวเพชรบุรี เสียชีวิตกะทันหันจากอุบัติเหตุ

เผยแพร่: 10 กรกฎาคม 2569
Back to top button