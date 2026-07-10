เกลือ กิตติ คว้าปริญญาตรี ใบที่ 2 ในวัย 43 ปี มุ่งเป้าเรียนต่อป.โท หวังเป็น นักจิตวิทยา ตามฝัน

เกลือ กิตติ คว้าป.ตรี ใบที่ 2 ในวัย 43 อวยยศภรรยาช่วยซัพพอร์ต เตรียมเรียนต่อปริญญาโท หวังเป็นนักจิตวิทยาตามฝัน คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมยินดี
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงและพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดี เกลือ กิตติ หรือ เกลือ เป็นต่อ อย่างมาก ที่ล่าสุดเขาได้ประกาศข่าวดีว่าเรียนจบปริญญาตรีใบที่ 2 จากสาขา จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.80 ท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมยินดีจากทั้งคนในวงการบันเทิง และแฟนคลับ
“จากเริ่มเรียน ป.ตรีอีกใบในวัย 43 ตอนนี้มาแจ้งจบแล้วจ้า ใช้เวลาเรียน 2 ปีครึ่ง + ฝึกงานอีกหนึ่งเทอม ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.8 มีความทรงจำดี ๆ มากมายที่ได้ค่อย ๆ เรียนรู้และเติบโตผ่านการอดนอน และอ่านหนังสือตลอดเวลาในวัยเลข 4
ได้พบมิตรภาพดี ๆ ที่นี่เต็มไปหมดทั้งอาจารย์และพี่ ๆ น้อง ๆ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง และทุก ๆ ท่านด้วยครับ
ป.ตรีใบแรกฉันเรียนศิลปะการแสดง ก็เรียนรู้เพื่อเข้าใจมนุษย์ในแง่ศิลปะและปรัชญา ป.ตรีใบนี้เรียนจิตวิทยาการปรึกษา ก็เป็นการเรียนรู้และเข้าใจมนุษย์ในมุมมมองของวิทยาศาสตร์ และฉันสามารถผ่านมันมาได้ทั้งสองด้าน ทั้งศิลปศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต
ขอบคุณเมีย (ซึ่งตอนนี้ทุกคนเรียกว่าลูกสาว) ที่คอยลงทะเบียนเรียนให้ และสับคิวงานของผัวอย่างหนักหน่วงเมื่อผัวงอแงจะไปเรียน ถือว่าปริญญาใบนี้เป็นของเมียครึ่งนึง
ขอให้ปริญญาใบนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้รู้ว่าสำหรับมนุษย์เราแล้วการศึกษาไม่มีคำว่าสิ้นสุด และการเรียนรู้ไม่มีคำว่าสาย และไม่มีอะไรจะเกินกว่าความพยายามของเรา
สถานีต่อไป ปริญญาโท จิตวิทยาการให้คำปรึกษา! หนทางสู่การเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษานั้นยาวไกลนัก สู้ต่อไปทาเคชิ!!!”
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อ้างอิงจาก : IG kleurmasutra
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