ข่าว

ร้านเนื้อแท้ แจงปมค้างเงินเดือนพนักงาน ยันคำนวณต้นทุนพลาด ไม่ใช่ยอดขายตก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 11:53 น.
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ตัวแทนผู้บริหารร้านเนื้อแท้เปิดใจผ่านเพจซ้อเปา ยอมรับปัญหากระแสเงินสด 6 เดือน หลังจ่ายเงินเดือนพฤษภาคมเพียง 6%

จากกรณีกลุ่มพนักงานร้านเนื้อของ โต วีรชน ศรัทธายิ่ง อดีตนักร้องนำวง Silly Fools ออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่าน ว่าบริษัทค้างจ่ายเงินเดือน โดยจ่ายเงินเดือนเดือนพฤษภาคมให้เพียง 6% ส่วนเดือนมิถุนายนยังไม่มีกำหนดจ่าย

ล่าสุด เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้แชร์ข้อมูลอัปเดตความคืบหน้าจาก News1 ที่ระบุว่า ตัวแทนผู้บริหารร้านเนื้อแท้ออกมาเปิดใจ ยืนยันว่าพนักงานทุกคนจะได้รับเงินเดือนครบภายในสิ้นเดือนนี้ พร้อมชี้แจงว่าสาเหตุของปัญหาไม่ได้มาจากยอดขายตกต่ำ แต่เป็นผลจากยอดขายที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จนเกิดความผิดพลาดในการคำนวณและบันทึกต้นทุนสะสมมานาน

ทางบริษัทยอมรับว่าประสบปัญหากระแสเงินสดจริง แต่ยืนยันว่าไม่เคยทอดทิ้งพนักงาน โดยระบุว่าตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยจ่ายเงินเดือนล่าช้า และเพิ่งเกิดปัญหานี้ขึ้นในช่วงประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมาเท่านั้น

ขณะนี้บริษัทระบุว่าได้รับเงินทุนใหม่เข้ามาเสริมสภาพคล่องแล้ว พร้อมให้คำมั่นกับพนักงานทุกคนว่าจะทยอยจ่ายเงินเดือนที่ค้างอยู่ให้ครบภายในสิ้นเดือนนี้ ด้านผู้บริหารทั้งหมด รวมถึงนายวีรชน ศรัทธายิ่ง ระบุว่ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยพนักงานทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการจ่ายเงินเดือนล่าช้าในครั้งนี้

สำหรับพนักงานที่ยังไม่ได้รับเงินเดือนตามกำหนด สามารถติดตามความคืบหน้าจากบริษัทโดยตรง หรือหากต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างรอ สามารถยื่นเรื่องต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ หรือโทรสายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1546 ได้เช่นกัน

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

เกลือ กิตติ คว้าปริญญาตรี ใบที่ 2 ในวัย 43 ปี มุ่งเป้าเรียนต่อป.โท หวังเป็น นักจิตวิทยา ตามฝัน

35 วินาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิงเกาหลี

เลิกอีกคู่! ไอยู ยุติความสัมพันธ์ ‘อีจงซอก’ สาเหตุตารางงานยุ่ง ลดสถานะเป็นเพื่อน

8 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ร้านเนื้อแท้ แจงปมค้างเงินเดือนพนักงาน ยันคำนวณต้นทุนพลาด ไม่ใช่ยอดขายตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

ลูกชายเล่านาทีพบ คุณแม่น้ำเงิน บุญหนัก นอนนิ่งเสียชีวิตอย่างสงบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

อาลัย ดีเจน้ำ วัลลิภา เสียงคุ้นหูชาวเพชรบุรี เสียชีวิตกะทันหันจากอุบัติเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

อ.ปรีชา ฟาดเดือดวงการเพลง ดึงคนมีกระแสเซ็นสัญญา สงสารคนที่ตั้งใจเป็นศิลปินจริง ๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

สาเหตุ “บอนนี ไทเลอร์” เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 75 ปี ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้าผ่านโซเชียล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

เช็กทางเลี่ยงถนนประชาธิปก แยกบ้านแขก-วงเวียนใหญ่ ซ่อมอุโมงค์รถไฟสายสีม่วงใต้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

เพจดังเผย พนักงานร้านเนื้อเจ้าดัง ร้องขอความเป็นธรรม ค้างจ่ายเงินเดือนหลายเดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต การเงิน

ใจหาย! ร้านสเต๊กเจ้าดัง คู่เมืองขอนแก่น ประกาศปิดกิจการถาวร 10 ก.ค.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 10 ก.ค. 69 เปิดตลาดครั้งที่ 1 คงที่ ทองคำแท่งขายออก 65,000 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

กยศ. แจงหักเงินอัตโนมัติ 7.4 หมื่นบัญชี เฉพาะกลุ่มค้างชำระหนี้ เป็นทุนให้เด็กรุ่นต่อไป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

รวบแล้ว “รินริน” ตัวการใหญ่ คนจ้างส่งเฮโรอีนให้ “แอร์มีนา” เตรียมแถลงข่าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

พบ “พ่อทิพย์” รับแจ้งเกิดให้ชาวจีน ถือหุ้นไชน่าเรลเวย์ฯ ตรวจแล้ว DNA ไม่ตรงกับลูก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เลขเด็ด

เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 9/7/69 ฟันเลขเด็ด 2 ตัวตรง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมาจำคุกผู้รับเหมา Sky Villa 5 ปี เทียบคดีตึก สตง.ไทย ยังไร้คำพิพากษาลงโทษ? ข่าว

เมียนมาจำคุกผู้รับเหมา Sky Villa 5 ปี เทียบคดีตึก สตง.ไทย ยังไร้คำพิพากษาลงโทษ?

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัวมาก! ดินถล่มอินเดียซัดรถตกเหว ชาวบ้านวิ่งหนีตาย ดับ 5 ศพ เร่งหาคนหายติดใต้ซาก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 9/7/69 รางวัลเลข 6 ตัว เจาะสถิติย้อนหลัง ลุ้นเลขเด็ดตำราสัตว์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ปูด สถ.แทรกแซงผลสอบท้องถิ่น กมธ.ป.ป.ช.ยันหลักฐานอยู่มือ ป.ป.ช.แล้ว

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

ครอบครัวแจ้งกำหนดการ สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ นักแสดงอาวุโส ‘น้ำเงิน บุญหนัก’

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ปภ.แจ้งปิดถนนประชาธิปกด่วน ตั้งแต่ 17.30 น. น้ำรั่วอุโมงค์สายสีม่วงใต้ เร่งซ่อมคืนถนน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ญี่ปุ่น พบ ไทย ศึก VNL 2026 นัดปิดรอบแรก ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ ญี่ปุ่น VNL 2026

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

ประวัติ แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ กรรมการ ป.ป.ช. ย้อนเส้นทางเติบโต ตำแหน่งระดับประเทศ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

ค่ายเพลงดังต้อนรับ “ปุ้ย” จากคลิปไวรัล สาวหมอนโดราเอมอน เข้าศิลปินใหม่

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

สคบ.ฟ้องแทนเหยื่อ “ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” ทิ้งงานสร้างบ้าน เรียกคืนเกือบ 6 แสนบาท

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 11:53 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

เกลือ กิตติ คว้าปริญญาตรี ใบที่ 2 ในวัย 43 ปี มุ่งเป้าเรียนต่อป.โท หวังเป็น นักจิตวิทยา ตามฝัน

เผยแพร่: 10 กรกฎาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

เลิกอีกคู่! ไอยู ยุติความสัมพันธ์ ‘อีจงซอก’ สาเหตุตารางงานยุ่ง ลดสถานะเป็นเพื่อน

เผยแพร่: 10 กรกฎาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ลูกชายเล่านาทีพบ คุณแม่น้ำเงิน บุญหนัก นอนนิ่งเสียชีวิตอย่างสงบ

เผยแพร่: 10 กรกฎาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

อาลัย ดีเจน้ำ วัลลิภา เสียงคุ้นหูชาวเพชรบุรี เสียชีวิตกะทันหันจากอุบัติเหตุ

เผยแพร่: 10 กรกฎาคม 2569
Back to top button