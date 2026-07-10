ร้านเนื้อแท้ แจงปมค้างเงินเดือนพนักงาน ยันคำนวณต้นทุนพลาด ไม่ใช่ยอดขายตก
ตัวแทนผู้บริหารร้านเนื้อแท้เปิดใจผ่านเพจซ้อเปา ยอมรับปัญหากระแสเงินสด 6 เดือน หลังจ่ายเงินเดือนพฤษภาคมเพียง 6%
จากกรณีกลุ่มพนักงานร้านเนื้อของ โต วีรชน ศรัทธายิ่ง อดีตนักร้องนำวง Silly Fools ออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่าน ว่าบริษัทค้างจ่ายเงินเดือน โดยจ่ายเงินเดือนเดือนพฤษภาคมให้เพียง 6% ส่วนเดือนมิถุนายนยังไม่มีกำหนดจ่าย
ล่าสุด เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้แชร์ข้อมูลอัปเดตความคืบหน้าจาก News1 ที่ระบุว่า ตัวแทนผู้บริหารร้านเนื้อแท้ออกมาเปิดใจ ยืนยันว่าพนักงานทุกคนจะได้รับเงินเดือนครบภายในสิ้นเดือนนี้ พร้อมชี้แจงว่าสาเหตุของปัญหาไม่ได้มาจากยอดขายตกต่ำ แต่เป็นผลจากยอดขายที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จนเกิดความผิดพลาดในการคำนวณและบันทึกต้นทุนสะสมมานาน
ทางบริษัทยอมรับว่าประสบปัญหากระแสเงินสดจริง แต่ยืนยันว่าไม่เคยทอดทิ้งพนักงาน โดยระบุว่าตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยจ่ายเงินเดือนล่าช้า และเพิ่งเกิดปัญหานี้ขึ้นในช่วงประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมาเท่านั้น
ขณะนี้บริษัทระบุว่าได้รับเงินทุนใหม่เข้ามาเสริมสภาพคล่องแล้ว พร้อมให้คำมั่นกับพนักงานทุกคนว่าจะทยอยจ่ายเงินเดือนที่ค้างอยู่ให้ครบภายในสิ้นเดือนนี้ ด้านผู้บริหารทั้งหมด รวมถึงนายวีรชน ศรัทธายิ่ง ระบุว่ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยพนักงานทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการจ่ายเงินเดือนล่าช้าในครั้งนี้
สำหรับพนักงานที่ยังไม่ได้รับเงินเดือนตามกำหนด สามารถติดตามความคืบหน้าจากบริษัทโดยตรง หรือหากต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างรอ สามารถยื่นเรื่องต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ หรือโทรสายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1546 ได้เช่นกัน
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