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ระทึก! เครื่องบินเอฟ-16 ไถลรันเวย์ไฟลุกท่วม คาดล้อไม่กาง นักบินรอดตายหวุดหวิด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 20:00 น.
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

กองทัพอากาศกรีซสอบสาเหตุเครื่องบินขับไล่ F-16 ลงจอดฉุกเฉินไถลกรันเวย์ไฟไหม้ท่วม ยืนยันนักบินปลอดภัย คาดปมล้อไม่กางขณะลงจอด

สำนักข่าวต่างประเทศ bbc รายงานอุบัติเหตุเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศกรีซลงจอดฉุกเฉินกระแทกรันเวย์ที่สนามบินซาคินทอส (Zakynthos) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 13.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สั่งปิดอาคารผู้โดยสารซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางช่วงฤดูร้อนของประเทศทันที

เครื่องบินลำที่เกิดเหตุสังกัดฝูงบิน 335 กองบินขับไล่ที่ 116 ประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศอารักซอส (Araxos) ทางตะวันตกของกรีซ

กองทัพอากาศให้ข้อมูลว่า เครื่องบินกำลังปฏิบัติภารกิจฝึกบิน ก่อนพบความผิดปกติทางเทคนิค ปัจจุบันนักบินปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงดี ทีมงานกำลังสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียด

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ระบบส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้ก่อนเครื่องลงจอด เมื่อแตะพื้นเกิดเพลิงลุกไหม้รุนแรง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและพนักงานสนามบินเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ ด้านหนังสือพิมพ์คาทิเมรินีระบุว่าเครื่องบินไม่ได้กางล้อขณะลงจอด ตัวเครื่องไถลไปตามรันเวย์ไกลหลายสิบเมตร

ขณะที่โซเชียลมีเดียมีการแชร์คลิปวิดีโอขณะไฟลุกท่วมและเจ้าหน้าที่กำลังระดมฉีดน้ำ กองทัพอากาศยังไม่ออกมาให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานข่าว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สนามบินต้องปิดทางวิ่งและส่งผลกระทบต่อตารางการบิน เที่ยวบินขาเข้าและขาออกทั้งหมดในวันพฤหัสบดีต้องเลื่อนเวลาออกไป รวมทั้งเที่ยวบินที่มีกำหนดออกเดินทางก่อนหน้านั้น เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูท่องเที่ยวพอดี ปกติจะมีนักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทางมาเยือนเกาะทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะกลุ่มจากสหราชอาณาจักร

อย่างไรก็ดี กองทัพอากาศเตรียมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เกาะไอโอเนียน (Ionian) เพื่อเคลื่อนย้ายซากเครื่องบินออกจากรันเวย์ และเตรียมเปิดให้บริการสนามบินตามปกติต่อไป

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 20:00 น.
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นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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