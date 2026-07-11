เอส กันตพงศ์ เปิดใจหลังหย่า หวังไกล่เกลี่ยคดีกับอดีตภรรยาจบด้วยดีเพื่อลูกสาว ยันไม่ฝังใจลบกับปัญหาที่เกิดขึ้น ขอทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุด
หลังจากที่ คิตตี้ คริสติน่า ออกมาแถลงข่าวปิดฉากชีวิตคู่กับพระเอกหนุ่ม เอส กันตพงศ์ แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายในการขึ้นศาลไกล่เกลี่ยเรื่องการจัดการสิทธิ์ดูแลลูกสาว โดยก่อนหน้านี้ที่มีการนัดคุยกันที่ศาลยังไม่มีข้อสรุปใด ๆ ตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด 9 ก.ค. 69 เอส กันตพงศ์ ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงสภาพจิตใจและความคืบหน้าในเรื่องคดีความกับทางอดีตภรรยาหลังหย่าร้างกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว
เอส กันตพงศ์ เผยว่า “หวังว่าน่าจะสามารถจบได้ด้วยดี อยากให้เป็นแบบนั้นมากกว่าครับ ยังเหลือสิ่งที่ยังต้องคุยกันอีกเยอะพอสมควรครับ เป็นรายละเอียดกันนิดนึง หวังว่าอยากให้ได้ไกล่เกลี่ยมากกว่า ไม่อยากให้ทะเลาะกัน เป็นมิตรที่ดีต่อกันน่าจะดีที่สุดเพื่อลูกครับ ส่วนแนวโน้มตอนนี้ถามว่าคุยได้ไหม คาดเดาไม่ได้เลยจริง ๆ ครับ”
สำหรับสภาพจิตใจตอนนี้ก็โอเคครับ ไม่ได้มีเรื่องเครียด ผมเป็นคนแปลกมั้งครับ จะไม่ค่อยมีความรู้สึกฝังใจทางลบกับคนเท่าไหร่ เพราะรู้สึกว่าถ้าไปโกรธหรือรู้สึกลบกับเขา คนที่ต้องแบกความทุกข์ไว้ก็คือตัวเราเอง ผมเลยมองทุกอย่างตรงกลางได้ครับ”
“จริง ๆ ผมไม่อยากจะให้สัมภาษณ์เรื่องราวพวกนี้เลย เพราะอยากให้เป็นเรื่องของพ่อกับแม่ น้องเขาไม่สมควรต้องมารู้เรื่องอะไรพวกนี้ ผมเชื่อว่าเขาเป็นคุณแม่ที่รักลูก และผมเองก็ทำหน้าที่ในฐานะของพ่อให้ดีที่สุด ถ้าพ่อกับแม่จะทะเลาะกันแล้วคนที่รับปัญหาคือลูก อันนั้นผมคิดว่าไม่สมควรอย่างยิ่งครับ”
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