ลูกชายเล่านาทีพบ คุณแม่น้ำเงิน บุญหนัก นอนนิ่งเสียชีวิตอย่างสงบ

สุดเศร้า! ไก่ อาจณรงค์ ลูกชาย เล่านาทีพบร่าง คุณแม่น้ำเงิน บุญหนัก นอนนิ่งเสียชีวิตอย่างสงบ เผยแม่จากไปตามธรรมชาติ ด้วยโรคชรา
ภายหลังจากเมื่อวานนี้ (9 ก.ค. 69) วงการบันเทิงไทยต้องเผชิญกับข่าวการสูญเสีย น้ำเงิน บุญหนัก หรือ สวงษ์ จารุวิจิตร นักแสดงและนักพากย์อาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบช่วงเช้าวานนี้ สิริอายุ 86 ปี สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัว คนในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนละครทั่วประเทศไทยเป็นอย่างมาก ที่ต้องปิดตำนานกระสือยายสายไปอย่างไม่มีวันกลับ
ล่าสุดภายในงานพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรม แม่น้ำเงิน บุญหนัก ที่วัดนวลจันทร์ ศาลา 11 คุณไก่ อาจณรงค์ จันทรานุกูล ลูกชายของแม่น้ำเงิน ได้เปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าวถึงนาทีเข้าไปพบร่างคุณแม่ว่า
“คุณแม่เสียชีวิตตามธรรมชาติ โดยมีเพียงโรคประจำตัวอย่างความดันโลหิตสูงและเบาหวาน แต่ไม่ได้ป่วยด้วยโรคร้ายแรง ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา สุขภาพคุณแม่เริ่มทรุดและเคลื่อนไหวช้าลง จากนั้นในวันเกิดเหตุน้องที่ออฟฟิศเป็นผู้เข้าไปเห็นคุณแม่นอนอยู่เป็นคนแรก จากนั้นตนก็เปิดประตูเข้าไปดูก็พบว่าคุณแม่นอนนิ่งและจากไปอย่างสงบแล้ว”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
@
@
@
ติดตาม The Thaiger บน Google News: