อ.ปรีชา ฟาดเดือดวงการเพลง ดึงคนมีกระแสเซ็นสัญญา สงสารคนที่ตั้งใจเป็นศิลปินจริง ๆ
อ.ปรีชา ฟาดเดือดวงการเพลง ดึงคนมีกระแสเซ็นสัญญา ถามกำลังสร้างค่านิยมอะไรให้สังคม สงสารคนที่ตั้งใจเป็นศิลปินจริง ๆ
เรียกได้ว่าเดือดสุด ๆ หลังจากที่ อ.ปรีชา ปัดภัย ศิลปินและนักแต่งเพลงร้อยล้านวิว ผู้อยู่เบื้องหลังเพลงฮิต “ยื้อ” ประกอบภาพยนตร์สัปเหร่อ โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์วงการเพลงในปัจจุบันว่า
“อะไร คาวๆ ฉาวๆ ขอแค่มีกระแส จับมาเป็นศิลปินหมด ไม่ได้แอนตี้กับการให้โอกาสคนนะ แต่แค่รู้สึกว่า ที่วงการนี้มันตกต่ำลงทุกวัน เพราะคนให้โอกาสคน มองแต่เรื่องผลประโยชน์ที่จะได้อย่างเดียว แต่ไม่ได้คิดไม่สนใจ ว่ากำลังสร้างค่านิยมอะไรให้สังคม”
นอกจากนี้ ปรีชา ยังได้โพสต์เพิ่มเติมว่า “แล้วอย่ามาบอกกูนะ ว่าทำตัวเองให้ดีก่อนอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่น มึงก็คิดดูว่า มันเละเทะไปถึงขั้นไหน ต่อให้มึงเป็นฆาตกรมา ติดคดี หรือเป็นข่าวอะไรก็ได้ ที่แม่งผิดศีลธรรมถึงขั้นสุดโต่ง ขอแค่มึงมีกระแส ก็พร้อมที่จะมีคนจับมือไปเซ็นสัญญา ทำเพลง สร้าง สตอรี่ให้มีคนมานิยมชมชอบมึง และถ้ายิ่งมือใหญ่ มีคอนแทคงาน ก็พร้อมที่จะยัดงานจ้างลงไปทุกที่
สปอนเซอร์เข้า งานรีวิวแห่จ้าง เพราะไม่ได้สนใจวิธีการ ต้องการแค่ผลลัพธ์เพื่อกอบโกย ในที่สุดก็กลายเป็นเรื่อง ธรรมดา ในสังคมไปแล้ว ใครก็จะคิดว่าขอแค่กูดังไว้ก่อนไม่ว่ากูจะดังมาจากอะไรขอแค่กูมีกระแสไว้ก่อน ไม่ว่ากูจะมีกระแสมาจากอะไร เดี๋ยวก็มีคนให้โอกาส มันน่าสงสารคนที่เขาพยายาม คนที่เขาตั้งใจ ฝึกร้องฝึกเล่น ฝึกเต้นวันนึงหลายชั่วโมงเพื่อที่จะเป็นคนเก่งให้ได้ แล้วมึงไม่คิดเลยเหรอว่า คนต้นแบบของวงการนี้ต้องการคนแบบไหนวะ ถ้ามันง่ายขนาดนั้นคนมันจะพยายามไปเพื่ออะไร
ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนดีเหนือใคร หรือดีพอที่จะไปตำหนิติติงใครขนาดนั้น กูศรัทธาเส้นทางนี้มากไง มันคือเส้นทางของครูบาอาจารย์ที่กูเดินตามรอยมา ความเป็นศิลปินมันงดงาม กูจึงอยากให้ช่วยกันรักษามันไว้ ทำนุบำรุงมันให้เป็นที่ ควรแก่การเสพ ขายความเป็นศาสตร์และศิลป์เพื่อยกระดับให้วงการนี้ยังมีคนเก่งและคู่ควรมาสืบเส้นทางจากรุ่นสู่รุ่น และมอบแรงบันดาลใจที่ดีคืนสู่สังคมบ้าง ถ้าไม่เป็นช่วยกันเป็นเสาหลักนำทางให้เด็กมันไปในทางที่ถูกที่ควร แล้วเส้นทางข้างหน้ามันจะพังถึงขั้นไหน อนาคตมึงจะขายอะไรกัน”
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