อาลัย ดีเจน้ำ วัลลิภา เสียงคุ้นหูชาวเพชรบุรี เสียชีวิตกะทันหันจากอุบัติเหตุ
ดีเจน้ำ วัลลิภา แสงอาทิตย์ นักจัดรายการคลื่น Biglove FM 88.25 เสียชีวิต 9 ก.ค. 69 เวลา 15.00 น. หลังประสบอุบัติเหตุในตัวเมืองเพชรบุรี
ดีเจน้ำ วัลลิภา แสงอาทิตย์ นักจัดรายการวิทยุและพิธีกรชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรี เสียชีวิตกะทันหัน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 15.00 น. หลังประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตตัวเมืองเพชรบุรี
เบื้องต้นมีรายงานว่าเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน แต่รายละเอียดชนิดยานพาหนะและสาเหตุที่แท้จริงยังไม่ชัดเจน ต้องรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อีกครั้ง ดีเจน้ำเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าของเสียงคุ้นหูของคลื่นวิทยุ Biglove FM 88.25 MHz ซึ่งจัดรายการและพูดคุยกับผู้ฟังชาวเพชรบุรีมาอย่างยาวนาน
ข่าวการจากไปสร้างความเศร้าโศกให้กับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และผู้ฟังจำนวนมาก หลายคนเข้ามาแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจให้ครอบครัวผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทราบข่าว
ครอบครัวกำหนดพิธีรดน้ำศพในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00 น. ส่วนกำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจยังไม่มีการเปิดเผยในขณะนี้ ผู้ที่ต้องการร่วมแสดงความอาลัยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากครอบครัวและสถานีวิทยุต้นสังกัดในลำดับถัดไป
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