บันเทิง

อาลัย ดีเจน้ำ วัลลิภา เสียงคุ้นหูชาวเพชรบุรี เสียชีวิตกะทันหันจากอุบัติเหตุ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 10:40 น.
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ดีเจน้ำ วัลลิภา แสงอาทิตย์ นักจัดรายการคลื่น Biglove FM 88.25 เสียชีวิต 9 ก.ค. 69 เวลา 15.00 น. หลังประสบอุบัติเหตุในตัวเมืองเพชรบุรี

ดีเจน้ำ วัลลิภา แสงอาทิตย์ นักจัดรายการวิทยุและพิธีกรชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรี เสียชีวิตกะทันหัน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 15.00 น. หลังประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตตัวเมืองเพชรบุรี

เบื้องต้นมีรายงานว่าเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน แต่รายละเอียดชนิดยานพาหนะและสาเหตุที่แท้จริงยังไม่ชัดเจน ต้องรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อีกครั้ง ดีเจน้ำเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าของเสียงคุ้นหูของคลื่นวิทยุ Biglove FM 88.25 MHz ซึ่งจัดรายการและพูดคุยกับผู้ฟังชาวเพชรบุรีมาอย่างยาวนาน

ข่าวการจากไปสร้างความเศร้าโศกให้กับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และผู้ฟังจำนวนมาก หลายคนเข้ามาแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจให้ครอบครัวผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทราบข่าว

ครอบครัวกำหนดพิธีรดน้ำศพในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00 น. ส่วนกำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจยังไม่มีการเปิดเผยในขณะนี้ ผู้ที่ต้องการร่วมแสดงความอาลัยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากครอบครัวและสถานีวิทยุต้นสังกัดในลำดับถัดไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 10:40 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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